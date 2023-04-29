Покер Малкома помог «Зениту» крупно обыграть «Крылья Советов»

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче 25-го тура РПЛ (1:5).
На 9-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями Сергея Бабкина. На 19-й петербуржцы отыгрались после гола Малкома с пенальти. Бразилец оформил покер, отличившись также на 55-й, 68-й и 74-й минуте. На 30-й у гостей забитым мячом отметился Клаудиньо. На 41-й «Крылья» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Гленн Бейл.
Самарцы занимают 12-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. «Сине-бело-голубые» укрепили лидерство в турнире, набрав 61 балл.
1,-найти пенальти,даже если никто не попросил и не возникает.
2.Обязательно посадить на карточку защитника(не переживайте-он скоро удалится,не с нами,так сам.
Если это не поможет-мы рядом 😀.
Ну а комментатор просто пушка 😀-в первый раз увидел какие монстры обитают в РПЛ(спать плохо,наверное,будет.
Всё что нужно знать о тех,кому нужна новая звёздочка на футболке …
1,-найти пенальти,даже если никто не попросил и не возникает.
2.Обязательно посадить на карточку защитника(не переживайте-он скоро удалится,не с нами,так сам.
Если это не поможет-мы рядом 😀.
Ну а комментатор просто пушка 😀-в первый раз увидел какие монстры обитают в РПЛ(спать плохо,наверное,будет.
Всё что нужно знать о тех,кому нужна новая звёздочка на футболке …
В принципе ожидаемо.
Дома самарцы не побеждали Зенит вот уже 17 (!) лет.
Надо признать Крыльям не очень фартит с судейством...в прошлом туре скандал, в этом не совсем нужный пенальти.
Но в данном матче думаю навряд ли этот фактор был решающим...в слишком хорошей форме сейчас Зенит. 5 игр, 4 победы, 12 забитых.
Впереди 2-е домашние игры, а дома как мы знаем Зенит проиграл лишь однажды за полтора года.
Малком несомненно огонь, жаль будет если уедет. С другой стороны все понимают что он со своим мастерством и уменьем выглядит инородным телом в нашей лиге.
Хотелось бы посмотреть без пенальти и удалений, но наверное Зенит победил бы и без них, и посему был слегка удивлён резким желанием Иванова посмотреть телевизор в середине первого тайма.
Как бы там ни было - Зенит с Победой !!!
Крыльям - Удачи в оставшихся играх !!!
В принципе ожидаемо.
Дома самарцы не побеждали Зенит вот уже 17 (!) лет.
Надо признать Крыльям не очень фартит с судейством...в прошлом туре скандал, в этом не совсем нужный пенальти.
Но в данном матче думаю навряд ли этот фактор был решающим...в слишком хорошей форме сейчас Зенит. 5 игр, 4 победы, 12 забитых.
Впереди 2-е домашние игры, а дома как мы знаем Зенит проиграл лишь однажды за полтора года.
Малком несомненно огонь, жаль будет если уедет. С другой стороны все понимают что он со своим мастерством и уменьем выглядит инородным телом в нашей лиге.
Хотелось бы посмотреть без пенальти и удалений, но наверное Зенит победил бы и без них, и посему был слегка удивлён резким желанием Иванова посмотреть телевизор в середине первого тайма.
Как бы там ни было - Зенит с Победой !!!
Крыльям - Удачи в оставшихся играх !!!