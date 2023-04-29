Апелляционный комитет РФС отменил штраф наставнику «Торпедо» Клотету

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вчера, 15:39

​Апелляционный комитет РФС на заседании, прошедшем в пятницу, 28 апреля, отменил штраф в размере 200 тысяч рублей главному тренеру «Торпедо» .

Орган частично удовлетворил жалобу испанского специалиста на решение КДК , оставив в силе дисквалификацию на два матча РПЛ . Одну встречу наставник уже пропустил — гостевую с «Химками» 22 апреля (2:4).

Санкции были применены к Клотету в связи с оскорбительным поведением в адрес арбитра во время матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

Завтра москвичи на выезде сыграют с «Сочи».