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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси вчера встречался с представителями «Аль-Хиляля»

сегодня, 10:10

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, вчера Лео встретился с представителями «Аль-Хиляля», чтобы осудить предложение саудовского клуба по трансферу. Месси встречался с боссами «Аль-Хиляля» в Саудовской Аравии, куда он прилетел вчера.

Отмечается, что переговоры прошли позитивно, однако до подписания контракта ещё далеко.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 19:15
Попаильно он тренировал Месси и знает что это обуза жля команды
L.Hamilton
L.Hamilton ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 18:37
Какой он ему кореш? Месси лучший, кого он тренировал, но звать к себе Хосеп не будет по той причине, что АПЛ не подходит возрастному игроку.
В Барселоне он нужен, там через него пойдёт игра.
dok66
dok66
сегодня в 16:14
Ну поехал , и поехал . Нужно же свое будущее прокачать . Меня вот больше зацепило , что после проигрыша ПСЖ аутсайдеру , он взял , и на всю команду наплевал . Я бы на месте саудитов очень задумался , есть же пример Роналду - одни понты , и ничего более .
амурец
амурец ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 15:44
Даже его корешь Гвардиола от него открестился
L.Hamilton
L.Hamilton ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 15:25
Да он то всем нужен, он ведь не в положении криша, и не даёт гневные интервью в адрес своих коллег.
амурец
амурец
сегодня в 13:46
Понятно туда, кому он еще нужен
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:32
... и слабостями)))
Дня хорошего Владимиру!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:30
Вот сейчас мы приблизились максимально близко к истине!
И хорошо! Потому что лично мну устал щипать себя за опу, когда читаю, что Лео согласился перейти в Барселону! (Это равносильно, что предложенные ему арабами 400 млн. его не интересуют) А он весь такой правильный и продолжает мечтать, как в детстве, играть за каталонцев. Все эти встречи-договорняки с Бускетсом на верблюжьей лужайке и подкатывание Хави "на десерт" к гоп компании, ни что иное, как раскрутка бедуинов на "прицеп" к 400 лямам...
У папы Месси от нервов уже воспалился, предположительно, желчный пузырь и он послал сына в ОАЭ, барсу ещё дальше, а агента по женски, но всё равно далеко....)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:01
Месси лучше- и точка!).
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:51
Даже когда он его подпишет, вы в это не поверите. Ваша проблема в том, что вы из него сделали для себя бога, а он простой землянин со всеми свойственными людям плюсами и минусами.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 11:49
Разговаривали о переходе Месси в Хиляль через три года... Это нормально... Заодно Лео потролил Гешу, оказавшись на пару дней в СА... Тот то в Париж не наведывается... Ему будет "приятно" увидеть на главных страницах арабских газет не себя, а чемпиона мира... Представляю как он эти газеты будет использовать... Хе-хе-хе...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:46, ред.
Завоевав в составе сборной Аргентины золото чемпионата мира, которого ему не хватало, чтобы встать на одну ступень вместе с великими Пеле и Марадоной, Месси доказал, что на сегодня он Король футбола и волен продолжать свою футбольную карьеру по своему усмотрению. А весь негатив и критика в его адрес это итог зависти к его достижениям со стороны хейтеров его соперников и конкурентов. Болейте за своих, а не против чужих!
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:39
А что Месси контракт уже подписал??
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:36
Конечно не все. На сегодня в футболе их только двое: Роналду и Месси.
cska1948
cska1948 ответ 2rq66kbubscw (раскрыть)
сегодня в 11:33
Так он о них ЗАВСЕГДА думает.
cska1948
cska1948
сегодня в 11:33
Я же говорил, что отец проклянёт Лео, если он упустит ТАКОЙ куш.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:19
Правильно делает,надо делать задел на жизнь.
2rq66kbubscw
2rq66kbubscw
сегодня в 11:09
Он думает только о деньгах
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:01
Да плевать на него, ничего нового он уже не покажет
ДСА
ДСА
сегодня в 10:53
Заработки Роналду не дают покоя Месси.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:51
Дайвер вроде в Реал собрался вернуться, Зачем Месси тогда Саудовская Аравия?...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:44
Под шашлычок вели беседу?
Nazi
Nazi
сегодня в 10:43
Вали уже распиаренное чемоданишко :)
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:41
Ага , посол туризма Месси разговаривал с представителями футбольного клуба Аль - Хиляля о логистических маршрутах , как от аэропорта добраться до стадиона 🏟 без пробок !)))
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:36
Не все, как Роналду. Месси отказался от 400 млн в год, Моуриньо от 120 млн в год. Месси поехал, как посол туризма. А то, что он встречался с владельцами Аль-Хиляля, так это потому, что они представители власти.
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 10:33
"...чтобы ОСУДИТЬ предложение саудовского клуба по трансферу" (с)
Сильно! :)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:26
Понеслись комменты:
Всё!! О-ло-ло!! "Жадный гном" выдоит всю Саудовскую Аравию до последнего цента!
Бугага
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:17, ред.
Да куда он денется. 💰💰💰💰💰☝️😉
Только песня будет напоминанием ... !)
https://youtube.com/clip/UgkxeHMBYijJxikxn2-BbsKIiZgaY5TN7X4G 👍😉
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