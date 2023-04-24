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«Спартак» вырвал победу у «Краснодара». В матче 7 голов

вчера, 21:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ (4:3).

Счёт на 11-й минуте открыли гости усилиями Джона Кордобы. Батчи на 58-й удвоил преимущество команды. Александр Соболев на 63-й отквитал один мяч москвичей, забив пенальти, а на 68-й установил равенство на табло. Эдуард Сперцян на 72-й вывел южан вперёд. Хозяева снова отыгрались на 81-й, отличился Антон Зиньковский. На 84-й Квинси Промес забил победный гол «красно-белых».

«Спартак» набрал 48 очков и продолжает занимать 3-е место в чемпионате России. «Краснодар» — 7-й с 38 баллами.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:18
Виктор, привет! После матча, на канале Матч, показали офсайдную линию при первом голе Краснодара. Так она прочерчена по ноге игрока под №20 СпаМа, который находился на заднем плане и его нога была ЗНАЧИТЕЛЬНО ближе к воротам, чем игрок Краснодара. Так что гол ПРАВИЛЬНЫЙ. На мой взгляд главной ошибкой Краснодара было то, что они пытались играть на удержание счёта при 2:0 в свою пользу и при счёте 3:2 в свою пользу.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:02
Олег, привет! Мне стыдно не за Спартак, а за судей, что они "продажная"... Ведь они из футбольных Правил сделали дышло.
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 07:41, ред.
Оборона Краснодара достойна обороны Спартака.
26mhyc254s5c
26mhyc254s5c
сегодня в 03:06
Побольше бы таких ярких матчей в нашем чемпе!
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:50
Макс, по поводу Черданцева. Всем известно, что он- фанатичный болельщик Спартака. В этой связи, сам Черданцев, решил перестраховаться, и, чтобы отвести от себя подозрения в необъективности, и пристрастности- решил показать, что он, якобы честно освещает игры, и даже, в большей степени на стороне соперника Спартака. Только и всего. Чердак неплохо понимает футбол, другое дело, что психику лечить надо и меньше орать в микрофон...
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:30
Привет, Максим!
Максим, я еще после 1-го тайма написал, что первый гол Краснодара до неприличия офсайдный, и как хорошо, что в конце 1-го тайма, Краснодар не забил гол со штрафного, которого и в природе не было! Вопрос в другом, был ли пенальти на Соболеве, и был ли пенальти в ворота Спартака на Сперцяне? Других претензий к судейству нет, у меня, точно.
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29
Приветствую, Виктор!

Положить руку на плечо - это не пенальти. Вот если тянуть соперника, что тот упадёт, основания для 11-метрового будут. Что мы имеем в эпизоде с Таварешом и Сперцяном. Первый держит второго за плечо, второй хватает первого за майку и не отпускает. У судей это считается борьбой за мяч. Это потом Сперцян решил упасть, чем окончательно показал судьям, что никакого нарушения на фол там не было. Всё верно было в этом эпизоде.

