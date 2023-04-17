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«Аль-Наср» предложил Зидану контракт на сумму 120 млн евро

вчера, 20:06

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Команда из Саудовской Аравии предложила французскому специалисту контракт на два года.

Зарплата Зидана за каждый сезон может составить 60 млн евро.

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Все комментарии
5jkvaehhrd7h
5jkvaehhrd7h
вчера в 21:46
Надеюсь Зиза не согласиться, а будет работать в торповом клубе
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:39
...с языка снял, всё по уму...! Даже если при жизни великих Пеле и Мары их участие в первенстве СА состоялось , вряд ли интерес
европейцев проявился к этому турниру ...!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:34
Нормально! Должен принять. Это тренер, а не футболист, для игрока это означает конец карьеры, а для наставника просто 2 года опыта, и легкие деньги. Через два года может вернуться в Европу, от этого его карьера не пострадает!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:19
«Аль-Наср» предложил Зидану контракт на сумму 120 млн евро.
Если это правда, то я вообще не верю, что Зидан примет это предложение от руководства клуба Аль - Наср . Зидан вполне мог бы и в ПСЖ поработать, но и там он наврядли появится. И деньги 💰 💰 для него точно не проблема и не сама цель. Как мне помнится он хотел возглавить сборную Франции, но внутренние интриги с руководством Федерации футбола Франции и нынешним главным тренером Дешамом , перечеркнули эти мысли. Теперь же в приорирете остаются два клуба из его великого прошлого , это Реал и Ювентус. И скорее всего у этих клубов в конце сезона будет именно задача о смене тренерского штаба. Анчелотти уже сватают в сборную Бразилии и Челси, да и у Аллегри заканчивается контракт, а болельщики клуба хотят видеть у руля свей любимой команды именно Зидана, некогда легенды Юве. Так что скорее всего Зидан окажется в одном из этих двух клубов . Ну а время покажет.
протон
протон
вчера в 21:01
Зидан летом будет а Реале. А через два года в сборной.
Elliada
Elliada
вчера в 20:58
200 млн балласту, 120 млн Зидану. Хотели Рамоса, Наваса и еще некоторых завлечь. Чего ради? Ради победы в чемпионате? Проще и дешевле избавиться от балласта и тогда не придется никого покупать и чемпионат выиграть будет проще
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:26
Ну а что... Деньги хорошие... Арабский, как выходец из Алжира, он знает... А если и забыл, то Геша на первых порах поработает переводчиком... Только вот одна проблема - если не получится - вылетит с подачи дрыг-ноги... Эта "нога" церемониться не будет... Тётя Гарсия знает .. Хе.. 😄..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:12, ред.
Зидан ещё не прилетел?
Не верю!
Это будет отличный вариант для «Аль-Наср»
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