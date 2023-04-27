Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с Россией в РФ

В сборной Кыргызстана готовы сыграть товарищеский матч с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Кыргызского футбольного союза (КФС).
Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ. КФС и РФС заинтересованы в сотрудничестве, но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит.
24 сентября 2022 года команды встретились в Бишкеке. Победу одержали подопечные Валерия Карпина со счётом 2:1.
Как бы сделал я на месте РФС. Собрал бы представителей из турецкого аналога, предложил бы турнир в межсезонье из четырех сборных, по одному матчу каждый с каждым, с целью благотворительности на ликвидацию последствий землетрясения, к примеру. Это бы гарантировало три матча с нормальными сборными, интерес со стороны болельщиков, игровой опыт и мотивация для существования сборной в принципе, а самое главное - ОТСУТСТВИЕ претензий со стороны ФИФА, так как турнир не коммерческий, а ФИФА не любит, когда деньги идут в обход их. И никто пальцем не покажет на нас, и никто не скажет, что играть с нами не хочет. Провести мини-турнир в турции, со вступительным взносом от каждой сборной, с судьями из ФИФА. Кроме РФ и Турции можно позвать кого угодно. Уругвай, Гана, ЮАР, Индия, Китай, да кого угодно вообще из стран, которые не против играть с РФ. Отхватывать лещей 20:0 от Бразилии это вам не 1:1 с Киргизией играть
Как бы сделал я на месте РФС. Собрал бы представителей из турецкого аналога, предложил бы турнир в межсезонье из четырех сборных, по одному матчу каждый с каждым, с целью благотворительности на ликвидацию последствий землетрясения, к примеру. Это бы гарантировало три матча с нормальными сборными, интерес со стороны болельщиков, игровой опыт и мотивация для существования сборной в принципе, а самое главное - ОТСУТСТВИЕ претензий со стороны ФИФА, так как турнир не коммерческий, а ФИФА не любит, когда деньги идут в обход их. И никто пальцем не покажет на нас, и никто не скажет, что играть с нами не хочет. Провести мини-турнир в турции, со вступительным взносом от каждой сборной, с судьями из ФИФА. Кроме РФ и Турции можно позвать кого угодно. Уругвай, Гана, ЮАР, Индия, Китай, да кого угодно вообще из стран, которые не против играть с РФ. Отхватывать лещей 20:0 от Бразилии это вам не 1:1 с Киргизией играть