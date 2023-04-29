Покер Малкома помог «Зениту» крупно обыграть «Крылья Советов»

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вчера, 15:55

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче 25-го тура РПЛ (1:5).

На 9-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями Сергея Бабкина. На 19-й петербуржцы отыгрались после гола Малкома с пенальти. Бразилец оформил покер, отличившись также на 55-й, 68-й и 74-й минуте. На 30-й у гостей забитым мячом отметился Клаудиньо. На 41-й «Крылья» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Гленн Бейл.

Самарцы занимают 12-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. «Сине-бело-голубые» укрепили лидерство в турнире, набрав 61 балл.