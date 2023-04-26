«Челси» объявит о назначении Почеттино на следующей неделе

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино близок к назначению в «Челси».
По данным источника, в последние дни стороны существенно продвинулись в переговорах.
Ожидается, что о назначении Почеттино могут объявить уже на следующей неделе.
Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино близок к назначению в «Челси».
По данным источника, в последние дни стороны существенно продвинулись в переговорах.
Ожидается, что о назначении Почеттино могут объявить уже на следующей неделе.
клуб привык к миллиардным затратам воровских денег абрахамовича, теперь их не будет, это все равно что сменить спонсора в зените газпром на чебуречную магомеда
клуб привык к миллиардным затратам воровских денег абрахамовича, теперь их не будет, это все равно что сменить спонсора в зените газпром на чебуречную магомеда