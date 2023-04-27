Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с Россией в РФ

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вчера, 12:20

В сборной Кыргызстана готовы сыграть товарищеский матч с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Кыргызского футбольного союза ( КФС ).

Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ . КФС и РФС заинтересованы в сотрудничестве, но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит.

24 сентября 2022 года команды встретились в Бишкеке. Победу одержали подопечные Валерия Карпина со счётом 2:1.