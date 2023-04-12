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Глейзеров не заинтересовали предложения о покупке «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:43

Семью Глейзеров, которая владеет правами на «Манчестер Юнайтед», не устроили полученные предложения о покупке клуба.

Предложенные суммы показались владельцам «дьяволов» недостаточными. Претендентам на покупку дадут возможность улучшить заявки в рамках третьего раунда переговоров, который состоится в конце апреля.

По слухам, Глейзеры хотят получить 6 млрд фунтов стерлингов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:41
Сами Глейзеры сумму, за которую купили МЮ, повесили в качестве долга на команду. До сих пор еще хвост в 600 миллионов висит. А потом эта нация удивляется, что их отовсюду изгоняют.
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 15:51
У клуба пошли дела, нашли своего тренера, и свою игру. Наверное из-за этого передумали продавать
ДСА
ДСА
вчера в 14:39
Прокатить их надо, пусть сами мучаются с этим клубом.
tjkjs3at2648
tjkjs3at2648
вчера в 14:29
Какие жадные евреи.
shur
shur
вчера в 14:29
...где ЕВРЕИ, там ПРОБЛЕМЫ...!!! И футбол им боком, евреи...!!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:04
Раз, два, три, четыре, пять, знаете наверно!
Раз, два, три, четыре, пять, жадность — это скверно!
Раз, два, три, четыре, пять, скажем без подвоха!
Раз, два, три, четыре, пять! Жадность — это плохо! Жадность — это плохо!

6 миллиардов + 600 млн долга + 1 миллиард на реконструкцию стадиона и клубной базы + 1 миллиард что-бы хоть что-то наконец выиграли, получается аж под 9 миллиардов инвестиций ☝️, такое удовольствие дорого даже для шейхов....
Гость
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