«Аль-Наср» предложил Зидану контракт на сумму 120 млн евро.

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
Команда из Саудовской Аравии предложила французскому специалисту контракт на два года.
Зарплата Зидана за каждый сезон может составить 60 млн евро.
Если это правда, то я вообще не верю, что Зидан примет это предложение от руководства клуба Аль - Наср . Зидан вполне мог бы и в ПСЖ поработать, но и там он наврядли появится. И деньги 💰 💰 для него точно не проблема и не сама цель. Как мне помнится он хотел возглавить сборную Франции, но внутренние интриги с руководством Федерации футбола Франции и нынешним главным тренером Дешамом , перечеркнули эти мысли. Теперь же в приорирете остаются два клуба из его великого прошлого , это Реал и Ювентус. И скорее всего у этих клубов в конце сезона будет именно задача о смене тренерского штаба. Анчелотти уже сватают в сборную Бразилии и Челси, да и у Аллегри заканчивается контракт, а болельщики клуба хотят видеть у руля свей любимой команды именно Зидана, некогда легенды Юве. Так что скорее всего Зидан окажется в одном из этих двух клубов . Ну а время покажет.
Если это правда, то я вообще не верю, что Зидан примет это предложение от руководства клуба Аль - Наср . Зидан вполне мог бы и в ПСЖ поработать, но и там он наврядли появится. И деньги 💰 💰 для него точно не проблема и не сама цель. Как мне помнится он хотел возглавить сборную Франции, но внутренние интриги с руководством Федерации футбола Франции и нынешним главным тренером Дешамом , перечеркнули эти мысли. Теперь же в приорирете остаются два клуба из его великого прошлого , это Реал и Ювентус. И скорее всего у этих клубов в конце сезона будет именно задача о смене тренерского штаба. Анчелотти уже сватают в сборную Бразилии и Челси, да и у Аллегри заканчивается контракт, а болельщики клуба хотят видеть у руля свей любимой команды именно Зидана, некогда легенды Юве. Так что скорее всего Зидан окажется в одном из этих двух клубов . Ну а время покажет.