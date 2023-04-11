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Все участники CAFA хотят, чтобы сборная России сыграла на турнире

вчера, 12:41

В пресс-службе Федерации футбола Ирана рассказали, что все участники Чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA) хотят, чтобы сборная России приняла участие в соревновании.

Насколько мы знаем, все участники турнира CAFA, а именно — сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступают за участие сборной России в летнем футбольном турнире Центральной Азии. Всем участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 7stars2 (раскрыть)
сегодня в 00:19
Надо же куда - то приткнуться. А то всё прогрессивное человечество вскоре забудет о существовании такой страны как РФ. А так хоть на слуху будем.
d1metras
d1metras ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:26
Все только за! Проблема в желании самих игроков.. в последних матчах его совсем не видно..
7stars2
7stars2
вчера в 22:14
Осталось только объяснить болельщикам, игрокам, соперникам, всему миру логику : почему Россия участвует в чемпионате средней азии?!
7stars2
7stars2 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:12
Не патриотично, но смешно!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:25, ред.
Играя лишь с азиатскими командами, сб. России принесёт мировому футболу меньше вреда.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 21:17
А другого не дано и не будет.
В Азии самое место.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Да Оренбург такие же е***я! Еще и поле искусственное, в Афгане хоть маковая соломка!))) Да и вообще до Кабула как и до Лиссабона!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:21
Надо отбросить в сторону какое то мифическое представление о каких то несоответствующих нашему уровню командах и турнирах - надо просто играть и показывать на что мы способны!
Поддерживать тонус команды, держать футбольную лапу на пульсе мирового футбола и пусть держимся не за то место за которое хотелось бы, но на безрыбье и рак рыба.
надоть жить в реальности, а не в имперских, футбольных иллюзиях...
Amiralla
Amiralla
вчера в 19:00
Смешно...
DaslerU
DaslerU ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:48
А разве чтобы играть за сборную нужна мотивация? Разве уже то, что их вызвали в сборную, отстаивать честь страны, не мотивация?
112910415
112910415
вчера в 17:20
невозможно отказаться !
нас так редко кто-то ждёт ...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:50
Вот это реально сильные соперники, не в обиду сборным соперникам
adekvat
adekvat
вчера в 16:48
Надо играть, пусть все увидят что Валере в сборной не место.
lotsman
lotsman
вчера в 16:15
Надо участвовать в турнире. Сборная должна играть.
xumh5sj545s7
xumh5sj545s7 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:10
Вы сейчас напоминаете мне некоторых политиков и спортивных функционеров, которые всё говорят: "Не надо идти против, надо со всем согласиться и тогда они нас простят, а если скажем против, то будут ещё хуже".
Так вот из-за таких сначала начали дисквалифицировать наших спортсменов, даже "Мельдоний" признали допингом, потом начали уже федерации дисквалифицировать, затем отобрали флаг и гимн, заставили выступать какими то там независимыми атлетами. Сейчас так вообще цирк хочешь выступать на олимпиаде, откажись от Родины, причём прилюдно и под запись.

По поводу Афганистана я вас понял, но вот где тогда мировые звёзды находят стимул играть с более слабыми сборными как Гибралтар, Мальта, Молдавия, Лихтенштейн или с самой слабой командой мира Сан-Марино?
А ведь как то играют и никто не плачется.
Да средний европейский уровень выше, но если нас туда не пускают, сколько ждать ещё?
И вот смотрите, как только возник реальный шанс сборной России перейти в Азию УЕФА сразу забегали, даже рабочую группу попросили создать. Заметь не мы, а они попросили.
УЕФА больше потеряет, если мы уйдём, так, что надо делать решительные шаги, возможно, что несколько лет придётся там реально играть. Но лучше там, чем нигде. Европа понимает только жёсткий разговор, кулак.
dok66
dok66
вчера в 15:36
Хоть турнир и попахивает левизной , но это - турнир , а не товарняк . НО играть сборной все равно надо , пускай даже эта сборная будет называться какой-нибудь "экспериментальной" , но играть надо .
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:55
И что? Это было бы замечательно,на ложный пафос и личные корыстные интересы футбольного начальства и их прекраснодушная бездеятельность пока не позволяют и этого.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
А что,сборная существует для этих двух лиц? Пошли они еврогейским лесом,включая и моего футбольного любимца Головина,но слабохарактерного человека.
Если нужна взрослая сборная-надо играть и уважать соперника,которому пока НИ В ОДНОМ МАТЧЕ не доказали своего неоспоримого преимущества-один гонор "миссии белого человека". А Рахимова,Бердыева и футболистов настоящего,играющих в нашем чемпионате,уважать можно? В футбол играют и там.
альсато
альсато
вчера в 14:52
Сборную РОССИИ-во всех конфедерациях хотят видеть! (спросите у своих друзей и знакомых в этих странах).....что мешает?...кто служил в 80-ых..тот точно знает ответ!!!
shur
shur
вчера в 14:12, ред.
...суть то в чём (не в подъезде), чем больше игр на различных
уровнях, чем больше побед, интересной-командной игры, всё
это идёт только в зачёт сборной и интереса к ней , да хоть над Ватиканом,состав, победы, игры, опыт,мотивация....!!! Здоровья и удачи Карпину и Ко....!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03, ред.
Точно все участники хотят??? Ну тогда...)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:48
Вот где друзей надо искать, а не в Европе.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:40
Надо хот с кем играть . Поднимать свой уровень ,а то и так даже Ирану уступаем .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:22, ред.
Где то официально же надо играть . И игра даже с таджиками , киргизами...будет совсем на другом уровне, как по накалу так и по содержанию
LOpp
LOpp
вчера в 13:21
а именно — сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступают за участие сборной России в летнем футбольном турнире Центральной Азии.


так мы итак за последний год только с этими сборными и играли.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:11
Да пустите их, пусть играют, всё равно Иран они не переиграют.
swed27
swed27
вчера в 13:08
Ну вот хоть где-то сыграем на уровне сборных
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:08
Для статистики и возможного поднятия рейтинга сборной было бы неплохо.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:00
Переход в Азию.
Ожидание: игры со сборными Кореи, Японии, Австралии и Китая
Реальность: выезд в Афганистан

Сборную России ждут на турнире...Таджики вообще заявили, что мы там точно участвуем..Правда сроки не устраивают, главный тренер сказал что первый раз слышит, в РФС тоже походу только услышали, но дипломатично заявляют "мы рассматриваем возможность". А в Газпроме уже объявили, что они главные спонсоры....

Ну а так что, может лучше назваться Россия U23 и обкатывать молодёжь? Молодежку с большей долей вероятности примут в какой либо турнир (прецеденты уже есть). А так не понимаю где искать мотивацию Головину/Миранчуку играя в Ташкенте с Афганистаном?
Гость
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