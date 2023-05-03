Стало известно, хочет ли Фати уйти из «Барселоны»

Нападающий Ансу Фати не планирует покидать «Барселону».
Футболист может изменить свое решение лишь в том случае, если главный тренер команды Хави лично скажет ему, что не рассчитывает на него. Агент игрока Жорже Мендеш ранее встречался с отцом Фати, но стороны лишь обсудили желание Ансу остаться в стане «сине-гранатовых», о новых предложениях речи не шло.
В первую очередь это его окружение, которое хочет очень много заработать на талантливом игроке.
Отсюда и возникают всякие слухи, которые служат шантажом для руководства Барсы.
Фати надо прогрессировать, а не думать о больших контрактах прямо сейчас. Всему своё время, для начала надо заработать своим трудолюбием и отличной игрой и тогда всё будет.
Тем более у Барсы сейчас не простые времена и надо понимать происходящее.
Фати надо уже сейчас становиться мужиком и иметь своё слово.
В первую очередь это его окружение, которое хочет очень много заработать на талантливом игроке.
Отсюда и возникают всякие слухи, которые служат шантажом для руководства Барсы.
Фати надо прогрессировать, а не думать о больших контрактах прямо сейчас. Всему своё время, для начала надо заработать своим трудолюбием и отличной игрой и тогда всё будет.
Тем более у Барсы сейчас не простые времена и надо понимать происходящее.
Фати надо уже сейчас становиться мужиком и иметь своё слово.