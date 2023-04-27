Овечкин может снова сыграть за футбольное «Динамо»

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вчера, 13:51

Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть в товарищеском матче за футбольную команду «Динамо». Об этом в четверг сообщил генеральный директор «бело-голубых» .

Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним.

25 июня 2022 года Овечкин принял участие в товарищеской игре за «Динамо» с командой блогеров «Амкал». Спортсмен отличился голом на 11-й минуте, после чего был заменён на полузащитника Даниила Фомина. Динамовцы выиграли встречу со счётом 5:0.