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В «Зените» ожидают большое число зрителей на играх с «Динамо» и «Спартаком»

вчера, 18:39

Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан рассказал, сколько зрителей ожидается на матчах с «Динамо» и «Спартаком».

Встреча с «бело-голубыми» пройдёт 22-го апреля в рамках 24-го тура РПЛ. Игра с «красно-белыми» в 26-м туре чемпионата России состоится 7 мая.

Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно. Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьёзно превышает бесплатную программу. Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса — весь нижний был отдан под продажу. На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса. С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов. Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика.

Сколько человек в Петербурге оформили карту болельщика? С учётом Ленобласти оформлено около 95 тысяч карт болельщика. И эта цифра продолжает расти. Помогают мобильные МФЦ и «Центр выдачи карт болельщика» на 40 окон, которые начали свою работу у стадиона в начале марта. Надеемся, что число обладателей карты резко возрастёт в преддверии самых важных игр нашей команды в борьбе за чемпионство и долгожданную вторую звезду.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:18
Доброго Здоровья pomor!
Ничуть не против, мне просто интересно, что пересилит в этом случае, фанатская любовь к клубу или их тупое желание продолжать свой бессмысленный протест.
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:01
Этот загон для ненормальных, называемый виражом, должен исчезнуть, как явление позорное и недостойное человека.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:20
Думаю , что со Спартаком будет аншлаг . И продолжение кубкого матча и потасовку в нем мы еще увидем...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ felix (раскрыть)
вчера в 21:21
Да какая там филармония...этой байке уже 100 лет...
Теперь в трэнде баллады про 20 тысяч манекенов в подтрибунном помещении "Газпром Арены"....))
felix
felix ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:44
Слышал я там засланцы были на кубке из из филармонии...тут тоже они будут? Не в обиду Зениту
adekvat
adekvat
вчера в 20:38
В эпоху действия карты болельщика.
lotsman
lotsman
вчера в 20:38
Такие матчи нельзя пропустить. Особенно с Спартаком.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:23
Да хватит нам ***** в уши!
протон
протон
вчера в 20:15
Существование этой новости как таковой является подтверждением всей маразматичности и абсурдности ситуации с фан айди. Раньше что, директор по продажам билетов Зенита докладывал что вот на матч 30-ка то придёт благодаря бесплатной реализации? Нет! Все и так знали что на Зенит по умолчанию 30-40 тысяч придёт в любом случае и тот же Зенит в кассу денег пачку получит с билетов и абонементов!
ДСА
ДСА
вчера в 20:15
Пусть ждут, вся надежда на чужих.
Serious94
Serious94
вчера в 20:06
Извращение эту порнографию смотреть. Да еще и за деньги.
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:49
Полсостава не играют, а саботируют игру.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:41
..я не игрок, но учитывая вековое события рад был бы и шоу,
по игре динамовцы откровенно слабее...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:40, ред.
Ну если 95 тысяч карт реализовано...то думаю...тысяч 100 на три домашних матча с Динамо, Спартаком и Краснодаром придут....если на Урал пришло 24 тысячи...
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:34
Боюсь вызвать шквал неодобрения за свой комментарий, но всё же выскажусь.
Учитывая на сколько продажный наш чемпионат не удивлюсь, что Газпром и ВТБ из предстоящего поединка сделают шоу и в очередной раз одурачат болельщиков, просто надо заранее посмотреть какие коэффициенты дадут букмекеры.
shur
shur
вчера в 19:19
...знать бы, что Динамо достойно отметит 100-летие, победой над Зенитом и тогда подволить достойным колличеством фанов в Питер, это да ...!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:53
На матчи с московскими клубами навряд ли соберётся тридцатитысячная аудитория, а вот на игре с "быками", где питерцы возможно де-юре смогут оформить очередное чемпионство, можно рассчитывать на такое количество зрителей на трибунах. Но меня больше волнует вопрос, сколько болельщиков будет не на стадионе в целом, а на сколько заполнится сектор Виража?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:40
Запомним цифру и будем с нетерпением ждать аншлага...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:40
Наврядли такое произойдёт в нынешних реалиях.
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