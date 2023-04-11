Все участники CAFA хотят, чтобы сборная России сыграла на турнире

В пресс-службе Федерации футбола Ирана рассказали, что все участники Чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA) хотят, чтобы сборная России приняла участие в соревновании.
Насколько мы знаем, все участники турнира CAFA, а именно — сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступают за участие сборной России в летнем футбольном турнире Центральной Азии. Всем участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги.
Ожидание: игры со сборными Кореи, Японии, Австралии и Китая
Реальность: выезд в Афганистан
Сборную России ждут на турнире...Таджики вообще заявили, что мы там точно участвуем..Правда сроки не устраивают, главный тренер сказал что первый раз слышит, в РФС тоже походу только услышали, но дипломатично заявляют "мы рассматриваем возможность". А в Газпроме уже объявили, что они главные спонсоры....
Ну а так что, может лучше назваться Россия U23 и обкатывать молодёжь? Молодежку с большей долей вероятности примут в какой либо турнир (прецеденты уже есть). А так не понимаю где искать мотивацию Головину/Миранчуку играя в Ташкенте с Афганистаном?
Ожидание: игры со сборными Кореи, Японии, Австралии и Китая
Реальность: выезд в Афганистан
Сборную России ждут на турнире...Таджики вообще заявили, что мы там точно участвуем..Правда сроки не устраивают, главный тренер сказал что первый раз слышит, в РФС тоже походу только услышали, но дипломатично заявляют "мы рассматриваем возможность". А в Газпроме уже объявили, что они главные спонсоры....
Ну а так что, может лучше назваться Россия U23 и обкатывать молодёжь? Молодежку с большей долей вероятности примут в какой либо турнир (прецеденты уже есть). А так не понимаю где искать мотивацию Головину/Миранчуку играя в Ташкенте с Афганистаном?
уровнях, чем больше побед, интересной-командной игры, всё
это идёт только в зачёт сборной и интереса к ней , да хоть над Ватиканом,состав, победы, игры, опыт,мотивация....!!! Здоровья и удачи Карпину и Ко....!!!
уровнях, чем больше побед, интересной-командной игры, всё
это идёт только в зачёт сборной и интереса к ней , да хоть над Ватиканом,состав, победы, игры, опыт,мотивация....!!! Здоровья и удачи Карпину и Ко....!!!