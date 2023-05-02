ЦСКА не планирует расставаться с Мухиным

Полузащитник Максим Мухин вряд ли покинет ЦСКА.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Локомотива», но «армейцы» рассчитывают на игрока, продавать его, либо сдавать в аренду они не хотят.
В текущем сезоне РПЛ Мухин принял участие в 16 матчах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Расставаться с ним глупо, он ещё толком не проявил себя, на замены выходит удачно. Словом -- такая лошадка нужна ЦСКА.
Расставаться с ним глупо, он ещё толком не проявил себя, на замены выходит удачно. Словом -- такая лошадка нужна ЦСКА.