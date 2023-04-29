Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Шунин и Скопинцев уладили конфликт

вчера, 09:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин и защитник команды Дмитрий Скопинцев прокомментировали инцидент, произошедший во втором тайме матча 25-го тура РПЛ с «Факелом». Между футболистами случился конфликт, ситуацию разрешил капитан «бело-голубых» Даниил Фомин.

Скопинцев сказал:

Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав.

Шунин:

Разобрали момент. Мир, дружба, всё нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Заха разозлился, поскольку был заменён в матче с «Вест Хэмом»
Сегодня, 12:43
«Уфа» намерена подать протест на результат матча с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 16:59
Пресс-служба Усманова дала комментарий в связи с обысками в «Баварии»
Вчера, 15:59
В штаб-квартире «Баварии» и на «Альянц Арене» прошли обыски
Вчера, 11:24
«Динамо» выложило совместную фотографию Шунина и Скопинцева
Вчера, 08:59 Фото
Роналду отметился за «Аль-Наср» впервые за 4 матча
28 апреля
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 15:57
Очень некрасиво получилось. Шунин не прав. Видимо, в Динамо не всё хорошо.
BDA8181
BDA8181 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:35
А при чём тут британский футбол то )) Я про Шкуриа говорю, вы мне про другое. )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:29
Главное , что пожали руки , а все остальное это эмоции в игре...бывает...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 13:09
Не мелкобританским западным молотом единым жив мировой футбол.
BDA8181
BDA8181 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:51
Так его и не звал ни кто ))) За чем кому то никчёмный бездарь)))))))))) Даже мало мальский слух не читал ни где про то что Шкуриным кто то интересуется )) Если только какой нить Факел или Балтика ))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 12:46
Он хоть в одном клубе отыграл до пенсии,а не как скакун Скоп.
BDA8181
BDA8181
вчера в 12:32
Шкурин постоянно себя как девочка ведёт. То петарда ему не правильно вошла, теперь игрок не так сыграл. Может пора на пенсию и самому услуги рпедлогать . Будет как он захочет )))) И петарды прально заходить и мужчины будут правильными ))
альсато
альсато
вчера в 12:19
никогда не видел и не слышал, чтоб в команде победившей, ребята друг друга посылали на три буквы)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:11
Только этим и могут выделиться. Бездари никчёмные.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:38
Сора без драки, нервы на ветер.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:16
Зачем заострять на этом внимание? Игровой момент,нервы.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 11:10
Если в клубе юбилей-поскорей давай налей,ну а то что проиграли-премий нам не обещали?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:09
    Храневец
    Храневец
    вчера в 11:04
    Литруху на двоих осушат за примирение и юбилей клуба и ОК !!!!!!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:04
    Пожали руки и полетели в Монако отмечать....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 10:40
    Хорошо...хорошо....
    Надеюсь Малком и Ко услышат Вас.....через неделю...и голов будет много-много...)))
    Как в 2-х последних матчах в РПЛ.....10 голов за 3 часа....
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 10:36
    Два сбитых лётчика повздорили
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:33
    Конфликт улажен...но осадочек остался...
    56ygn6z3yeh7
    56ygn6z3yeh7
    вчера в 10:29
    Скопинцев мог бы деликатнее сказать.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:10
    Ну и чё...Вон Селихов за один матч трёшку пропустил,а в "Спартаке"-праздник.Главное,чтобы команда на один гол в матче больше забивала.А ныне хоккейные 0-0,1-0,0-1...такие футбол и хоккей нам не нужны!!! Вот 4-3,это класс!!!
    3ys4esa2uutz
    3ys4esa2uutz
    вчера в 09:59
    Это хорошо, у них такой юбилей!
    Сп62
    Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 09:52
    Когда всё на нервах, всякое случается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:52, ред.
    Шунин злится....
    Пропустил за последие 5 матчей 11 голов....
    Для сравнения Кержаков и Акинфеев за тот же период - пропустили лишь по 3 мяча
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:34
    Во время игры, на эмоциях, чего не бывает. Такие конфликты вспыхивают и сразу затухают. Игровая ситуация.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 09:32, ред.
    Главное.что помирились.А то,что прос...матч-неважно.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 09:13
    Уладили или заморозили покажет время
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     