Месси вчера встречался с представителями «Аль-Хиляля»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, вчера Лео встретился с представителями «Аль-Хиляля», чтобы осудить предложение саудовского клуба по трансферу. Месси встречался с боссами «Аль-Хиляля» в Саудовской Аравии, куда он прилетел вчера.
Отмечается, что переговоры прошли позитивно, однако до подписания контракта ещё далеко.
И хорошо! Потому что лично мну устал щипать себя за опу, когда читаю, что Лео согласился перейти в Барселону! (Это равносильно, что предложенные ему арабами 400 млн. его не интересуют) А он весь такой правильный и продолжает мечтать, как в детстве, играть за каталонцев. Все эти встречи-договорняки с Бускетсом на верблюжьей лужайке и подкатывание Хави "на десерт" к гоп компании, ни что иное, как раскрутка бедуинов на "прицеп" к 400 лямам...
У папы Месси от нервов уже воспалился, предположительно, желчный пузырь и он послал сына в ОАЭ, барсу ещё дальше, а агента по женски, но всё равно далеко....)
И хорошо! Потому что лично мну устал щипать себя за опу, когда читаю, что Лео согласился перейти в Барселону! (Это равносильно, что предложенные ему арабами 400 млн. его не интересуют) А он весь такой правильный и продолжает мечтать, как в детстве, играть за каталонцев. Все эти встречи-договорняки с Бускетсом на верблюжьей лужайке и подкатывание Хави "на десерт" к гоп компании, ни что иное, как раскрутка бедуинов на "прицеп" к 400 лямам...
У папы Месси от нервов уже воспалился, предположительно, желчный пузырь и он послал сына в ОАЭ, барсу ещё дальше, а агента по женски, но всё равно далеко....)