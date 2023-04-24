«Спартак» вырвал победу у «Краснодара». В матче 7 голов

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ (4:3).
Счёт на 11-й минуте открыли гости усилиями Джона Кордобы. Батчи на 58-й удвоил преимущество команды. Александр Соболев на 63-й отквитал один мяч москвичей, забив пенальти, а на 68-й установил равенство на табло. Эдуард Сперцян на 72-й вывел южан вперёд. Хозяева снова отыгрались на 81-й, отличился Антон Зиньковский. На 84-й Квинси Промес забил победный гол «красно-белых».
«Спартак» набрал 48 очков и продолжает занимать 3-е место в чемпионате России. «Краснодар» — 7-й с 38 баллами.
Супер-валидольный матч!
Ничего писать не хочется в этот раз. Сыграли объективно плохо. И если в атаке худо-бедно затащили (и то скорее благодаря сопернику), то в защите тихий ужас. Ну как так можно играть в обороне? Ошибки в каждом матче одни и те же!
Судейство было адекватным, а кто недоволен - тот Черданцев )))
Пенальти на Соболеве 100%, Сперцян держал за футболку Тавареша - за такую борьбу никто не ставит 11-метровый, в концовке мяч попадал в корпус, а не в руки. Чем тут можно быть не довольными? Всё по делу отработал Базбородов!
Супер-валидольный матч!
Ничего писать не хочется в этот раз. Сыграли объективно плохо. И если в атаке худо-бедно затащили (и то скорее благодаря сопернику), то в защите тихий ужас. Ну как так можно играть в обороне? Ошибки в каждом матче одни и те же!
Судейство было адекватным, а кто недоволен - тот Черданцев )))
Пенальти на Соболеве 100%, Сперцян держал за футболку Тавареша - за такую борьбу никто не ставит 11-метровый, в концовке мяч попадал в корпус, а не в руки. Чем тут можно быть не довольными? Всё по делу отработал Базбородов!