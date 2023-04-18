Фанаты «Шарлеруа» бросали дохлых крыс в болельщиков «Стандарда»

«Стандард» обыграл «Шарлеруа» в матче чемпионата Бельгии (3:1), но матч запомнился поведением болельщиков гостевой команды.
Фанаты «зебр» закидали белыми дохлыми крысами, окрашенными в красный цвет, поклонников «красных». После матча болельщики из Льежа обвинили фанатов гостей в неподобающем поведении. Сообщается приблизительно о десятке животных. Помимо этого, приезжие фанаты были одеты в белые костюмы и балаклавы, они назвали себя «борцами с вредителями».
Болельщики «Стандарда» призвали бельгийскую лигу и организации, которые занимаются защитой прав животных, изучить эпизод и принять меры.
Не углубляясь в историю противостояния команд можно отметить неадекватность болельщиков принимающей команды. Льежцы и ранее позволяли себе подобные выходки - забросать например поле дымовыми шашками...
Причем заметьте, они готовятся к безобразием загодя, не зная итогов встречи - проносят на стадион шашки, крашеных крыс, балаклавы...
Следуя крылатому выражению небезызвестного Вышинского Андрея Януарьевича (напомню, во второй половине тридцатых годов, прошлого века, он занимал пост Генерального прокурора СССР) "Был бы человек, а статья найдется", болельщики "Стандарта" всегда найдут причину недовольства... На этот раз видите ли им не понравилось поведение "красных"...
Да... Что подумают "коллеги" по ДНК других цивилизаций(я) глядя сквозь время на выходки одних из лучших сынов Европы красящих мертвых, несчастных животных...?)
- Полетели дальше, пусть естественный отбор поработает ещё, может кто и останется с функционирующей биомассой Гомосапиенса...
Не углубляясь в историю противостояния команд можно отметить неадекватность болельщиков принимающей команды. Льежцы и ранее позволяли себе подобные выходки - забросать например поле дымовыми шашками...
Причем заметьте, они готовятся к безобразием загодя, не зная итогов встречи - проносят на стадион шашки, крашеных крыс, балаклавы...
Следуя крылатому выражению небезызвестного Вышинского Андрея Януарьевича (напомню, во второй половине тридцатых годов, прошлого века, он занимал пост Генерального прокурора СССР) "Был бы человек, а статья найдется", болельщики "Стандарта" всегда найдут причину недовольства... На этот раз видите ли им не понравилось поведение "красных"...
Да... Что подумают "коллеги" по ДНК других цивилизаций(я) глядя сквозь время на выходки одних из лучших сынов Европы красящих мертвых, несчастных животных...?)
- Полетели дальше, пусть естественный отбор поработает ещё, может кто и останется с функционирующей биомассой Гомосапиенса...