«Барселона» может перейти в Азиатскую Лигу чемпионов в следующем сезоне

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сегодня, 13:24

«Барселона» рассматривает вариант с выступлением в международных турнирах за пределами Европы.

Руководство «сине-гранатовых» оптимистично настроено на исход разбирательств по «делу Негрейры». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта остался доволен встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.

Однако боссы «Барселоны» изучают возможность выступлений за пределами Европы, если УЕФА наложит санкции на клуб. «Сине-гранатовые» могут предпринять попытку поучаствовать в международном турнире в качестве приглашенного клуба и получить большую сумму денег.

Основное внимание «Барселоны» приковано к азиатским соревнованиям. Также руководство каталонского клуба рассматривает вариант с переходом в Азиатскую Лигу чемпионов. Существует вероятность и перехода «Барселоны» в другую европейскую лигу, если против команды введут санкции в Испании.