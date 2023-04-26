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«Челси» объявит о назначении Почеттино на следующей неделе

вчера, 15:35

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино близок к назначению в «Челси».

По данным источника, в последние дни стороны существенно продвинулись в переговорах.

Ожидается, что о назначении Почеттино могут объявить уже на следующей неделе.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 01:50
мне почему то кажется что никакой тренер челси не вытянет уже
клуб привык к миллиардным затратам воровских денег абрахамовича, теперь их не будет, это все равно что сменить спонсора в зените газпром на чебуречную магомеда
DXTK
DXTK
вчера в 22:34
Возглавит синих и пускай Почетт выведет их в чемпионшип.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:06
Быстро же они всё оформили, видно у них на данный момент выбор вообще нет, ну что ж глянем, какую кашу он будет с ними варить, с ТТ вкусно получалось.
протон
протон
вчера в 18:22
100%. На данный момент Челси уж точно не нужен «красивый сексуальный футбол». На данный момент у Челси одни поражения, хотя уволили за какой-то год аж троих тенеров - Тухеля, Поттера и скорее всего и Лампарда уволят. Как в своё время говорил Джозе: «Лучше выигрывать все матчи по 1:0, чем выиграть 4:3, а через неделю проиграть 3:5», как это при Раньери происходило. На данный момент Челси нужна стабильность, чтобы остановить всю эту полосу поражений. Фаны Челси уже не о титулах думают, а о том, что выше указал...
Capral
Capral
вчера в 16:39
Отличный тренер!!! Удачи ему!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:44
Значит всё ещё может сорваться.
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