Глейзеров не заинтересовали предложения о покупке «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:43

Семью Глейзеров, которая владеет правами на «Манчестер Юнайтед», не устроили полученные предложения о покупке клуба.

Предложенные суммы показались владельцам «дьяволов» недостаточными. Претендентам на покупку дадут возможность улучшить заявки в рамках третьего раунда переговоров, который состоится в конце апреля.

По слухам, Глейзеры хотят получить 6 млрд фунтов стерлингов.