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Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Акроном»

вчера, 19:59
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Не начался

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающий Квинси Промес, а также полузащитники Даниил Хлусевич и Виктор Мозес не сыграют в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».

Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалёку от Тольятти. Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 00:37
Уууу, это катастрофа, сливают матч акрону.
Giovanny
Giovanny
сегодня в 00:32
Акрон все равно выиграет.
протон
протон
вчера в 23:22
На таком поле ещё пусть и Джикия не играет. Литвинов, Мартинс играют, потом все равно пропускают. Ещё раз попрашу аккуратно, потихонечку, на классе. Бальде обязательно. По нему видно играть хочет. А Антошка, Витя, Джикия не рисковать. Удачи.. Рыжий опять что ни будь придумает 100 %
ABir
ABir
вчера в 22:52
Пора уже и остальным проявить себя
Шуnя771
Шуnя771 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 22:49
Какое чемпионство?
Впереди Ростов, а потом чемпионство)
А сзади храп и топот копыт....)
Сп62
Сп62
вчера в 22:06
Хуже, что с Краснодаром не будет Мартиноса и Литвинова. А Акрон нужно проходить и в ослабленном составе. Иначе тогда в кубке нечего делать.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:16
Джикия хоть будет?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:06
У Локо и Динамо тоже не было других вариантов. Однако нашли.
makkie
makkie
вчера в 21:01
Еще и у Литвинова перебор карточек.
Многовато потерь перед матчем, но обыгрывать Акрон нужно - других вариантов нет.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 20:51
скорее всего так и есть...
sova147
sova147 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:24
Может они экономят силы для чемпионства???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:15
Это серьезная потеря...
В любом случае с Акроном расслабляться нельзя.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:10
Мозес и Промес это конечно потеря, но и без них красно-белые должны проходить дальше
nmc4jhjhgtjm
nmc4jhjhgtjm
вчера в 20:07
Теперь жди от Акрона сюрпризов
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