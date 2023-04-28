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Апелляционный комитет отклонил жалобу «Пари НН» по матчу с «Торпедо»

вчера, 13:37
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоТех. поражение

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на решение КДК присудить команде техническое поражение в игре с «Торпедо». В заявлении организации сказано:

Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), оставить решение КДК РФС от 22 марта в силе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:00
Жаловаться в такое трудное для всех время, очень плохо!
shlomo
shlomo
вчера в 13:59
Честно говоря удивляет, что такие вещи в автоматическом режиме не отслеживаются при подаче заявки на матч. Это же очень просто: есть база с дисквалифицированными игроками, есть заявка на матч. Нужно всего лишь сравнить. А тут похоже на бумажке до сих пор составы подают....

Непонятно зачем было вообще жаловаться.... Правила есть прописанные в регламенте . Вы их нарушили . Ваши сотрудники допустили халатность....
Гость
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