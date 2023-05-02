Малком может перейти в лондонский «Арсенал»

Нападающий Малком может покинуть «Зенит» этим летом.
По данным источника, в подписании бразильца заинтересован лондонский «Арсенал».
«Канониры» обозначили Малкома в качестве трансферной цели на лето.
Нападающий Малком может покинуть «Зенит» этим летом.
По данным источника, в подписании бразильца заинтересован лондонский «Арсенал».
«Канониры» обозначили Малкома в качестве трансферной цели на лето.
хотя и арсенал если честно - не блещет, про76и все полимеры уже
хотя и арсенал если честно - не блещет, про76и все полимеры уже
Пришло время подписания нового контракта у целебного голубого источника "Газпромбанк"!
Пришло время подписания нового контракта у целебного голубого источника "Газпромбанк"!
Им на лавке Зенита мягче и удобнее сидеть чем играть в составе другого клуба
Им на лавке Зенита мягче и удобнее сидеть чем играть в составе другого клуба
А чемпионат России Зенит легко выиграет и без Малкома
А чемпионат России Зенит легко выиграет и без Малкома