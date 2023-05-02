Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется лондонский «Арсенал».
«Арсенал» намерен подписать Малкома? Это ложь.
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется лондонский «Арсенал».
«Арсенал» намерен подписать Малкома? Это ложь.
Только в 10-ку....!!!
Не для того его Богданыч азам футбола научивал...что б он неких Арсеналах прозябал....
Только в 10-ку....!!!
Не для того его Богданыч азам футбола научивал...что б он неких Арсеналах прозябал....