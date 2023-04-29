Шунин и Скопинцев уладили конфликт

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вчера, 09:09

Вратарь «Динамо» и защитник команды прокомментировали инцидент, произошедший во втором тайме матча 25-го тура РПЛ с «Факелом». Между футболистами случился конфликт, ситуацию разрешил капитан «бело-голубых» .

Скопинцев сказал:

Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав.

Шунин: