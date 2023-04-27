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Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с Россией в РФ

вчера, 12:20

В сборной Кыргызстана готовы сыграть товарищеский матч с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Кыргызского футбольного союза (КФС).

Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ. КФС и РФС заинтересованы в сотрудничестве, но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит.

24 сентября 2022 года команды встретились в Бишкеке. Победу одержали подопечные Валерия Карпина со счётом 2:1.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:24
Мой моск отказывается понимать отказ РФС сыграть с дружественным народом товарищескую...
По всей видимости РФС рассматривает новый регламент проведения Чемпионата РПЛ и Кубка, где места международным играм не будет???
112910415
112910415
вчера в 18:00
вот это здорово, вот это повезло !
они сыграют с нами очень-очень потом, не в этом году ! )
Gahi
Gahi
вчера в 17:50
А что у РФС на повестки дня стоит? если они даже не могут на осень запланировать ответную игру со сборной Кыргызстана у себя на поле. Тем более желающих как мы видим не так уж много готовыми сыграть с командой Карпина. И отфутболивать тех кто предлагает своё желание сыграть, получая при этом невнятный ответ от чиновников футбола РФС, странное поведение данных товарищей.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:59
Это, конечно же, хорошо, когда есть с кем сыграть, хотя бы ради рейтинга фифа, да даже просто за честь страны, показателем чего и является рейтинг.

Как бы сделал я на месте РФС. Собрал бы представителей из турецкого аналога, предложил бы турнир в межсезонье из четырех сборных, по одному матчу каждый с каждым, с целью благотворительности на ликвидацию последствий землетрясения, к примеру. Это бы гарантировало три матча с нормальными сборными, интерес со стороны болельщиков, игровой опыт и мотивация для существования сборной в принципе, а самое главное - ОТСУТСТВИЕ претензий со стороны ФИФА, так как турнир не коммерческий, а ФИФА не любит, когда деньги идут в обход их. И никто пальцем не покажет на нас, и никто не скажет, что играть с нами не хочет. Провести мини-турнир в турции, со вступительным взносом от каждой сборной, с судьями из ФИФА. Кроме РФ и Турции можно позвать кого угодно. Уругвай, Гана, ЮАР, Индия, Китай, да кого угодно вообще из стран, которые не против играть с РФ. Отхватывать лещей 20:0 от Бразилии это вам не 1:1 с Киргизией играть
протон
протон
вчера в 16:55
Кыргызстан нашел себе равного соперника!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:33
И то кумыс(интерпретация русской поговорки "И то хлеб").
dok66
dok66
вчера в 16:12
Таки это правильно , зачем ? Наши к ним съездили , КФС и подумал , что РФС некуда деваться . Лучше уж тогда играть с латинскими сборными или с африканскими . Толку точно будет больше .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:24
В этом году команды не сыграют, а вы уже начинаете беспокоить душу болельщика о предстоящем матче неизвестно когда и неизвестно где. Теперь спать не будем в тревожном ожидании новостей о матче. Послушайте песню В.С.Высоцкого "Слухи". Как раз в тему.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:11
С ответным дружественным визитом
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:50
"Может быть когда ни будь"- в общем ждите вам ответят...)
jxtb3k3ppb86
jxtb3k3ppb86
вчера в 13:13
Очередную ничейку можно хоть каждый месяц катать
92j3g9v9m3zp
92j3g9v9m3zp
вчера в 13:07
Интересно, что скажет привередливый Валера на такое предложение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:45
Вот это будет игра! Бой не на жизнь, а на смерть!!! Не за что не пропущю!
Сп62
Сп62
вчера в 12:28
Какое счастье.
Elliada
Elliada
вчера в 12:26
По кругу с одними и теми же
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