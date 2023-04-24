Дисквалификация Лукаку на ответный матч Кубка Италии с «Ювентусом» отменена

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вчера, 20:34

Президент Федерации футбола Италии Габриэл Гравина отменил дисквалификацию нападающего «Интера» .

Бельгиец получил вторую жёлтую карточку в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1) после того, как приложил палец к губам, обращаясь таким образом к болельщикам туринской команды, которые по ходу встречи выкрикивали в адрес игрока оскорбления расистского содержания. Такой жест форварда изначально расценили как провокацию. Миланцы подали апелляцию на это решение, но она не была удовлетворена. Теперь в ситуацию вмешался глава FIGC .

Футболист прокомментировал:

Я очень рад этому решению президента FIGC , который проявил большую чуткость. Считаю, что благодаря его вмешательству справедливость восторжествовала, а всему миру спорта и за его пределами был дан отличный сигнал. Было продемонстрировано, что есть желание бороться с расизмом.

Ответная игра Кубка Италии пройдёт 26 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».