«Челси» объявит о назначении Почеттино на следующей неделе

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вчера, 15:35

Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ близок к назначению в «Челси».

По данным источника, в последние дни стороны существенно продвинулись в переговорах.

Ожидается, что о назначении Почеттино могут объявить уже на следующей неделе.