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«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв в полуфинале

вчера, 23:20

«Аль-Наср» проиграл клубу «Аль-Вахда» в 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии (0:1).

Победный мяч на 23-й минуте встречи забил Жан-Давид Богель. С 53-й минуты «Аль-Вахда» играла в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Абдулла Аль-Хафит. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл весь матч, не отметившись результативными действиями.

В финале турнира «Аль-Вахда» встретится с «Аль-Хилялем», который днём ранее в дополнительное время одержал победу над «Аль-Иттихадом» (1:0).

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 10:21
Надо же так оказать негативное действие на команду, тренер был уволен, всё идёт к чертям после прихода самовлюбленного. Может у него пах болит? Пишут, что орал на скамейку запасных, может запасные игроки виновны в поражении? Даже в Саудовской Аравии ему титулы не видать 😂
112910415
112910415
сегодня в 06:54
с новым лидером и его пахом знаменитым ...
команда провалилась на всех фронтах !
зато дорого !
vfs58f9pe3pm
vfs58f9pe3pm
сегодня в 05:29
Криш там наверное уже седой от переживаний
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:12
У дырчатого пошла чёрная полоса, скоро начнёт интервью раздавать, что ему все мешают.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:12
Команда как команда была, пока яйцечес не пришел и не развалил все.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:54
Они ещё и в меньшинстве играли, а пенсионер в это время за пах держался, чтобы не выпало ничего.
Mixa_69
Mixa_69
сегодня в 04:22
Где Кристина там. Скандал и команда идёт на дно.
84ragqv7nhd5
84ragqv7nhd5
сегодня в 01:56
Пора португальцу на пенсию уже
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:51, ред.
"Новый вызов" в Южной Африке удался на "славу"... Может ему попробовать перейти в чемпионат послабее, например в СА?... А-ха-ха-ха...😄🙆..
Elliada
Elliada
вчера в 23:38
Эффект Роналду. До его перехода Аль-Наср лидировал в чемпионате с запасом. С ним вылетели из Суперкубка, проиграли чемпионат, а теперь и Кубок. И это за 3 месяца.

Роналду сдулся, причем давно. Даже Camelship уже для него трудный турнир. Искренне сочувствую Аль-Насру и сборной Португалии. На Евро будет провал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:20
Вполне заслуженно проиграл.
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