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«Динамо» не будет выкупать у «Ростова» права на Норманна

сегодня, 15:02

Полузащитник Матиас Норманн покинет «Динамо» после окончания сезона.

Норвежец выступает за московский клуб на правах аренды из «Ростова». В «Динамо» приняли решение не продлевать сотрудничество с игроком.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:54
А вообще то игрок был качественный.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:27
Норманн говорил что не вернётся в Ростов потому что недалеко проходят боевые действия. Боится
Я думаю что этим летом Ростов попытается его продать. Остальных легов не удалось продать. Все они ушли из Ростова бесплатно приостановив контракты или ушли в бесплатную аренду
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:08, ред.
Москвичи может и выкупили бы норвежца, но ростовчане за него дорого хотят, поэтому оставшийся год до окончания контракта и следующий сезон он скорее всего начнёт в Ростове, а зимой если никуда не продадут, начнёт поиски нового места работы.
альсато
альсато
сегодня в 17:50
в ДИНАМО состав сильнее-только по платежным ведомостям....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:39
В Ростове Норманн был одним из лидеров. В Динамо состав намного сильнее чем у Ростова и среди множества сильных игроков Норманн не смог себя проявить
Держать в запасе легионерв который часто травмирован не имеет смысла
баск
баск
сегодня в 17:19
Это естественно.
Игрок в команде почти год, т.е. считай целый сезон..

За столько времени он провёл на поле в чемпе России "целых" 430 минут и имеет самую низкую в команде оценку за игру (в среднем за матчи, в которых принял участие).
И что тут продлевать?

Появившись в Динамо, этот чел много покрикивал на партнёров, много выпендривался, всячески корчил из себя крутышку, хотя почти не играл, без конца собирая повреждения, по крайней мере некоторые из которых с высокой вероятностью симулировались.

Считается сильным игроком, но реальной пользы команде так и не принёс, зато ряд матчей, в которых всё же участвовал, откровенно завалил.
Пусть гуляет и удачи ему в дальнейшей карьере.
Gotlib
Gotlib ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 16:55
Из сборной Норвегии его уже выперли за то, что согласился играть в Динамо.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:48
Зачем нашим клубам иностранцы?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:34
Да уж,скис что-то.Ищет повода для реализации разрешения ФИФ-УЕФ о одностороннем "временном"разрыве контракта?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:17
Похоже дорога ему теперь в Норвегию.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:14
Имеют право на мнение. У Ростова хоть один Легионер появится...
Гость
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