Апелляционный комитет РФС отменил штраф наставнику «Торпедо» Клотету

Апелляционный комитет РФС на заседании, прошедшем в пятницу, 28 апреля, отменил штраф в размере 200 тысяч рублей главному тренеру «Торпедо» Пепу Клотету.
Орган частично удовлетворил жалобу испанского специалиста на решение КДК, оставив в силе дисквалификацию на два матча РПЛ. Одну встречу наставник уже пропустил — гостевую с «Химками» 22 апреля (2:4).
Санкции были применены к Клотету в связи с оскорбительным поведением в адрес арбитра во время матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).
Завтра москвичи на выезде сыграют с «Сочи».
Там надо ещё более жёстко наказать, за поведения тренера.
Мало того, что он оскорбил судью, так ещё после удаления устроил настоящий цирк с перелезанием заградительной сетки.
Сейчас видим, что он в Торпедо пытается устроить, приехал царёк и права начинает качать.
Там надо ещё более жёстко наказать, за поведения тренера.
Мало того, что он оскорбил судью, так ещё после удаления устроил настоящий цирк с перелезанием заградительной сетки.
Сейчас видим, что он в Торпедо пытается устроить, приехал царёк и права начинает качать.