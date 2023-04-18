Промес не отправился со «Спартаком» на кубковый матч с «Акроном»

По информации источника, нападающий «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой на матч 2-го раунда 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».
Как сообщалось ранее, голландец получил травму икроножной мышцы. Это произошло в начале апреля.
Встреча пройдёт в Жигулёвске завтра, 19 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Спартак и без Промеса думаю победит...благо состав позволяет не заметить потерю...Бальде вроде "Холанда включил"...да и общий настрой завоевать титул думаю присутствует...
Спартак и без Промеса думаю победит...благо состав позволяет не заметить потерю...Бальде вроде "Холанда включил"...да и общий настрой завоевать титул думаю присутствует...