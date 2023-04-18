АСИ предложило упростить использование Fan ID

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство РФ идеи по упрощению использования Fan ID. В пресс-службе АСИ высказались по этому поводу.
В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство.