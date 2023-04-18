Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Кубок 2022/2023

Промес не отправился со «Спартаком» на кубковый матч с «Акроном»

вчера, 18:24
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Не начался

По информации источника, нападающий «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой на матч 2-го раунда 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».

Как сообщалось ранее, голландец получил травму икроножной мышцы. Это произошло в начале апреля.

Встреча пройдёт в Жигулёвске завтра, 19 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Акроном»
Вчера, 19:59
Газинскому сделают операцию после травмы
Вчера, 17:59
ОфициальноГазинский из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне
17 апреля
В «Динамо» сообщили о состоянии Лаксальта
16 апреля
Пиняев пропускает матч с «Оренбургом» в связи с недомоганием
16 апреля
Абаскаль рассказал о текущем состоянии Джикии
16 апреля
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:19
Решили взять Акрон малой кровью.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:48
Ну и правильно...
Спартак и без Промеса думаю победит...благо состав позволяет не заметить потерю...Бальде вроде "Холанда включил"...да и общий настрой завоевать титул думаю присутствует...
6u3ph4wtkqcv
6u3ph4wtkqcv
вчера в 19:24
Тренерский штаб Спартака угробил лидера команды.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:12
И снова Акрон проходит дальше..
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:41
А у Акрона шанс... удачи ему!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 18:39
ну ... ждём на все следующие матчи !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Акрон выши6ет ещё одних москвичей...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:26
Всё правильно - Промесу надо восстановится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 