Арбитр матча «Спартак» — «Динамо» пропустит минимум два тура РПЛ

1681315132

вчера, 18:58

Глава департамента судейства РФС сообщил о том, что арбитр пропустит как минимум два тура РПЛ .

Ранее ЭСК признала ошибочным решение судьи в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» о назначении пенальти в ворота «бело-голубых». Также комиссия признала, что на 77-й минуте встречи нужно было показать вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение нападающему «красно-белых» .