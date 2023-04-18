Болельщики «Наполи» мешали игрокам «Милана» спать перед ответным матчем ЛЧ

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вчера, 19:53

Болельщики «Наполи» мешали игрокам «Милана» спать перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.

Около 150 человек ночью подошли к отелю, где расположились игроки «россонери», после чего стали использовать фейерверки, файеры и кричалки.

Встреча пройдёт сегодня, 18 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первую игру выиграли миланцы со счётом 1:0.