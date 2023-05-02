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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Малком может перейти в лондонский «Арсенал»

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mlcfwok
mlcfwok
сегодня в 17:50
переоцененный
хотя и арсенал если честно - не блещет, про76и все полимеры уже
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:58
Для борьбы за 4 место - самое то.
альсато
альсато ответ dok66 (раскрыть)
сегодня в 13:18
исключено!..Наличные в чемодане)))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:18
Там напрягаться сильно придется, а в Зените всё спокойно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:10
А оно нам надо? Он в РПЛ деградировал как и Клаудиньо....
dok66
dok66
сегодня в 12:30
Есть риски с АПЛ . Деньги опять могут зависнуть .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:17
Агент Малкома начал "предвыборную кампанию"...
Пришло время подписания нового контракта у целебного голубого источника "Газпромбанк"!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:47
В Мариинке в антракте ,после первого акта оперы "Жизнь за царя",распевают со сцены частушку : "Отдавали мы МалкОма за лондОнский "Арсенал",только кроме пустозвона мир ничё не услыхал.Эх-ма,труля-ля,как вы надоели,мля!!!"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:47
Уйдет этот придет другой будущий россиянин бомж.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:44
Меня удивляет что Круговой, Сутормин, Ерохин, Бакаев сидят в глубоком запасе и не уходят даже в аренду
Им на лавке Зенита мягче и удобнее сидеть чем играть в составе другого клуба
MishaBigdan
MishaBigdan
сегодня в 11:39
брали за 40,за сколько они хотят его купить?В зените останется
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:34
Будет круто если Россиянин перейдёт в чемпион АПЛ. И Зенит на этом трансфере хорошо заработает
А чемпионат России Зенит легко выиграет и без Малкома
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:25
Не самый плохой вариант продолжения карьеры
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:24
Лето длинное , три месяца !)
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