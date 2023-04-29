Шунин и Скопинцев уладили конфликт

Вратарь «Динамо» Антон Шунин и защитник команды Дмитрий Скопинцев прокомментировали инцидент, произошедший во втором тайме матча 25-го тура РПЛ с «Факелом». Между футболистами случился конфликт, ситуацию разрешил капитан «бело-голубых» Даниил Фомин.
Скопинцев сказал:
Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав.
Шунин:
Разобрали момент. Мир, дружба, всё нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет.
Надеюсь Малком и Ко услышат Вас.....через неделю...и голов будет много-много...)))
Как в 2-х последних матчах в РПЛ.....10 голов за 3 часа....
Надеюсь Малком и Ко услышат Вас.....через неделю...и голов будет много-много...)))
Как в 2-х последних матчах в РПЛ.....10 голов за 3 часа....
Пропустил за последие 5 матчей 11 голов....
Для сравнения Кержаков и Акинфеев за тот же период - пропустили лишь по 3 мяча
Пропустил за последие 5 матчей 11 голов....
Для сравнения Кержаков и Акинфеев за тот же период - пропустили лишь по 3 мяча