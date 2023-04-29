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«Динамо» выложило совместную фотографию Шунина и Скопинцева

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протон
протон
вчера в 14:21
Один с каменным лицом руку положил на плечо, второй вообще руки в карманы-выглядит вполне искренне )
альсато
альсато
вчера в 12:28
ждем-с продолжения ""примирения" уже с тренировки))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:42
Говорящее фото.....
По лицу Скопинцева видно что он по прежнему раз вчерашней победе своих земляков.....
По лицу Шунина видно что он никак не вспомнит...где бита...в машине или в гараже...))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:14
Шунин-грустный от свершившегося насилия над его личностью,а Скопинцев лыбится,хотя видно,что держит фигу в кармане.Нет,даже две фиги!!!
А миротворец куратор команды-генерал полковник товарищ Х,в кадр не вошёл,пожелав остаться неизвестным.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:37
Мы - команда !
Трудности преодолеем !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:26
Выражение лица Скопинцева:" Ну, Тоха, жди автогола!")
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:09
Чего то по лицам не больно то видно , что "дружба на век".
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