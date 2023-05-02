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Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:24
Такой алмаз...и в 23-й клуб рейтинга...УЕФА???
Только в 10-ку....!!!
Не для того его Богданыч азам футбола научивал...что б он неких Арсеналах прозябал....
memphis
memphis
сегодня в 17:56
Ну а вдруг ПСЖ выгорит
adekvat
adekvat
сегодня в 17:33
Ложь .... и провокация. Агент большей ему видней.
hrbng8u85bhm
hrbng8u85bhm
сегодня в 16:08
«Арсенал» намерен подписать Малкома? Это ложь... В Тулу Малком не поедет!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:59
Главное дать понять, что товар со сроком годности и востребован.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:56, ред.
Это МАлком хочет прописаться в "Арсенале".А на покупку "Арсенала" у него не хватает ещё пары сезонов на контракте в "Зените".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:56
Нет дыма без огня
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