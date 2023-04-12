Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» пропустит минимум два тура РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил о том, что арбитр Сергей Иванов пропустит как минимум два тура РПЛ.
Ранее ЭСК признала ошибочным решение судьи в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» о назначении пенальти в ворота «бело-голубых». Также комиссия признала, что на 77-й минуте встречи нужно было показать вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение нападающему «красно-белых» Александру Соболеву.
Экспертно‑судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег.
Что это было? Может на полиграф его и прямую трансляцию на матч тв вести?
Что это было? Может на полиграф его и прямую трансляцию на матч тв вести?
И это всё? Пропустит следующий матч? И на свободу с грязной совестью кутить на грязные деньги? А уголовное дело, кандалы, опись имущества и сибирские рудники? Его разве не отдадут на съедение крокодилам или свиньям? Перед этим устроив публичную порку розгами, а потом измазывание 62ом и валяние в перьях....:)))
И это всё? Пропустит следующий матч? И на свободу с грязной совестью кутить на грязные деньги? А уголовное дело, кандалы, опись имущества и сибирские рудники? Его разве не отдадут на съедение крокодилам или свиньям? Перед этим устроив публичную порку розгами, а потом измазывание 62ом и валяние в перьях....:)))
Это как понимать?
Если "коллеги" накосячят их в кутузку, а Иванова реабилитируют?
Умора. Цирк без львов, но с избытком клоунов)))
Это как понимать?
Если "коллеги" накосячят их в кутузку, а Иванова реабилитируют?
Умора. Цирк без львов, но с избытком клоунов)))
После того как Иванов посмотрел ВАР это уже не ошибка, это целенаправленная предвзятость! Все говорят, что непонятно (хотя все понимают) как Иванов мог не увидеть на ВАР симуляцию Зобнина!
Что значит не получил назначения!? Иванов вообще больше никогда не должен получать назначения! Это не судья!
На любом производстве плохих работников бьют рублëм. Судьи РПЛ начиная со следующего сезона будут за 1 игру получать около 180 000 ₽, то есть три месячных зарплаты квалифицированного рабочего. Плюс ежемесячный оклад 40 000, плюс командировочные.
За такое судейство лишать их этих денег, может задумаются?
После того как Иванов посмотрел ВАР это уже не ошибка, это целенаправленная предвзятость! Все говорят, что непонятно (хотя все понимают) как Иванов мог не увидеть на ВАР симуляцию Зобнина!
Что значит не получил назначения!? Иванов вообще больше никогда не должен получать назначения! Это не судья!
На любом производстве плохих работников бьют рублëм. Судьи РПЛ начиная со следующего сезона будут за 1 игру получать около 180 000 ₽, то есть три месячных зарплаты квалифицированного рабочего. Плюс ежемесячный оклад 40 000, плюс командировочные.
За такое судейство лишать их этих денег, может задумаются?