«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

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сегодня, 02:18

«Зенит» сохраняет лидерство в РПЛ (58 очков), «Ростов» по-прежнему 2-й (49 баллов), но к нему подобрался идущий 3-м «Спартак» (48 пунктов). Следом в топ-5 идут ЦСКА и «Ахмат» (45 и 40 баллов соответственно). В зоне стыковых матчей расположились «Пари НН» (22 очка) и «Факел» (18 пунктов). Замыкают таблицу «Химки» и «Торпедо» (17 и 13 баллов соответственно).

В АПЛ «Арсенал» снова потерял очки, но по-прежнему лидирует в турнире (75 очков). «Канониров» преследует «Манчестер Сити» (70 пунктов), пропускавший тур из-за полуфинала Кубка Англии. У «горожан» на две игры меньше, чем у лондонцев. На 3-м и 4-м месте находятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» (у них по 59 баллов). Манкунианцы также не играли в этом туре из-за 1/2 финала национального кубка. «Тоттенхэм» — 5-й (53 очка). В зоне вылета — «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон» (28, 27 и 24 пункта соответственно).

В Германии дортмундская «Боруссия» воспользовалась поражением «Баварии» от «Майнца» и вышла на 1-е место в Бундеслиге (60 очков). Мюнхенцы — вторые (59 баллов). На 3-м месте расположился «Унион» (55 пунктов). Также в топ-5 попали «Фрайбург» (53 очка) и «РБ Лейпциг» (51 балл). В зоне переходных матчей находится «Штутгарт» (25 пунктов). Замыкают таблицу «Шальке» и «Герта» (24 и 22 очка соответственно).

«Барселона» лидирует в Ла Лиге (76 очков). Вторую позицию занимает «Реал» (65 баллов). На 3-м месте идёт «Атлетико» (60 пунктов). Топ-5 замыкают «Реал Сосьедад» (54 очка) и «Бетис» (48 баллов). В зоне вылета расположились «Валенсия», «Эспаньол» и «Эльче» (30, 28 и 13 пунктов соответственно).

«Наполи» близок к победе в Серии А (78 очков). Ближайший преследователь — «Лацио» (61 балл). На 3-м месте — «Ювентус», которому несколько дней назад вернули 15 пунктов (сейчас у команды 59 очков). Топ-5 замыкают «Милан» и «Рома» (у них по 56 баллов). В самой нижней части таблицы идут «Верона», «Кремонезе» и «Сампдория» (26, 19 и 17 пунктов соответственно).