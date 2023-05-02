Месси вчера встречался с представителями «Аль-Хиляля»

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сегодня, 10:10

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, вчера Лео встретился с представителями «Аль-Хиляля», чтобы осудить предложение саудовского клуба по трансферу. Месси встречался с боссами «Аль-Хиляля» в Саудовской Аравии, куда он прилетел вчера.

Отмечается, что переговоры прошли позитивно, однако до подписания контракта ещё далеко.