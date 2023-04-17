«Аль-Наср» предложил Зидану контракт на сумму 120 млн евро.

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вчера, 20:06

Бывший тренер «Реала» может возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Команда из Саудовской Аравии предложила французскому специалисту контракт на два года.

Зарплата Зидана за каждый сезон может составить 60 млн евро.