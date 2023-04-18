В «Зените» ожидают большое число зрителей на играх с «Динамо» и «Спартаком»

Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан рассказал, сколько зрителей ожидается на матчах с «Динамо» и «Спартаком».

Встреча с «бело-голубыми» пройдёт 22-го апреля в рамках 24-го тура РПЛ . Игра с «красно-белыми» в 26-м туре чемпионата России состоится 7 мая.

Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно. Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьёзно превышает бесплатную программу. Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса — весь нижний был отдан под продажу. На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса. С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов. Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика.

Сколько человек в Петербурге оформили карту болельщика? С учётом Ленобласти оформлено около 95 тысяч карт болельщика. И эта цифра продолжает расти. Помогают мобильные МФЦ и «Центр выдачи карт болельщика» на 40 окон, которые начали свою работу у стадиона в начале марта. Надеемся, что число обладателей карты резко возрастёт в преддверии самых важных игр нашей команды в борьбе за чемпионство и долгожданную вторую звезду.