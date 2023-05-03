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«Реал» близок к подписанию контракта с Беллингемом до 2029 года

сегодня, 16:23

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб остался единственным претендентом на футболиста. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также намеревавшиеся заполучить игрока, знают о желании 19-летнего хавбека перейти в стан «сливочных», поэтому выбыли из гонки. Англичанин перейдёт в «Реал» в июне. Контракт будет подписан до 2029 года.

По данным Bild, «Боруссия» намерена выручить за трансфер Беллингема 140 млн евро, а испанцы рассчитывают на сумму в пределах 100-120 млн. Это не должно стать препятствием в сделке, учитывая полученное Джудом согласие на переход. Кроме того, у клубов хорошие отношения.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 19:00
Если Реал купит Холланд + Белингем, то «чуваку» ответственному за трансфер в Реале, просто нет цены…
salleeh
salleeh
сегодня в 18:57
Беда Дортмунда – они не могут себе позволить удержать в команде высококлассных игроков. Сколько уже взрастила Боруссия мировых звёзд футбола, а по сути без трофеев.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:08
Британцы обычно проваливаются в Мадриде, но очень хотелось бы, чтоб Джуд заиграл в Реале еще лучше, чем сейчас! А учитывая то, что Реал хочет через годик еще и Холланда подписать, то успешная по выступлениям в Дортмунде связка может воссоединиться в Мадриде!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:12
Хорошая связка могла бы быть Беллингем + Холланд.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:54
Вилами по воде. Кто больше даст, туда и уйдёт.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
сегодня в 16:28, ред.
Не плохое усиленте будет для Реала .
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