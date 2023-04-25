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«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

сегодня, 02:18

«Зенит» сохраняет лидерство в РПЛ (58 очков), «Ростов» по-прежнему 2-й (49 баллов), но к нему подобрался идущий 3-м «Спартак» (48 пунктов). Следом в топ-5 идут ЦСКА и «Ахмат» (45 и 40 баллов соответственно). В зоне стыковых матчей расположились «Пари НН» (22 очка) и «Факел» (18 пунктов). Замыкают таблицу «Химки» и «Торпедо» (17 и 13 баллов соответственно).

«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

В АПЛ «Арсенал» снова потерял очки, но по-прежнему лидирует в турнире (75 очков). «Канониров» преследует «Манчестер Сити» (70 пунктов), пропускавший тур из-за полуфинала Кубка Англии. У «горожан» на две игры меньше, чем у лондонцев. На 3-м и 4-м месте находятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» (у них по 59 баллов). Манкунианцы также не играли в этом туре из-за 1/2 финала национального кубка. «Тоттенхэм» — 5-й (53 очка). В зоне вылета — «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон» (28, 27 и 24 пункта соответственно).

«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

В Германии дортмундская «Боруссия» воспользовалась поражением «Баварии» от «Майнца» и вышла на 1-е место в Бундеслиге (60 очков). Мюнхенцы — вторые (59 баллов). На 3-м месте расположился «Унион» (55 пунктов). Также в топ-5 попали «Фрайбург» (53 очка) и «РБ Лейпциг» (51 балл). В зоне переходных матчей находится «Штутгарт» (25 пунктов). Замыкают таблицу «Шальке» и «Герта» (24 и 22 очка соответственно).

«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

«Барселона» лидирует в Ла Лиге (76 очков). Вторую позицию занимает «Реал» (65 баллов). На 3-м месте идёт «Атлетико» (60 пунктов). Топ-5 замыкают «Реал Сосьедад» (54 очка) и «Бетис» (48 баллов). В зоне вылета расположились «Валенсия», «Эспаньол» и «Эльче» (30, 28 и 13 пунктов соответственно).

«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

«Наполи» близок к победе в Серии А (78 очков). Ближайший преследователь — «Лацио» (61 балл). На 3-м месте — «Ювентус», которому несколько дней назад вернули 15 пунктов (сейчас у команды 59 очков). Топ-5 замыкают «Милан» и «Рома» (у них по 56 баллов). В самой нижней части таблицы идут «Верона», «Кремонезе» и «Сампдория» (26, 19 и 17 пунктов соответственно).

«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

ПСЖ по-прежнему 1-й в Лиге 1 (75 очков). 2-м идёт «Марсель» (67 баллов). На 3-й строчке находится «Ланс» (66 пунктов). Следом в топ-5 идут «Монако» и «Лилль» (61 и 56 очков соответственно). Замыкают таблицу «Брест» (32 балла), «Труа», «Аяччо» (по 22 пункта) и «Анже» (14 очков).

«Боруссия» — лидер, «Арсенал» снова потерял очки. Обзор тура в топ-5 и РПЛ

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:46
Конечно, интересно. Но и пусть себе играют. А мне глубоко все равно, что и как там будет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:36
Игра Арсенала со святыми была предсказуема...
Думаю, Арсенал и не только, МС!)) просчитали досконально, с большой вероятностью, исходы оставшихся игр и могут себе позволить играть на "результат".
lotsman
lotsman
сегодня в 08:55
Бавария возьмёт нужные очки и не отдаст чемпионство.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:43
Я думаю, что Бавария всё-таки проиграет чемпионат. Они уже выигрывали 10 лет подряд, у игроков мотивации на еще одно чемпионство нет. У Боруссии наоборот есть мотивация. Они своего не упустят.

Сити возьмет чемпионство. Арсенал что-то совсем расклеился.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 08:06
Красиво Сити догоняет... еще один прокол канониров и будет совсем интересно
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:00
Боруссия опять обошла Баварию,борьба за чемпионство продолжается!
112910415
112910415
сегодня в 07:31
Бавария отдохнёт от чемпионства
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:14, ред.
Боруссии нужно наказывать за такие игры Баварию и брать чемпионство, в прошлом туре давала шанс оторваться сыграв 3-3. Арсенал уйдёт на 2ое место, плохие игры сейчас он показывает, у Ман Сити 2 игры в запасе, это всё.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:02
В России, Италии, Испании и Франции чемпионы уже обозначены
Boricku
Boricku
сегодня в 06:55
    8w6ae6eftww9
    8w6ae6eftww9
    сегодня в 05:31, ред.
    Россия, Италия, Франция, Испания чемпионы известны уже давно, а вот в Германии назревает сенсация. Боруссия Д может стать чемпионом, причём благодаря Баварии, так как у них команде наступил кризис.
    В Англии как мне кажется шансы Арсенала на чемпионство минимальны. Я ещё зимой говорил, что лондонцы не выдержат гонку и потихоньку сдадут или точнее мощная манчестерская машина тихим сапом переедет их.
    Последняя надежда на личную встречу, но и там шансы катастрофически малы.
    7t7zhzwd4csz
    7t7zhzwd4csz
    сегодня в 05:04
    Самому гиперактивному по поводу его непонимания
    swed27
    swed27
    сегодня в 04:22
    В Германи упорная борьба за чемпионство Бавария при Тухеле потеряла очень много очков
    2nu8bwng5xcn
    2nu8bwng5xcn
    сегодня в 03:58
    В Германии на финише будет очень жарко
    протон
    протон
    сегодня в 02:30
    Ну что сказать в моей группе уже вырисовываются некие контуры победителей в КП, очевидно, чемпион Giovanny, второе место или 3 место за Thebolt. Ну, два аккаунта Байкала и 100 баллов не наберут. A.S.A к сожалению очень много в холостую настрелял.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 02:26
    В следующем туре в России будет матч за второе место...
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