«Барселона» может перейти в Азиатскую Лигу чемпионов в следующем сезоне

«Барселона» рассматривает вариант с выступлением в международных турнирах за пределами Европы.
Руководство «сине-гранатовых» оптимистично настроено на исход разбирательств по «делу Негрейры». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта остался доволен встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.
Однако боссы «Барселоны» изучают возможность выступлений за пределами Европы, если УЕФА наложит санкции на клуб. «Сине-гранатовые» могут предпринять попытку поучаствовать в международном турнире в качестве приглашенного клуба и получить большую сумму денег.
Основное внимание «Барселоны» приковано к азиатским соревнованиям. Также руководство каталонского клуба рассматривает вариант с переходом в Азиатскую Лигу чемпионов. Существует вероятность и перехода «Барселоны» в другую европейскую лигу, если против команды введут санкции в Испании.
Если Перес бегает в суд выступать против каталонцев, то этому старику не нужна конкуренция в Ла Лиге с ручным Тебасом. С этими стариками лига потеряла свою привлекательность. А в УЕФА сидят подобные президенту ПСЖ, с нефтью и деньгами, и неизвестно, кто над кем командует, кто сводит счёты с Барсой.
Если Перес бегает в суд выступать против каталонцев, то этому старику не нужна конкуренция в Ла Лиге с ручным Тебасом. С этими стариками лига потеряла свою привлекательность. А в УЕФА сидят подобные президенту ПСЖ, с нефтью и деньгами, и неизвестно, кто над кем командует, кто сводит счёты с Барсой.