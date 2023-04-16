«Челси» провёл первый этап переговоров с Нагельсманном

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вчера, 23:29

Бывший тренер «Баварии» может возглавить «Челси».

По данным источника, 13 апреля руководство «синих» провело встречу с немецким специалистом. Агентство Sports360, которое представляет интересе Нагельсманна, хотело выяснить долгосрочные перспективы лондонского клуба и полномочия Юлиана, если он станет новым тренером «Челси».

Однако «синие» пока не принимали никаких окончательных решений относительно нового наставника. В шорт-листе клуба находится около семи кандидатов.