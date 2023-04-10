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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

В клубе Второй лиги рассказали о зарплатах

вчера, 09:46

Главный тренер клуба Второй лиги «Легион-Динамо» Ахмад Магомедкамилов рассказал о финансовых условиях в коллективе.

Религия помогает, когда нет денег платить зарплаты. Например, мы никак не можем кого-то штрафовать. Просто потому что они и так получают по 10 тысяч рублей. Совсем без еды оставить? Нельзя. Приходится искать другие рычаги воздействия. Порой религиозные. В этой плоскости могу выступить наставником, применить свои знания к игрокам.

Религия помогает, даёт силы преодолевать трудности. Мы понимаем, что футбол – это эмоции. С ними сложно совладать. Поэтому порой веду себя безобразно. Могу кричать на футболистов, других участников матча. Потом стыдно. Но стараюсь в себе это не убивать – есть примеры Конте, Симеоне, которые ведут себя подобным образом и благодаря этому влияют на настроение команды.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:35
На порядок ошибся. 100 тыс. – я понять могу.
t4nm8truztpw
t4nm8truztpw
вчера в 12:09
Религия помогает, когда нет денег платить зарплаты.

Знаем, знаем!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:56
В нашем законодательстве столько лазеек, что я вполне допускаю такую зарплату, несмотря на установленный МРОТ. Если для начисления зарплаты футболистам применять почасовую оплату труд, согласно отработанного времени. Если принять во внимание, что у нас в стране установлена пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем, то получается сорок часов, но спортсмены проводят на тренировках гораздо меньше времени, максимум три-четыре часа, а в день игры и того меньше, что как раз соответствует установленному нормативу. Так что с точки зрения соблюдения закона, тут все в порядке.
С другой стороны, на сколько это соответствует истине. Трудно поверить, что они удовлетворены такими зарплатами и особенно их семьи. Все же смею предположить, что название команды - Динамо по традиции говорит о том, что тут имеется какая-то связь с силовыми органами, в штате которых состоят эти футболисты.
112910415
112910415
вчера в 11:34
ой ... а другие участники матча это кто ?
и не на штрафы ли уходит весь клубный бюджет ?
Shafterhopf
Shafterhopf ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:40
Мне кажется, что у них оплата от результатов зависит. Типа 10 тыс. оклад который они в любом случае получат (хотя тоже сомнительно - получать ниже МРОТа они не могут), а дальше от результатов идут надбавки.
TheBoLt
TheBoLt ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:34
Это на минуту ниже прожиточного. Ниже МРОТ. Сейчас соответствующие органы должны взять за одно место руководство клуба
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:31
10 тысяч рублей??? Да ладно!
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