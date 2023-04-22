Главный коллекционер приключений в АПЛ. Доверяли врагу и потеряли лидера

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сегодня, 17:07

К «ирискам» липнут истории.

Увлечения Рональда Кумана

Нагельсманн встречался с журналисткой, уехал кататься на лыжах вместо работы с футболистами, не занятыми в сборных. Кан и Салихамиджич взбесились и уволили Юлиана. Просчитались, за что могут заплатить. Но личная жизнь наставника всегда влияет на его команду, эту часть не могут игнорировать фанаты и эксперты. Когда «Эвертон» пригласил Кумана, то не думали, что бывший легендарный защитник «Барселоны» ловелас.

Говорят, Рональд закрутил роман с Райли, очень известной британской ведущей. Выбор Кумана одобряем. Девушка невероятная, умница, красавица, с чувством юмора. Но жене Кумана эта Рэйчел почему-то не понравилась. Рональд вступил в брак до того, как Райли появилась на свет. Пока тренер отвлекался от работы с фанаткой МЮ , ливерпульцы медленно пошли под откос. Голландца закономерно уволили, он покинул Англию.

«Эвертон» мастер наступать на одни и те же грабли, но тренерская карусель, давно запущенная в клубе, является следствием не только отсутствия плана у руководства клуба, но и поведения наставников. Куман наивно полагал, что можно успешно сражаться в АПЛ , где каждый матч как финал, и одновременно вспоминать молодость. Голландец подставил «ирисок», ведь Мойес и Мартинес вручили ему неплохую команду.

Привычка легендарного Руни

Уэйн сам говорил про алкоголь в интервью. И правильно делал. Быть может, сагитировал отдельных фанатов наведаться к наркологам. Жестко пить нападающий МЮ начал давно. На нетрезвую голову Руни наделал глупостей, которые влияли не только на карьеру, но и на личную жизнь. Хотя Уэйн не считает себя алкоголиком, врачи и близкие с ним не согласятся.

Предпочитал жесткие запои на пару дней. Когда руководство «Эвертона» задабривало фанатов подписанием Уэйна, то знали о загулах. После одной из вечеринок пьяный Руни оказался за рулем авто с незнакомкой. Хорошая новость – никого не убил. Плохая весть – с таким режимом играл нестабильно. Семья Руни переехала в США подальше от девушек, которые любили выпивать с Руни.

Маленькие ладошки Пикфорда

После успешного ЧМ беднягу Джордана поджидал сложный год в футболке «Эвертона». «Ириски» заняли скромное восьмое место, хотя делали дорогостоящие трансферы. Пикфорд отправился в гости к родственникам, а позже с друзьями пошел в бар в Сандерленде. Там встретил фанатов бывшего клуба, которые начали троллить голкипера на тему крошечных «лап тираннозавра».

У Пикфорда руки нормального размера, а не огромные, как у многих вратарей. Стерпел насмешки, но когда задели невесту, то показал кулаки в действии. Полицейские никого не задержали, потому что друзья быстро запаковали нетрезвого Джордана в такси и увезли с места инцидента. Умнее, чем поступили знакомые Магуайра во время драки в Греции, когда пошли в атаку и оказались в участке.

Калверт-Льюин и прет-а-порте

Среди футболистов много модников. Многие вещи, которые видим на игроках, стильные и современные. И уж точно дорогие. Среди футболистов, которые любят моду, выделяются Бельерин и Калверт-Льюин. Форвард «Эвертона» улетел на каникулы в Нью-Йорк на модные показы, взяв с собой Тома Дэвиса. Хавбек вырядился в халат, светлые брюки и фиолетовые туфли.

Нападающий в Нью-Йорке предпочел мягкие сочетания, но Доминик запомнился фанатам «Эвертона», когда снялся для обложки модного журнала в юбке и форме школьницы. Ретушировали так, что стал похож на Валерия Леонтьева. Фотография с женской сумочкой не зашла публике. Доминик увлекся модой из-за тогдашней девушки-модели, но лучше бы увлекался футболом.

Бенитес в тылу давнего врага

«Эвертон» изобрели 145 лет назад. В 1888 году были среди основателей Футбольной лиги. У «ирисок» 9 чемпионских званий, в том числе два титула в восьмидесятых годах. Фанаты гордились, что являются частью клуба с традициями. Но когда после Анчелотти владельцы решили пригласить Бенитеса, то у многих сдали нервы. Бывший тренер «Ливерпуля» провалился с «ирисками», 15 неудачных матчей из 22.

Болельщики «красных» радовались, так как не получилось даже у Анчелотти. Карло пытался навести порядок в «Эвертоне». Пригласил в клуб Хамеса. В результате в Ливерпуле сочинили безумный слух, что колумбиец меняет пол. Народ сплетничал, а талантливый футболист не заиграл. Сразу два победителя ЛЧ – Анчелотти и Бенитес, не построили сильную команду в синей части Ливерпуля.

Сигурдссон потерял карьеру

Оправдание и нехватка улик для тюрьмы – разные вещи. Сигурдссона обвинили в связи с несовершеннолетней. Дым был, беременная жена ушла, а «Эвертон» отстранил игрока. Суд спрятал обвиняемого на тайной квартире. А дальше работали адвокаты. Не доказывали невиновность, а цеплялись к формальностям и вели жесткие допросы. Знаменитостям и не такое сходило с рук. Например, Метцельдеру, хотя признал распространение детской порнографии, дали всего 10 месяцев условно.

Сигурдссон тоже положился на юристов. Затянули суд на два года. Не доказывали, что связи не было. Исключали доказательства, предлагали компенсацию. Гильфи не посадят, следствие по жесткой статье прекратили. Но игрок заплатил карьерой, а «Эвертон» лишился ценного футболиста. В дополнение у директоров нет вкуса, раз выбрали тренером именно Лэмпарда. Тренер Фрэнк выиграл 1 из последних 17 матчей, феерично вернулся в «Челси».

Клубы с историей и деньгами страдают, когда нет порядка и уважения к великим традициям. Владельцы «Эвертона» щедрые люди, но в результате ведут борьбу за выживание. Одна из причин – такие перцы, как разгильдяй Деле Алли. Важный разговор, ведь в футбол играют живые люди, с пороками и тайнами. Ни один фигурант историй не спросил себя, не навредит ли его поведение «Эвертону»? Каждый мог поступить иначе, но был увлечен собой и развлечениями. А хороший футбол требует жертв.