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Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» пропустит минимум два тура РПЛ

вчера, 18:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил о том, что арбитр Сергей Иванов пропустит как минимум два тура РПЛ.

Ранее ЭСК признала ошибочным решение судьи в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» о назначении пенальти в ворота «бело-голубых». Также комиссия признала, что на 77-й минуте встречи нужно было показать вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение нападающему «красно-белых» Александру Соболеву.

Экспертно‑судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 00:37
Истерики Соболева крайне не красивы...жаль что его не накажут....надеюсь в клубе отреагируют
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:23
Догадайся с трёх раз . Думаю ,и с первого раза не ошибёшься . )
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:58, ред.
Жаль, что Объективность стала поводом для " отдыха " арбитра Сергей Иванов
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:59
Даже,когда всё честно, всё равно найдут способ обо...ть Спартак.Гнилой РФС
Сп62
Сп62 ответ kjugke4kyg83 (раскрыть)
вчера в 21:52
Посмотрел ещё несколько раз падение Зобнина. Перед падением Даса правой ногой ударил по ноге Романа в следствии чего Роман начал падать. Никакой смуляции. Пенальти назначен правильно. Решение ЭСК от лукавого. Очевидно, был звонок.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:46
Когда я был маленький и учился в школе , заставляли учить великие стихи , типа :Ленин и Партия -близнецы братья. Ну а теперь : мы говорим Спартак , подразумеваем...
kjugke4kyg83
kjugke4kyg83
вчера в 21:17
Симуляция была понятна всем, болельщикам, телезрителям, даже ВАР усомнился и пригласил Иванова посмотреть повтор, но он был настроен с самого начала поставит пенальти.
Что это было? Может на полиграф его и прямую трансляцию на матч тв вести?
Giovanny
Giovanny
вчера в 21:10
Это Иванова не исправит, только пожизненное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:03
А кто его "кормящий хозяин" ? Поведай, если не секрет.
j3gwxw6bfku7
j3gwxw6bfku7
вчера в 20:59
Мочат СМ не по-детски!
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:29
Вы серьёзно рассчитываете, что Иванов скажет сколько он заработал у Лукойла за этот матч?
ДСА
ДСА
вчера в 20:22
Вердикт - судил в пользу Спартака
Gahi
Gahi
вчера в 20:11
Из этого можно сделать только один вывод - "Рука руку моет" — С латинского: Manus manum lavat (манус манум лават). Поговорка, известная со времен Древнего Рима. Иносказательно: о круговой поруке, когда в неблаговидных делах дурные (а может даже слишком умные) люди прикрывают и защищают друг друга.
dok66
dok66
вчера в 20:04
Судя по всему после следующего тура в РПЛ судить будет некому . "Придется" назначать снова Иванова .
lotsman
lotsman
вчера в 19:51
Не зря Спартак собирал судейский корпус на совещание.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:48
Сколько горя арбитрам приносит этот Спартак...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:45
Как сказал Абаскаль, вместо 6:0 в пользу Спартака , всего лишь 3:3…:)))

И это всё? Пропустит следующий матч? И на свободу с грязной совестью кутить на грязные деньги? А уголовное дело, кандалы, опись имущества и сибирские рудники? Его разве не отдадут на съедение крокодилам или свиньям? Перед этим устроив публичную порку розгами, а потом измазывание 62ом и валяние в перьях....:)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:43
"...Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег."

Это как понимать?

Если "коллеги" накосячят их в кутузку, а Иванова реабилитируют?

Умора. Цирк без львов, но с избытком клоунов)))
Брулин
Брулин
вчера в 19:40
Вообще, интересно было бы послушать Иванова лично. Интересно, какие аргументы предъявит?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:39
Да как С. Иванов посмел укусить руку кормящего его хозяина ? В угол его за эту провинность !!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:18, ред.
Придут честолюбивые дублёры,дай бог им хуже моего судить.Я конечно вернусь,не пройдут и три тура.
протон
протон
вчера в 19:04
Отдохнет и снова на матч Спартака поставят. Причем на матч не против условного Факела, а против хорошего соперника. Убил свистком Локо , потом Динамо. И все так совпало в пользу Спартака. Случайности не случайны
После того как Иванов посмотрел ВАР это уже не ошибка, это целенаправленная предвзятость! Все говорят, что непонятно (хотя все понимают) как Иванов мог не увидеть на ВАР симуляцию Зобнина!
Что значит не получил назначения!? Иванов вообще больше никогда не должен получать назначения! Это не судья!
На любом производстве плохих работников бьют рублëм. Судьи РПЛ начиная со следующего сезона будут за 1 игру получать около 180 000 ₽, то есть три месячных зарплаты квалифицированного рабочего. Плюс ежемесячный оклад 40 000, плюс командировочные.
За такое судейство лишать их этих денег, может задумаются?
k5bcep268bdr
k5bcep268bdr
вчера в 19:04
Если в пользу Спартака,то это нормальный судья, надо его поощрить
протон
протон
вчера в 19:02
Какое назначение. Отсранять пожизненно!
Гость
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