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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье понимает, что покинет ПСЖ после текущего сезона

вчера, 14:29

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье осознает, что покинет команду по окончании текущего сезона.

Специалист попросил футболистов приложить максимум усилий, чтобы выиграть Лигу 1, он хочет уйти на высокой ноте.

Парижане лидируют в чемпионате Франции.

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Все комментарии
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 16:24
Распродажа ПСЖ грядет после этого сезона.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:10
И всё таки подозрения его не обманули !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
Он ещё по мимо всего и очень догадливый...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:04
Есть редкая особенность у этого тренера...
Два мягких знака в фамилии)
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