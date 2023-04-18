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Фанаты «Шарлеруа» бросали дохлых крыс в болельщиков «Стандарда»

вчера, 08:14
СтандардЛоготип футбольный клуб Стандард (Льеж)3 : 1Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруаМатч завершен

«Стандард» обыграл «Шарлеруа» в матче чемпионата Бельгии (3:1), но матч запомнился поведением болельщиков гостевой команды.

Фанаты «зебр» закидали белыми дохлыми крысами, окрашенными в красный цвет, поклонников «красных». После матча болельщики из Льежа обвинили фанатов гостей в неподобающем поведении. Сообщается приблизительно о десятке животных. Помимо этого, приезжие фанаты были одеты в белые костюмы и балаклавы, они назвали себя «борцами с вредителями».

Болельщики «Стандарда» призвали бельгийскую лигу и организации, которые занимаются защитой прав животных, изучить эпизод и принять меры.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:30
Я понимаю, как ультрас с помощью девушек проносят фаеры на стадионы и куда они прячутся. Но как протащить на стадион дохлую вонючую крысу??? Фу, мерзость...
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:52
Крысы то в чём виноваты? Какие же звери.
Gahi
Gahi
вчера в 09:42
Горе от большого фанатского ума к своей команде.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:40, ред.
Это так называемое Валлонское дерби, одно из четырех Стандарта.
Не углубляясь в историю противостояния команд можно отметить неадекватность болельщиков принимающей команды. Льежцы и ранее позволяли себе подобные выходки - забросать например поле дымовыми шашками...
Причем заметьте, они готовятся к безобразием загодя, не зная итогов встречи - проносят на стадион шашки, крашеных крыс, балаклавы...
Следуя крылатому выражению небезызвестного Вышинского Андрея Януарьевича (напомню, во второй половине тридцатых годов, прошлого века, он занимал пост Генерального прокурора СССР) "Был бы человек, а статья найдется", болельщики "Стандарта" всегда найдут причину недовольства... На этот раз видите ли им не понравилось поведение "красных"...
Да... Что подумают "коллеги" по ДНК других цивилизаций(я) глядя сквозь время на выходки одних из лучших сынов Европы красящих мертвых, несчастных животных...?)
- Полетели дальше, пусть естественный отбор поработает ещё, может кто и останется с функционирующей биомассой Гомосапиенса...
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:37
Ума нет - считай калека.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 09:35, ред.
Одни шарфами обмениваются, другие крысами кидаются - почувствуй разницу. Причем это в рамках одной лиги.
lotsman
lotsman
вчера в 09:29
У них там сейчас крыс тьма. Проблем с этим нет. Можно и друг в друга кидаться.))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:19
Зебры педальные.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:15
Ну это уже не в какие ворота,это безпредел!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:41
Этож надо было так замарочиться!
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