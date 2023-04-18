Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Акроном»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающий Квинси Промес, а также полузащитники Даниил Хлусевич и Виктор Мозес не сыграют в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».
Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалёку от Тольятти. Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес.
Впереди Ростов, а потом чемпионство)
А сзади храп и топот копыт....)
Впереди Ростов, а потом чемпионство)
А сзади храп и топот копыт....)
Многовато потерь перед матчем, но обыгрывать Акрон нужно - других вариантов нет.
Многовато потерь перед матчем, но обыгрывать Акрон нужно - других вариантов нет.
В любом случае с Акроном расслабляться нельзя.
В любом случае с Акроном расслабляться нельзя.