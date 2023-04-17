Моуриньо — один из фаворитов на пост главного тренера сборной Бразилии

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вчера, 13:56

Главный тренер «Ромы» является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Бразилии.

Приоритетным вариантом остается рулевой «Реала» — таков выбор президента Бразильской конфедерации футбола ( CBF ) Эднальдо Родригеса. Итальянский специалист через посредников передал, что не намерен проводить встречи во время решающей стадии сезона. Анчелотти хочет остаться в «Реале», но это зависит от итогов выступления команды в текущем сезоне.

Моуриньо интересен CBF из-за своего характера и знания языков.

Другими кандидатами являются Жорже Жезуш («Фенербахче») и Абел Феррейра («Палмейрас»).

Ранее сообщалось, что у португальского специалиста есть и другие варианты продолжения карьеры.