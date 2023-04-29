«Динамо» выложило совместную фотографию Шунина и Скопинцева

«Динамо» в своём телеграм-канале выложило совместную фотографию вратаря команды Антона Шунина и защитника Дмитрия Скопинцева.
В матче 25-го тура РПЛ с «Факелом» между футболистами возник конфликт. Позже игроки помирились.
«Динамо» в своём телеграм-канале выложило совместную фотографию вратаря команды Антона Шунина и защитника Дмитрия Скопинцева.
В матче 25-го тура РПЛ с «Факелом» между футболистами возник конфликт. Позже игроки помирились.
По лицу Скопинцева видно что он по прежнему раз вчерашней победе своих земляков.....
По лицу Шунина видно что он никак не вспомнит...где бита...в машине или в гараже...))
По лицу Скопинцева видно что он по прежнему раз вчерашней победе своих земляков.....
По лицу Шунина видно что он никак не вспомнит...где бита...в машине или в гараже...))
А миротворец куратор команды-генерал полковник товарищ Х,в кадр не вошёл,пожелав остаться неизвестным.
А миротворец куратор команды-генерал полковник товарищ Х,в кадр не вошёл,пожелав остаться неизвестным.
Трудности преодолеем !
Трудности преодолеем !