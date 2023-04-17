Моуриньо — один из фаворитов на пост главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Бразилии.
Приоритетным вариантом остается рулевой «Реала» Карло Анчелотти — таков выбор президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеса. Итальянский специалист через посредников передал, что не намерен проводить встречи во время решающей стадии сезона. Анчелотти хочет остаться в «Реале», но это зависит от итогов выступления команды в текущем сезоне.
Моуриньо интересен CBF из-за своего характера и знания языков.
Другими кандидатами являются Жорже Жезуш («Фенербахче») и Абел Феррейра («Палмейрас»).
Ранее сообщалось, что у португальского специалиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
Ему бы сборную Португалии или Испании взять, если выбирать из сборных
Ему бы сборную Португалии или Испании взять, если выбирать из сборных
Вот только дальше слухов дело не доходит.
И тут возникает главный вопрос, нет не тот, что про тренера, выгодно или не выгодно, подойдёт или не подойдёт, а совсем другой вопрос.
Вопрос к самой Бразилии.
Неужели футбол в стране «диких обезьян» пришёл в такой упадок, что решили пригласить заморского тренера? А свои, что перевелись?
Да сейчас многие скажут, что почти вся сборная играет в Европе и им легче будет понять европейского тренера чем со своей Родины.
Скажите это Луису Фелипе Сколари у которого на победном ЧМ 2002 все лидеры играли в европейских клубах и он вам рассмеётся в лицо.
Мне кажется вся проблема в футболистах. Нет таланты не перевелись, но посмотрите на лидеров. Неймар он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Винисиус очень талантлив как в своё время Неймар, но он уже больше цаца чем лидер в команде.
У Бразилии просто нет лидеров, нет мужиков. Посмотрите на сборную Аргентины, на КА 2021 и ЧМ 2022 собралась команда единомышленников, в команде есть лидер Месси и все вокруг думали не о себе, а как выиграть для Месси и Аргентины заветное кубки.
Аргентина это команда мужиков, а не изнеженных звёзд как у Бразилии.
Так, что пока бразильские игроки не излечатся, то никакой тренер им не поможет.
Вот только дальше слухов дело не доходит.
И тут возникает главный вопрос, нет не тот, что про тренера, выгодно или не выгодно, подойдёт или не подойдёт, а совсем другой вопрос.
Вопрос к самой Бразилии.
Неужели футбол в стране «диких обезьян» пришёл в такой упадок, что решили пригласить заморского тренера? А свои, что перевелись?
Да сейчас многие скажут, что почти вся сборная играет в Европе и им легче будет понять европейского тренера чем со своей Родины.
Скажите это Луису Фелипе Сколари у которого на победном ЧМ 2002 все лидеры играли в европейских клубах и он вам рассмеётся в лицо.
Мне кажется вся проблема в футболистах. Нет таланты не перевелись, но посмотрите на лидеров. Неймар он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Винисиус очень талантлив как в своё время Неймар, но он уже больше цаца чем лидер в команде.
У Бразилии просто нет лидеров, нет мужиков. Посмотрите на сборную Аргентины, на КА 2021 и ЧМ 2022 собралась команда единомышленников, в команде есть лидер Месси и все вокруг думали не о себе, а как выиграть для Месси и Аргентины заветное кубки.
Аргентина это команда мужиков, а не изнеженных звёзд как у Бразилии.
Так, что пока бразильские игроки не излечатся, то никакой тренер им не поможет.