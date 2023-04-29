Экс-директору «Ювентуса» разрешили вернуться к футбольной деятельности

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вчера, 10:20

ФИФА частично удовлетворила апелляцию на отстранение бывшего директора «Ювентуса» и «Тоттенхэма» . Об этом сообщили адвокаты функционера.

Паратичи ранее назвали главным действующим лицом в финансовых махинациях туринского клуба, из-за которых в январе этого года с «бьянконери» сняли 15 очков в Серии А. В апреле баллы клубу вернули.

Экс-сотрудник «шпор», покинувший лондонцев из-за ранее наложенного 30-месячного запрета, теперь может вернуться к футбольной деятельности, но с ограничениями. Паратичи запрещается заходить в раздевалку до и после матчей, вести переговоры с агентами или игроками, но разрешается посещать тренировки и выполнять административные задачи.