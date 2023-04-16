Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Челси».
По данным источника, 13 апреля руководство «синих» провело встречу с немецким специалистом. Агентство Sports360, которое представляет интересе Нагельсманна, хотело выяснить долгосрочные перспективы лондонского клуба и полномочия Юлиана, если он станет новым тренером «Челси».
Однако «синие» пока не принимали никаких окончательных решений относительно нового наставника. В шорт-листе клуба находится около семи кандидатов.
1. Слить все матчи
2. Вылетить в Чемпионшип
3. Получить полноценный контракт как тренер, подходящий для Чемпионшипа
4. Профит
А Нагельсманн уже наверняка ознакомился с долгосрочным планом Боули на пять с половиной месяцев.
1. Слить все матчи
2. Вылетить в Чемпионшип
3. Получить полноценный контракт как тренер, подходящий для Чемпионшипа
4. Профит
А Нагельсманн уже наверняка ознакомился с долгосрочным планом Боули на пять с половиной месяцев.
Одного тренера уже подписали на 5 лет, на 2 года надо ставить планы любому тренеру и не дольше.
Одного тренера уже подписали на 5 лет, на 2 года надо ставить планы любому тренеру и не дольше.