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Апелляционный комитет РФС отменил штраф наставнику «Торпедо» Клотету

вчера, 15:39

​Апелляционный комитет РФС на заседании, прошедшем в пятницу, 28 апреля, отменил штраф в размере 200 тысяч рублей главному тренеру «Торпедо» Пепу Клотету.

Орган частично удовлетворил жалобу испанского специалиста на решение КДК, оставив в силе дисквалификацию на два матча РПЛ. Одну встречу наставник уже пропустил — гостевую с «Химками» 22 апреля (2:4).

Санкции были применены к Клотету в связи с оскорбительным поведением в адрес арбитра во время матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

Завтра москвичи на выезде сыграют с «Сочи».

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Все комментарии
4j69dqz934bd
4j69dqz934bd
вчера в 16:00
Если честно, то я не понимаю действия апелляционного комитета РФС, от слова совсем.
Там надо ещё более жёстко наказать, за поведения тренера.
Мало того, что он оскорбил судью, так ещё после удаления устроил настоящий цирк с перелезанием заградительной сетки.
Сейчас видим, что он в Торпедо пытается устроить, приехал царёк и права начинает качать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:57, ред.
Работа в РФС просто кипит, одни штрафуют , другие отменяют !)
Уникальный орган , этот РФС . С множеством комитетов , комиссий и их филиалов , которые удачно пилят бюджетные деньги 💰, но ничего хорошего не несут для развития российского футбола , даже тормозят и делают всё чтобы процесс развития , стал наоборот деградировать. Просто чёрная дыра .
4rac3s8zvdhn
4rac3s8zvdhn
вчера в 15:55
Деньги вернули а руль не возвратили
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:53
Он хотел,вместе с клубом,отмену дисквы,хотя бы на один матч,но наши "правдолюбцы" смогли схитрить и тут.Что такое 200 000 для них? Карманные деньги...
Брулин
Брулин
вчера в 15:51
Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:44
От Клотета бы не убыло: оплатил бы штраф как миленький.
Гость
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