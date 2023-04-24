«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв в полуфинале

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вчера, 23:20

«Аль-Наср» проиграл клубу «Аль-Вахда» в 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии (0:1).

Победный мяч на 23-й минуте встречи забил Жан-Давид Богель. С 53-й минуты «Аль-Вахда» играла в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Абдулла Аль-Хафит. Форвард «Аль-Насра» провёл весь матч, не отметившись результативными действиями.

В финале турнира «Аль-Вахда» встретится с «Аль-Хилялем», который днём ранее в дополнительное время одержал победу над «Аль-Иттихадом» (1:0).