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ЦСКА не планирует расставаться с Мухиным

вчера, 20:48

Полузащитник Максим Мухин вряд ли покинет ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Локомотива», но «армейцы» рассчитывают на игрока, продавать его, либо сдавать в аренду они не хотят.

В текущем сезоне РПЛ Мухин принял участие в 16 матчах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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01 мая
Все комментарии
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:34
Главное у него есть большое желание в игре проявить себя..
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:20
Не планируют с ним расставаться, потому что им особо никто не интересуется.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:16
Так его и не понял.Недаром раньше он чаще в основе выходил,но был не слишком полезен.Сейчас -реже,на замену,поэтому каждое удачное действие на виду.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:07
Хороший молодой ПЗ, только начинает появляться по заменам в основе.
Расставаться с ним глупо, он ещё толком не проявил себя, на замены выходит удачно. Словом -- такая лошадка нужна ЦСКА.
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