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Болельщики «Наполи» мешали игрокам «Милана» спать перед ответным матчем ЛЧ

вчера, 19:53
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Болельщики «Наполи» мешали игрокам «Милана» спать перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.

Около 150 человек ночью подошли к отелю, где расположились игроки «россонери», после чего стали использовать фейерверки, файеры и кричалки.

Встреча пройдёт сегодня, 18 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первую игру выиграли миланцы со счётом 1:0.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:21
Привет, Олег!
Вот точно также, в 1962, если не ошибаюсь, болельщики Чили вели себя перед отелем, в котором расположились футболисты сб.Бразилии. Всю ночь, они мешали спать бразильцам. В ответке, уже в Бразилии, болельщики этой страны- встретили чилийцев цветами!!!
По-моему, это были квалификационные игры к ЧМ...
протон
протон
вчера в 23:20
Милан команда с Характером и теперь будет закапывать в газон неаполитанцев. Злость это только доп мотивация для команды. Помню Интер в частности игроки нерадзури смотрели на Милан свысока после победы в дерби и чемпионства. В след сезоне, Милан поставил выскочку на место. Шапал в дерби, потом отжим скудетто. Сейчас Наполи нарывается и для меня по сути исход ясен в дерби. Милан просто сильнее, возможно фаны Наполи где то в глубине души понимают это и пытаются насолить. Но это отработает в обратку.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:13
Хехе, значит, боятся и не верят в свою команду. Какие же они жалкие.
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:16
На в*йне все средства хороши, образно выражаясь.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:17
А почему бы не организовать технарь?
Чтобы другим не повадно было)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
Ох будет жаркая игра во всех смыслах!
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