«Реал» близок к подписанию контракта с Беллингемом до 2029 года

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сегодня, 16:23

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд близок к переходу в «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб остался единственным претендентом на футболиста. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также намеревавшиеся заполучить игрока, знают о желании 19-летнего хавбека перейти в стан «сливочных», поэтому выбыли из гонки. Англичанин перейдёт в «Реал» в июне. Контракт будет подписан до 2029 года.

По данным Bild, «Боруссия» намерена выручить за трансфер Беллингема 140 млн евро, а испанцы рассчитывают на сумму в пределах 100-120 млн. Это не должно стать препятствием в сделке, учитывая полученное Джудом согласие на переход. Кроме того, у клубов хорошие отношения.