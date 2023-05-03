Стало известно, хочет ли Фати уйти из «Барселоны»

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сегодня, 17:11

Нападающий не планирует покидать «Барселону».

Футболист может изменить свое решение лишь в том случае, если главный тренер команды Хави лично скажет ему, что не рассчитывает на него. Агент игрока ранее встречался с отцом Фати, но стороны лишь обсудили желание Ансу остаться в стане «сине-гранатовых», о новых предложениях речи не шло.