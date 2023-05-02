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«Барселона» может перейти в Азиатскую Лигу чемпионов в следующем сезоне

сегодня, 13:24

«Барселона» рассматривает вариант с выступлением в международных турнирах за пределами Европы.

Руководство «сине-гранатовых» оптимистично настроено на исход разбирательств по «делу Негрейры». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта остался доволен встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.

Однако боссы «Барселоны» изучают возможность выступлений за пределами Европы, если УЕФА наложит санкции на клуб. «Сине-гранатовые» могут предпринять попытку поучаствовать в международном турнире в качестве приглашенного клуба и получить большую сумму денег.

Основное внимание «Барселоны» приковано к азиатским соревнованиям. Также руководство каталонского клуба рассматривает вариант с переходом в Азиатскую Лигу чемпионов. Существует вероятность и перехода «Барселоны» в другую европейскую лигу, если против команды введут санкции в Испании.

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Барселона
Перевод с sport.es Фото: Сайт SkySports
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:47
Интересно, кто-нибудь верит в этот бред?
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 18:43
А что бы изменилось, если он вышел из группы и вылетел, сыграл бы на одну игру больше, дальше что? Составы команд из плей-офф дороже и лучше. Игроки в Барселоне сейчас либо старые, которых нужно списать, либо молодые у которых опыта в еврокубках практически нет.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:15
Раз вылетают каждый год из европейской ЛЧ решили в азиатскую податься но предполагаю что и оттуда их выбьет условный Аль Наср.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 18:03
Давай Барса , а потом и наши подтянутся !
112910415
112910415
сегодня в 17:26
мелкий шантаж - инструмент полезный !
mlcfwok
mlcfwok
сегодня в 17:15
Мда уж
Мало того, что клуб ни за что загибают с этим фейк-судом, Тебасу смотрю вообще плевать на ЛаЛигу
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 16:19
И какие игроки захотят играть в Азиатской ЛЧ? Все разбегутся попросту.
4fa7begm3pq9
4fa7begm3pq9
сегодня в 16:06
Ждём финал азиатской Лиги чемпионов Зенит - Барселона
rfx3tyxs4pyy
rfx3tyxs4pyy
сегодня в 16:03
Предполагать можно что угодно, но до этого момента дело не дойдет
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 15:52
Утятина,на утятине,бредятина,на бредятине,никуда,они не уйдут!!!
Gelious
Gelious ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 15:35
У него состав стоимостью в тонны нефти. Проблемы есть везде, да. Но мы говорим не об упущенной победе в ЛЧ, а вылете два года подряд из группы. Опыта ему не хватило и хладнокровия.
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 15:23
Барселона может всё, она востребована и привлекательна для всех лиг Европы.
Если Перес бегает в суд выступать против каталонцев, то этому старику не нужна конкуренция в Ла Лиге с ручным Тебасом. С этими стариками лига потеряла свою привлекательность. А в УЕФА сидят подобные президенту ПСЖ, с нефтью и деньгами, и неизвестно, кто над кем командует, кто сводит счёты с Барсой.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 15:12
Дело не в Хави, а в состоянии команды. Он сейчас занял пост самого проблемного клуба Европы.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:54
Ага,вот почему газпромовцы из руководства РФС сдрейфили переходить в АЛ!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:37
Барселона клуб известный может всюду играть....
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 14:26
Не удивлюсь если перейдут, пока наши сопли жуют и "ведут переговоры" с теми кому на них на94.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:23
Может там выйграют лч и Сити заберите
memphis
memphis
сегодня в 13:59
Зенит начинает переживать
амурец
амурец
сегодня в 13:44
Барселона в этой лиге только может и добиться успеха
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
сегодня в 13:39
Не могут выиграть европейскую лч , ну хоть азиатскую могут постараться выиграть 😂
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:37
Это их проблемы...
В Европе им ничего не светит
Gelious
Gelious
сегодня в 13:32, ред.
БХАХАХХАХАХА

Решили, что с Хави все равно в ЛЧ делать нечего
альсато
альсато
сегодня в 13:30
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в ЛУЧШУЮ ЛИГУ МИРА-в ФНЛ!))))
pfver56qj2ty
pfver56qj2ty
сегодня в 13:27
Что это за глупость
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:25
Месси поведет за собой на коротком поводке?
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