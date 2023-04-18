Промес не отправился со «Спартаком» на кубковый матч с «Акроном»

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вчера, 18:24

По информации источника, нападающий «Спартака» не полетел с командой на матч 2-го раунда 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».

Как сообщалось ранее, голландец получил травму икроножной мышцы. Это произошло в начале апреля.

Встреча пройдёт в Жигулёвске завтра, 19 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.