Глейзеров не заинтересовали предложения о покупке «Манчестер Юнайтед»

Семью Глейзеров, которая владеет правами на «Манчестер Юнайтед», не устроили полученные предложения о покупке клуба.
Предложенные суммы показались владельцам «дьяволов» недостаточными. Претендентам на покупку дадут возможность улучшить заявки в рамках третьего раунда переговоров, который состоится в конце апреля.
По слухам, Глейзеры хотят получить 6 млрд фунтов стерлингов.
Раз, два, три, четыре, пять, жадность — это скверно!
Раз, два, три, четыре, пять, скажем без подвоха!
Раз, два, три, четыре, пять! Жадность — это плохо! Жадность — это плохо!
6 миллиардов + 600 млн долга + 1 миллиард на реконструкцию стадиона и клубной базы + 1 миллиард что-бы хоть что-то наконец выиграли, получается аж под 9 миллиардов инвестиций ☝️, такое удовольствие дорого даже для шейхов....
Раз, два, три, четыре, пять, жадность — это скверно!
Раз, два, три, четыре, пять, скажем без подвоха!
Раз, два, три, четыре, пять! Жадность — это плохо! Жадность — это плохо!
6 миллиардов + 600 млн долга + 1 миллиард на реконструкцию стадиона и клубной базы + 1 миллиард что-бы хоть что-то наконец выиграли, получается аж под 9 миллиардов инвестиций ☝️, такое удовольствие дорого даже для шейхов....