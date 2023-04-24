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Дисквалификация Лукаку на ответный матч Кубка Италии с «Ювентусом» отменена

вчера, 20:34
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Президент Федерации футбола Италии Габриэл Гравина отменил дисквалификацию нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Бельгиец получил вторую жёлтую карточку в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1) после того, как приложил палец к губам, обращаясь таким образом к болельщикам туринской команды, которые по ходу встречи выкрикивали в адрес игрока оскорбления расистского содержания. Такой жест форварда изначально расценили как провокацию. Миланцы подали апелляцию на это решение, но она не была удовлетворена. Теперь в ситуацию вмешался глава FIGC.

Футболист прокомментировал:

Я очень рад этому решению президента FIGC, который проявил большую чуткость. Считаю, что благодаря его вмешательству справедливость восторжествовала, а всему миру спорта и за его пределами был дан отличный сигнал. Было продемонстрировано, что есть желание бороться с расизмом.

Ответная игра Кубка Италии пройдёт 26 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:05
..я иногда думаю, ну не нравится мне игрок не морально не физически, ну и что Я - расист?! А трибуны - это интернет,
что хотим то и говорим,в пределах разумного, не все конечно...!
5fznap7y8jcy
5fznap7y8jcy ответ sabmqwg7z83s (раскрыть)
сегодня в 01:24
Палец был 21й))
sabmqwg7z83s
sabmqwg7z83s
сегодня в 01:19
Так а что этот жест значит то?
протон
протон
сегодня в 00:14
Провоцировали ли трибуны Лукаку или нет,по моему не столь важно (за это предусмотрено отдельное наказание ,клубу,болелам и т.д.),спортсмен же согласно правилам не имеет права на подобную реакцию (пусть я его эмоционально и вполне понимаю,неважно были ли эти оскорбления на почве расизма,или нет). Посему лично я решение федерации (президента) абсолютно не понимаю . По логике получается что любой спортсмен может в дальнейшем кричать и показывать трибунам что хочет и как хочет (это не касается Лукаку ,ибо в его жесте празднования я "криминала не вижу", хотя повторюсь его выкрики возможно на желтую тянули),ну а потом они будут заявлять что сделали это в ответ на оскорбления с трибун (не важно расистские или какие).
ДСА
ДСА
вчера в 21:09
Чем больше хороших игроков на поле тем лучше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:46
Ну и правильно скорее всего.
Гость
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