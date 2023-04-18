Болельщики «Наполи» мешали игрокам «Милана» спать перед ответным матчем ЛЧ

Болельщики «Наполи» мешали игрокам «Милана» спать перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.
Около 150 человек ночью подошли к отелю, где расположились игроки «россонери», после чего стали использовать фейерверки, файеры и кричалки.
Встреча пройдёт сегодня, 18 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первую игру выиграли миланцы со счётом 1:0.
Вот точно также, в 1962, если не ошибаюсь, болельщики Чили вели себя перед отелем, в котором расположились футболисты сб.Бразилии. Всю ночь, они мешали спать бразильцам. В ответке, уже в Бразилии, болельщики этой страны- встретили чилийцев цветами!!!
По-моему, это были квалификационные игры к ЧМ...
Вот точно также, в 1962, если не ошибаюсь, болельщики Чили вели себя перед отелем, в котором расположились футболисты сб.Бразилии. Всю ночь, они мешали спать бразильцам. В ответке, уже в Бразилии, болельщики этой страны- встретили чилийцев цветами!!!
По-моему, это были квалификационные игры к ЧМ...
Чтобы другим не повадно было)
Чтобы другим не повадно было)