«Челси» провёл ещё одну встречу с Почеттино"

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вчера, 10:11

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ всё ближе к назначению в «Челси».

По данным источника, обсуждения последних деталей между «синими» и аргентинцем продвигаются успешно. В понедельник в Испании состоялась очень позитивная встреча, посвященная обсуждению долгосрочного проекта.

Все стороны ожидают, что полное соглашение будет достигнуто в ближайшее время.