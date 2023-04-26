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«Челси» провёл ещё одну встречу с Почеттино

вчера, 10:11

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино всё ближе к назначению в «Челси».

По данным источника, обсуждения последних деталей между «синими» и аргентинцем продвигаются успешно. В понедельник в Испании состоялась очень позитивная встреча, посвященная обсуждению долгосрочного проекта.

Все стороны ожидают, что полное соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:12
Для текущего Челси вариант неплохой
6evf2ne5npbr
6evf2ne5npbr
вчера в 11:23
Он в принципе АПЛ знает, но Челси сейчас в полнейшем упадке.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:07
«Челси» провёл ещё одну встречу с Почеттино"
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С десертом как Хави с Месси или без...?)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:01
Тут похоже уже всё на мази.
протон
протон
вчера в 10:36
Я думаю, у Почи ничего не получится, ПСЖ яркий тому пример, а там были топ игроки! Лемп до конца сезона Челси в Ченпионшип а Почу придется тащить в АПЛ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:29
Пока неясно будет ли Почеттино тренировать футболистов Челси, зато уже понятно, что Лэмпард не оправдал возложенных на него надежд.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:15, ред.
Стали действительно много говорить, про Почеттино, наверное всё таки договорятся.
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