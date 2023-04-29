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Покер Малкома помог «Зениту» крупно обыграть «Крылья Советов»

вчера, 15:55
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче 25-го тура РПЛ (1:5).

На 9-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями Сергея Бабкина. На 19-й петербуржцы отыгрались после гола Малкома с пенальти. Бразилец оформил покер, отличившись также на 55-й, 68-й и 74-й минуте. На 30-й у гостей забитым мячом отметился Клаудиньо. На 41-й «Крылья» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Гленн Бейл.

Самарцы занимают 12-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. «Сине-бело-голубые» укрепили лидерство в турнире, набрав 61 балл.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 21:20
Тупые изречения. Кроме пенальти и карточек, на которые защитник сам себя посадил, ты забыл о четырёх пропущенных голах, которые защита смелой, по твоим словам, команды бездарно проворонила.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 19:21
Согласен...
Очень красиво...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:42
Как непьющему повару мы Вам верим!)
vujbu9un3xrw
vujbu9un3xrw ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:22
Поздравляю с юбилеем, но сочувствую с футбольной командой.
mlcfwok
mlcfwok ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:17
Ты преувеличиваешь уровень Малкома
Little Caprice
Little Caprice ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:08
"2-е"

Всегда нравились такие "сокращения" :)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 17:54
Ждём выход Промеса)
9emcfafdnxba
9emcfafdnxba
вчера в 17:32
Я так и не понял, Малком обыграл судью в покер в перерыве?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:24
Помог??? Совсем не в состоянии описать происходившее.Правильно : "Малком разгромил "Крылья Советов" 4-1.Утешительный гол забил Клаудиньо".
feris1
feris1
вчера в 17:11
Зенит с Победой!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:57
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 16:53
    Гениальность нашего лучшего тренера Сергея Семака заключается в том что он в отличии от других играет по бразильской системе))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:51, ред.
    Добрый всем вечер!!
    В принципе ожидаемо.
    Дома самарцы не побеждали Зенит вот уже 17 (!) лет.

    Надо признать Крыльям не очень фартит с судейством...в прошлом туре скандал, в этом не совсем нужный пенальти.

    Но в данном матче думаю навряд ли этот фактор был решающим...в слишком хорошей форме сейчас Зенит. 5 игр, 4 победы, 12 забитых.

    Впереди 2-е домашние игры, а дома как мы знаем Зенит проиграл лишь однажды за полтора года.

    Малком несомненно огонь, жаль будет если уедет. С другой стороны все понимают что он со своим мастерством и уменьем выглядит инородным телом в нашей лиге.

    Хотелось бы посмотреть без пенальти и удалений, но наверное Зенит победил бы и без них, и посему был слегка удивлён резким желанием Иванова посмотреть телевизор в середине первого тайма.

    Как бы там ни было - Зенит с Победой !!!
    Крыльям - Удачи в оставшихся играх !!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 16:50
    То что Зенит будет чемпионом я написал ещё до начала чемпионата. Так же написал что вопрос только в том за сколько туров до конца оформят чемпионство
    Это можно проверить в моих сообщениях годичной давности
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    вчера в 16:50
    Все по плану...Главное, добыть чемпионство в матче со Спартаком...На глазах главного болельщика. Ради этого , сегодня и Ростов засудят ..
    e74kyr978q2a
    e74kyr978q2a
    вчера в 16:45
    Знатно расчехлился сегодня бразилец
    Храневец
    Храневец ответ d49tx8hbxg4e (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Это было известно уже 15 июля 2022 г !!!!!!
    dok66
    dok66
    вчера в 16:24
    Малком набирает висты , чтобы Европа заметила .
    LOpp
    LOpp
    вчера в 16:21
    Ничего, в следующем туре Спартак покажет как надо громить Зенит.
    valt134
    valt134
    вчера в 16:14
    Школа Барселоны… Этим всё сказано.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 16:11
    Чемпионы никуда не едут...они ждут...07.05.23....на "Газпром Арене"
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:07
    Должен был быть такой заголовок: Малком помог Иванову разгромить Крылья
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:04
    Москва, готовьте всё как полагается к 7.05, к вам едут Чемпионы.
    протон
    протон
    вчера в 16:03
    В прошлый раз этот покер делал Дзюба
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:03
    Бедный Иванов, сейчас на него выльется не одно ведро негатива. Но как бы вы судили игру команды, за которую болеет президент РПЛ? Заметьте, третий президент РПЛ ставленник Газпрома.
    Роман Романов 3
    Роман Романов 3
    вчера в 16:02
    Что нужно нашему чемпиону в игре с играющей и достаточно смелой командой,- если что-то пошло не по плану?
    1,-найти пенальти,даже если никто не попросил и не возникает.
    2.Обязательно посадить на карточку защитника(не переживайте-он скоро удалится,не с нами,так сам.
    Если это не поможет-мы рядом 😀.
    Ну а комментатор просто пушка 😀-в первый раз увидел какие монстры обитают в РПЛ(спать плохо,наверное,будет.
    Всё что нужно знать о тех,кому нужна новая звёздочка на футболке …
    drug01
    drug01
    вчера в 15:56
    До чемпионства остался один шаг
    d49tx8hbxg4e
    d49tx8hbxg4e
    вчера в 15:56
    Тут без вариантов, Зенит чемпион.
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