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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

АСИ предложило упростить использование Fan ID

вчера, 16:17

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство РФ идеи по упрощению использования Fan ID. В пресс-службе АСИ высказались по этому поводу.

В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:14
Смысл в том, что тебя могут лишить права посещать стадион в любой момент без решения суда. Все у них с головой в порядке - это делается не для народного удобства или безопасности. Для обеспечения безопасности и так все уже есть. У данного закона, как и большинства принимаемых сейчас, совершенно иные цели. Болельщицкое сообщество одно из немногих действительно добровольных обьединений людей, которое еще не полностью под колпаком - это и надо исправлять.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:42
Надо не упрощать, а совсем его отменить и проблема будет решена.
протон
протон
вчера в 19:53
На ровном месте придумали проблему, теперь героически пытаются ее решить, что-то упростить, кого-то заманить, с кем-то обсудить... включите, блин, голову, и поймите, что смысл в этом вашем фан-айди отсутствует напрочь! вы говорите о какой-то безопасности? но спуститесь в метро ровно через полтора часа и посмотрите сколько там людей без всяких айди, а досматривают, в лучшем случае, одного из сорока. на хоккее трибуны битком - где там ваши айди? бредовый закон, который должен проследовать на свалку истории без каких-либо полумер!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:06
Все же нужно научиться пользоваться этой штукой.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:50
Добрый день!

Призеры определяются по выигранным очкам в финальной группе имени Льва Яшина. Все ее участники получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз.

Вся информация по получению приза будет отправлена вам на почту (не забудьте ее заполнить, иначе приз не будет отправлен). Точный адрес проживания указывать не нужно, достаточно дом или район. Доставка осуществляется только в Россию и Беларусь. В случае возврата повторная отправка призов не осуществляется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:45
"АСИсяй и лицедеи" - началась типичная клоунада, а закончится -" Низя Аяяй".
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43
Доброго времени суток Всем.
У меня такой вопрос возник, я в прошлом месяце занял в КП десятое место . Я что нибудь выиграл ???🤔🤷‍♂️
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:39
Ну и посмотрим в итоге, что из этого получится.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:30
АСИ не тем занимается...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:26
К сожалению так, не было возможности продлить срок хранения так чтобы Вы успели забрать, но один приз из трёх выигранных Вашими аккаунтами в марте Вы ещё можете забрать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:25
Громоотвод вышел из-за туч вдруг от куда не возьмись.
shlomo2
shlomo2 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:24
Эх.... а мой приз обратно отправили... не успел забрать....:((((
v8nhghuhj88w
v8nhghuhj88w
вчера в 16:19
Зачем так затягивать, чтобы потом отпускать
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:19
Кто такие эти АСИ????.... ничего они не смогут изменить. Чистый треп языком.
Гость
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