Апелляционный комитет отклонил жалобу «Пари НН» по матчу с «Торпедо»

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на решение КДК присудить команде техническое поражение в игре с «Торпедо». В заявлении организации сказано:
Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), оставить решение КДК РФС от 22 марта в силе.
Непонятно зачем было вообще жаловаться.... Правила есть прописанные в регламенте . Вы их нарушили . Ваши сотрудники допустили халатность....
Непонятно зачем было вообще жаловаться.... Правила есть прописанные в регламенте . Вы их нарушили . Ваши сотрудники допустили халатность....