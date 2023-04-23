«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Ювентуса»

«Ювентус» проиграл «Наполи» (0:1) в матче 31-го тура Серии А.
Единственный гол в игре в дополнительное ко второму тайму время забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.
«Ювентус» идёт на 3-м месте (59 очков), «Наполи» занимает 1-е место (78 очков).
Больше всего поражает игра Лосано и Ндобеле, лупят по воротам, хотя справа и слева есть партнеры. Лосано надо продавать, а Ндобеле скатертью дорожка, в Тоттенхэме пусть лавку полирует,30 млн. за такое чудо, с ума сошли.
Больше всего поражает игра Лосано и Ндобеле, лупят по воротам, хотя справа и слева есть партнеры. Лосано надо продавать, а Ндобеле скатертью дорожка, в Тоттенхэме пусть лавку полирует,30 млн. за такое чудо, с ума сошли.