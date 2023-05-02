«Динамо» не будет выкупать у «Ростова» права на Норманна

Полузащитник Матиас Норманн покинет «Динамо» после окончания сезона.
Норвежец выступает за московский клуб на правах аренды из «Ростова». В «Динамо» приняли решение не продлевать сотрудничество с игроком.
Полузащитник Матиас Норманн покинет «Динамо» после окончания сезона.
Норвежец выступает за московский клуб на правах аренды из «Ростова». В «Динамо» приняли решение не продлевать сотрудничество с игроком.
Игрок в команде почти год, т.е. считай целый сезон..
За столько времени он провёл на поле в чемпе России "целых" 430 минут и имеет самую низкую в команде оценку за игру (в среднем за матчи, в которых принял участие).
И что тут продлевать?
Появившись в Динамо, этот чел много покрикивал на партнёров, много выпендривался, всячески корчил из себя крутышку, хотя почти не играл, без конца собирая повреждения, по крайней мере некоторые из которых с высокой вероятностью симулировались.
Считается сильным игроком, но реальной пользы команде так и не принёс, зато ряд матчей, в которых всё же участвовал, откровенно завалил.
Пусть гуляет и удачи ему в дальнейшей карьере.
Игрок в команде почти год, т.е. считай целый сезон..
За столько времени он провёл на поле в чемпе России "целых" 430 минут и имеет самую низкую в команде оценку за игру (в среднем за матчи, в которых принял участие).
И что тут продлевать?
Появившись в Динамо, этот чел много покрикивал на партнёров, много выпендривался, всячески корчил из себя крутышку, хотя почти не играл, без конца собирая повреждения, по крайней мере некоторые из которых с высокой вероятностью симулировались.
Считается сильным игроком, но реальной пользы команде так и не принёс, зато ряд матчей, в которых всё же участвовал, откровенно завалил.
Пусть гуляет и удачи ему в дальнейшей карьере.