З.Ы. Точно так же Фомин держал Соболева, но наш дельфинчик картинно завалился, и никакого пенальти не поставили. Хотя оснований там было побольше, чем в эпизоде с Таварешлм и Сперцяном.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:27
Насколько же прекрасен был Краснодар в атаке, настолько же бездарен был в обороне. Так легко разбазарить солидное преимущество в игре и в счёте - это надо постараться! Очень большие проблемы в защите у быков и очень легко они пропускают. В итоге, в матче, который Краснодар никак не должен был проигрывать, а в результате остался ни с чем и Безбородов здесь ни при чём.
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:26
Правильно, наслушались Черданцева и верещат о судейском произволе.
А по факту - где Безбородов подсуживал Краснодару?
nik9373
nik9373 ответ kip-elev (раскрыть)
сегодня в 00:23
Смотри повтор, удар по ноге был.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Юрчик, ну как ты можешь знать, как судят в Европе? Вот тебе пример из недавней практики. В прошлом сезоне, ГТ ДИНАМО по фамилии ГондураЗ, львиную долю очков получал исключительно за счет судейского произвола. Перебравшись в Герту, он не испытал судейских симпатий, потому что, здесь, в Германии- нет громких судейских скандалов. В итоге, товарисч Гандольер- провалил сезон, опустил Герту на самое дно и был с позором уволен, оставив команду без признаков жизни...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:10, ред.
Про судейство... Предлагаю всем недовольным в той или иной степени, обратить свой взор с громами и молниями в глазах на судейство в уважаемых сильных чемпионатах Старого Света, и тогда вы убедитесь, что арбитры ТАМ обслуживают матчи так же, как и наши, т.е. "с ошибками".
Также прошу не забывать, что арбитраж никогда, нигде и ни при каких условиях не может быть одинаковым, и ссылаться на то, что где-то в Европах судят по-другому, некорректно и несправедливо по отношению к нашим арбитрам.
В заключение хочу сказать, что очень завидую тем "диванным" экспертам, которые без тени сомнения выносят свои безапелляционные суждения о работе арбитров.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:04
Походу, ваше землячество не позволяет вам объективно освещать события. Понимаю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:59
Без комментариев ....
Если 94% комментов про Безбородова и его работу.....то смысл о футболе говорить...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:28
Ничего себе разыгрались,аж семь мячей наколотили!
Дрючик 76
Дрючик 76
вчера в 23:00, ред.
По мне,так Краснодар жидко обдедался,всякий раз ведя в счёте просто боялись что ведут, особенно в два мяча,забили третий и вообще паника с радостью смешалась и не поняли как дальше играть,на этом и просёр!(Тут не заслуга Спартака,а просёр Краснодара!(
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:49, ред.
В Краснодаре отличный подбор футболистов,тренер подходящий,инфраструктура,все есть,но нет в команде спортивной наглости,духа,даже душка,сыпится игра легко,даже когда ведут в два мяча и это не единожды,а уже систематически.Который год в конце чемпионата,когда надо закреплять результат и набирать очки,команда сливает важные матчи и особенно москвичам.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
Не было оффсайда, Краснодар забил чистый гол!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
То есть вы заведомо лжете про нарушение в силу того что не посмотрели повтор а когда вам на это указывают просите не советовать?!
kip-elev
kip-elev ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:33
Да с Соболем пеналь из пальца высосан! Безбородов рядом стоял даже не дернуся, но вару что то померещилось
Capral
Capral ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 22:22
Я стараюсь объективно смотреть на вещи. Если Краснодар забил чисто офсайдный гол, я говорю- это офсайд. И точно также, я считаю, что опасного штрафного в ворота КБ в конце 1-го тайма не было, и хорошо, что этот штрафной не закончился голом.
True Story
True Story
вчера в 22:21
Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:19
Весёлый был матч.Одно я не понял,или пропустил :Когда Безбород и компания не "утвердили" первый пенальти в ворота "Спартака",повтор в трансляции был,или нет???
Это без всякой издёвки,буду трансляцию сейчас пересматривать(этот момент).
Capral
Capral ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 22:16
Не надо мне советовать. Если защитник Спартака положил руку на плечо соперника и держит его- это нарушение правил. В игре было много спорных эпизодов и не только в пользу Спартака.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:15
Это была не игра, а шоу !
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:13
Если Вы про матч с ДИНАМО, то да- я сразу сказал, что Фомин нарушил правила- это пенальти. Но мы же сейчас говорим про сегодняшнее судейство.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11
Я заявляю а вам советую посмотреть повтор, можно даже не очень внимательно, с нужного ракурса там все видно кто кого за собой за майку тащил! Не будьте Черданцевым!!!
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:02
А когда Соболева схватили за шею и развернули это нормально? Положить руку на плечо и схватить за шею равнозначно?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:52
Как только Спартак летел 0-2, сразу пенку подсунули.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:51
Юра, отчасти, Краснодар сам виноват в поражении, у своих ворот- надо играть осторожнее и внимательнее. Но игра команды радует и вселяет надежду, чего не скажешь про игру Спартака. Мне безразличны обе команды- это только взгляд со стороны. Сперцян- конечно впечатляет!!!
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