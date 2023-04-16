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«Челси» провёл первый этап переговоров с Нагельсманном

вчера, 23:29

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Челси».

По данным источника, 13 апреля руководство «синих» провело встречу с немецким специалистом. Агентство Sports360, которое представляет интересе Нагельсманна, хотело выяснить долгосрочные перспективы лондонского клуба и полномочия Юлиана, если он станет новым тренером «Челси».

Однако «синие» пока не принимали никаких окончательных решений относительно нового наставника. В шорт-листе клуба находится около семи кандидатов.

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протон
протон
сегодня в 00:53
лэмп может тактично сливать все матчи

1. Слить все матчи
2. Вылетить в Чемпионшип
3. Получить полноценный контракт как тренер, подходящий для Чемпионшипа
4. Профит
А Нагельсманн уже наверняка ознакомился с долгосрочным планом Боули на пять с половиной месяцев.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:42
хотело выяснить долгосрочные перспективы лондонского клуба
Одного тренера уже подписали на 5 лет, на 2 года надо ставить планы любому тренеру и не дольше.
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