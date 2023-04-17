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Моуриньо — один из фаворитов на пост главного тренера сборной Бразилии

вчера, 13:56

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Бразилии.

Приоритетным вариантом остается рулевой «Реала» Карло Анчелотти — таков выбор президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеса. Итальянский специалист через посредников передал, что не намерен проводить встречи во время решающей стадии сезона. Анчелотти хочет остаться в «Реале», но это зависит от итогов выступления команды в текущем сезоне.

Моуриньо интересен CBF из-за своего характера и знания языков.

Другими кандидатами являются Жорже Жезуш («Фенербахче») и Абел Феррейра («Палмейрас»).

Ранее сообщалось, что у португальского специалиста есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00
Было бы очень интересно увидеть сборную Бразилии с Хосе .
Они все футболисты от бога , и что им может не хватать для побед это именно такой харизматичный Хосе , который умеет найти правильные слова в нужную минуту
Gahi
Gahi
вчера в 18:57
Возможно так и будет, тем более говорят на одно языке. Удачи
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:43
Моуриньо и сборная Бразилии - это вещи несовместимые! Анчелотти - это другое дело.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:35
Будет "особенная" Бразилия... Это нечто... А-ха-ха-ха ..
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:28
А почему бы нет?
Интересно было бы посмотреть на его работу,
в качестве тренера какой-либо сильной сборной,
в том числе и Бразилии.
fwhsmkjr554e
fwhsmkjr554e
вчера в 17:01
В последнее время кого только не сватали в главные тренеры сборной Бразилии, причём каждый раз называли фаворитом того про кого речь.
Вот только дальше слухов дело не доходит.
И тут возникает главный вопрос, нет не тот, что про тренера, выгодно или не выгодно, подойдёт или не подойдёт, а совсем другой вопрос.
Вопрос к самой Бразилии.
Неужели футбол в стране «диких обезьян» пришёл в такой упадок, что решили пригласить заморского тренера? А свои, что перевелись?
Да сейчас многие скажут, что почти вся сборная играет в Европе и им легче будет понять европейского тренера чем со своей Родины.
Скажите это Луису Фелипе Сколари у которого на победном ЧМ 2002 все лидеры играли в европейских клубах и он вам рассмеётся в лицо.

Мне кажется вся проблема в футболистах. Нет таланты не перевелись, но посмотрите на лидеров. Неймар он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Винисиус очень талантлив как в своё время Неймар, но он уже больше цаца чем лидер в команде.
У Бразилии просто нет лидеров, нет мужиков. Посмотрите на сборную Аргентины, на КА 2021 и ЧМ 2022 собралась команда единомышленников, в команде есть лидер Месси и все вокруг думали не о себе, а как выиграть для Месси и Аргентины заветное кубки.
Аргентина это команда мужиков, а не изнеженных звёзд как у Бразилии.
Так, что пока бразильские игроки не излечатся, то никакой тренер им не поможет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:19
Ни о чем...
Лишь бы о нем говорили.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:16
Мне кажется, сборная бразилии его не должна интересовать. Не такая уж богатая страна, кубок америки не особо и престижное соревнование, регулярность матчей сборных оставляет желать лучшего. Работы больше аналитиком, а в клубе нужно работать как менеджер. Если хочет попробовать - пожалуйста, никто ж не против. но не интересно и суть работы не такая, как в клубе - шанс есть, что не потянет. Это как сварщика поставить за токарный станок. в теории может, но суть не та.

Ему бы сборную Португалии или Испании взять, если выбирать из сборных
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:55
В целом, хотелось бы понаблюдать за его работой в сборных.
Capral
Capral ответ 8bwpnbaxqnn5 (раскрыть)
вчера в 15:47
Он по стилю и идеологии не подходит сб. Бразилии.
8bwpnbaxqnn5
8bwpnbaxqnn5
вчера в 15:40
Жозе больше клубный тренер, опыта работы со сборной нет
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
А справится он с Бразилией?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:25
Только бразилец должен тренировать сб.Бразилии.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 14:47
Мне кажется футбол Мауриньо Бразилии никак не подходит, а попытка перестроить бразильцев приведет к провалу.
u93txr8rf7fn
u93txr8rf7fn
вчера в 14:39
Сколько пищут, который раз всё это выдумки....
Capral
Capral
вчера в 14:17, ред.
Маур- ГТ Бразилии?! Не верю!!! Но, если всеже, это случится- перестану уважать эту сборную!!!
Уже лучше шварца назначить, меньше ответственности и посмеёмся вместе...
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