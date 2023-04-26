«Челси» провёл ещё одну встречу с Почеттино"

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино всё ближе к назначению в «Челси».
По данным источника, обсуждения последних деталей между «синими» и аргентинцем продвигаются успешно. В понедельник в Испании состоялась очень позитивная встреча, посвященная обсуждению долгосрочного проекта.
Все стороны ожидают, что полное соглашение будет достигнуто в ближайшее время.
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С десертом как Хави с Месси или без...?)
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С десертом как Хави с Месси или без...?)