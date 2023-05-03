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Стало известно, хочет ли Фати уйти из «Барселоны»

сегодня, 17:11

Нападающий Ансу Фати не планирует покидать «Барселону».

Футболист может изменить свое решение лишь в том случае, если главный тренер команды Хави лично скажет ему, что не рассчитывает на него. Агент игрока Жорже Мендеш ранее встречался с отцом Фати, но стороны лишь обсудили желание Ансу остаться в стане «сине-гранатовых», о новых предложениях речи не шло.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 19:14
А теперь у него нет желания уходить, так как старой звёзды уже не будет, легенда прошла мимо своего родного клуба.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:37
Барселоне ещё придется и приплатить, что бы игрок ушел из клуба.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:26
Лучше в другой клуб, чем в Барсе на лавке.
ded25tpzsn6d
ded25tpzsn6d
сегодня в 17:39
Фати очень талантливый игрок и как воспитанник Барселоны он конечно хочет играть за неё всю карьеру, но есть определённые НО.
В первую очередь это его окружение, которое хочет очень много заработать на талантливом игроке.
Отсюда и возникают всякие слухи, которые служат шантажом для руководства Барсы.
Фати надо прогрессировать, а не думать о больших контрактах прямо сейчас. Всему своё время, для начала надо заработать своим трудолюбием и отличной игрой и тогда всё будет.
Тем более у Барсы сейчас не простые времена и надо понимать происходящее.
Фати надо уже сейчас становиться мужиком и иметь своё слово.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:28
А зачем, если там хорошо?
Гость
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