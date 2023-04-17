Гальтье понимает, что покинет ПСЖ после текущего сезона

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье осознает, что покинет команду по окончании текущего сезона.
Специалист попросил футболистов приложить максимум усилий, чтобы выиграть Лигу 1, он хочет уйти на высокой ноте.
Парижане лидируют в чемпионате Франции.
Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье осознает, что покинет команду по окончании текущего сезона.
Специалист попросил футболистов приложить максимум усилий, чтобы выиграть Лигу 1, он хочет уйти на высокой ноте.
Парижане лидируют в чемпионате Франции.
Два мягких знака в фамилии)
Два мягких знака в фамилии)