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«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Ювентуса»

вчера, 23:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Ювентус» проиграл «Наполи» (0:1) в матче 31-го тура Серии А.

Единственный гол в игре в дополнительное ко второму тайму время забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

«Ювентус» идёт на 3-м месте (59 очков), «Наполи» занимает 1-е место (78 очков).

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:14
Наполи поздравим с завоеванием скудетто!..Рано?...а вот мне (сдается) что ВОВРЕМЯ!))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:04, ред.
Так и не понял, почему отменили гол Ювентуса после подката.
Туринец играл в мяч, выбил его на ход партнёру по голевой атаке. Ну коснулся по инерции стопы своего визави, что из этого ?! Футбол, извините, - не волейбол, а контактный вид спорта и отменять такие голы полнейший абсурд.
В Англии, держу пари, взятие ворот Ювентусом было бы засчитано.

Этот эпизод оставил неприятное послевкусие от такого шикарного матча.
mlcfwok
mlcfwok
сегодня в 10:54
Ну скудетто будет
жаль Наполи так невовремя зафейлился в ЛЧ против дохлого Милана
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:30
Наполи укрепило свои позиции в борьбе за чемпионство!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:20
Вырвали очко у хозяев, так сказать.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:47
Это решающая победа в борьбе за чемпионство.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:06
Очень уж драматичный матч получился.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:05
Голов не много, но матч получился очень хорошим
v52vw5hehgsq
v52vw5hehgsq
сегодня в 04:51
Чемпионский гол забил вчера в концовке Распадори
112910415
112910415
сегодня в 04:39
Наполи заслужил эту победу
azq6pf3hke5r
azq6pf3hke5r
сегодня в 03:56
Наполи хоть чемпионат выиграют, а так сезон с горчинкой получился для них.
ballak144
ballak144
сегодня в 03:37, ред.
35-65 владение, 7-17 по ударам преимущество Наполи, этим все сказано.
swed27
swed27
сегодня в 01:39
Неаполитанцы должны взять скудетто
протон
протон
сегодня в 00:10
Матч интересный и смотрелся на одном дыхании. Витёк сегодня режим киллера включить забыл - как минимум три момента голевых упорол. победа на тоненького. повезло чуть больше. и хотелось бы чтобы команда ещё сезон по сверкала этим составом, а то растащут акулы еврофутбольные всех звёзд.
Больше всего поражает игра Лосано и Ндобеле, лупят по воротам, хотя справа и слева есть партнеры. Лосано надо продавать, а Ндобеле скатертью дорожка, в Тоттенхэме пусть лавку полирует,30 млн. за такое чудо, с ума сошли.
sova147
sova147
сегодня в 00:07
Заслуженная победа Наполи, они были удачливее и сильнее....
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:03
Очень мощную концовку выдали команды, игра на встречных курсах. Но суждено было победить Наполи. Поздравляем неаполитанцев с долгожданным Скудетто. Лучано Спаллетти провёл хорошие замены. И эти игроки хорошо вписались такую сложную игру, что и сыграло очень важную роль. Ведь у Хвичи Кварацхелия и Асимхена не получалось сегодня забить. Наполи не могли упустить и Скудетто сразу , после вылета из ЛЧ от Милана.
Capral
Capral
сегодня в 00:00
Смотрел на Юве и думал- неужели эта команда дошла до 1/2 ЛЕ??? После вылета от Милана в ЛЧ, грузину двойку поставила известная итальянская газета. Значит, я не одинок в своих взглядах. Ничего особенного в грузине не вижу- самый обычный, с предсказуемыми финтами и обводкой. Распиарили хлопца, по самые помидоры. Раскусили его, приспособились, он и забить не может, уже сколько игр... Как он ушел, так и забил Наполи. Марадонка, блин.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:57
А могли сегодня выйти на чистое второе место.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:52
Поляка дырку надо гнать в домик прямо залетело
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:49
Достойная игра обоих команд под проливным дождём... Наполи в следующем туре может уже официально стать чемпионом... Долго ждал Диего .. Не дождался...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:47
Больше всех в этом матче жаль ДиМу… Сделал все, но гол отменили
Gahi
Gahi
вчера в 23:47
Молодцы обе команды хороший матч сыграли Ювентус и Наполи, но удача была сегодня на стороне гостей. Удачи
Гость
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