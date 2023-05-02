ЦСКА не планирует расставаться с Мухиным

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вчера, 20:48

Полузащитник вряд ли покинет ЦСКА .

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Локомотива», но «армейцы» рассчитывают на игрока, продавать его, либо сдавать в аренду они не хотят.