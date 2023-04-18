Фанаты «Шарлеруа» бросали дохлых крыс в болельщиков «Стандарда»

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вчера, 08:14

«Стандард» обыграл «Шарлеруа» в матче чемпионата Бельгии (3:1), но матч запомнился поведением болельщиков гостевой команды.

Фанаты «зебр» закидали белыми дохлыми крысами, окрашенными в красный цвет, поклонников «красных». После матча болельщики из Льежа обвинили фанатов гостей в неподобающем поведении. Сообщается приблизительно о десятке животных. Помимо этого, приезжие фанаты были одеты в белые костюмы и балаклавы, они назвали себя «борцами с вредителями».

Болельщики «Стандарда» призвали бельгийскую лигу и организации, которые занимаются защитой прав животных, изучить эпизод и принять меры.