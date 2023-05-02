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Месси отстранён руководством ПСЖ на две недели

вчера, 21:55

ПСЖ отстранил нападающего Лионеля Месси от работы с командой. Ранее аргентинец пропустил тренировку коллектива и посетил Саудовскую Аравию. Возможно, он продолжит карьеру в этой стране.

Футболист улетел из Франции после поражения парижан в матче с «Лорьяном» (1:3). Лишь в случае победы или ничьей он мог бы себе это позволить, об этом игрока предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Месси отстранен от работы с ПСЖ на две недели. Нападающий пропустит игры с «Труа» и «Аяччо».

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 06:16
скорее под свист
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:09
Французский чемпионат Месси уже надоел.
Наверное Месси хочет вернуться в Барселону.
Мясорезка
Мясорезка ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 04:46
Выиграть чемпионат мира с судьями смогут даже одноногие инвалиды, да и там он не особо много сделал.
Мясорезка
Мясорезка ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 04:44
Какой лидер? Кому этот пешеход сдался вообще? Его покупали чисто для пиара, толку от него ровно ноль. Пора гнать жадного гнома.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:34
ПСЖ пошел на крайности, значит нового договора уже не будет.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 01:56
правильно сделали, ибо нечего
протон
протон
сегодня в 00:14
Хозяева клуба ПСЖ арабы решили наказать Месси за посещение Саудовскую Аравию. Интересно.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:13
Пусть отстранители сначала сами попробуют выиграть чемпионат мира! Лионель фантастически богат и знаменит. Он мог бы прямо во время матча с "Лорьяном" уйти с поля и отправится в аэропорт под аплодисменты болельщиков.
амурец
амурец
сегодня в 00:13
Наверное ПСЖ просто хочет выиграть эти матчи, араз ПСЖ нужна в этих матчах победа, то отстранение Месси выглядит логичным
Алексей Бобров
Алексей Бобров
сегодня в 00:12
Без Месси ПСЖ станет сильнее
L.Hamilton
L.Hamilton ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:59
Месси не спортсмен? Это что-то новое 😀
Что такое Месси знают все, явление в футболе!
Очень жаль, что на криша не хватило денег и подарков 😂
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:53, ред.
В информацию об отстранении Месси можно поверить. И всего лишь по одной причине: это наказание явится уроком для других футболистов "ПСЖ". Если бы не отстранили, в команде мог наступить разлад среди игроков, а это было бы крайне нежелательно для владельцев команды: коллектив должен быть единым целым.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:33
Он не сильно расстроится. Создаётся впечатление, что он особо и не хотел играть в этих матчах
mvjph7me4uc3
mvjph7me4uc3
вчера в 23:12
Карол скоро домой вернётся!
mlcfwok
mlcfwok ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:56
Насчет пенок, нелепым было одно в пользу Аргов и то, его не забил. Португальского гея лучше вспомни пенки
mlcfwok
mlcfwok ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:54
Месси то? Лучший игрок мира
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:49
Я вообще то считаю это уткой. Пока не подтвердят официально я так и написал вообще то если ты умеешь читать. Но ты лично никогда не ждёшь официального подтверждения ты сразу начинаешь писать мемуары какой роналду монстр и т д
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 22:41
Рассмешил. Вправду посмеялся. У Месси это первая выходка, хотя это неточно. Нет официального подтверждения, что он без разрешения уехал. И нет офицального заявления, что его отстранили. У Роналду подобных выходок полный вагон. Поэтому охотно верится, что он мог совершить еще один такой поступок. Вот и вся разница.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 22:38
    salleeh
    salleeh
    вчера в 22:35, ред.
    Да плевать он хотел на ПСЖ и всю Францию тоже. Месси не спортсмен и что он должен ещё сделать, чтобы все поняли, что такое Месси? Сейчас вырисовывается картина из прошедшего мундиаля, со всеми нелепыми пенальти в пользу сборной Аргентины и Месси. Гном проект саудитов и он теперь будет отрабатывать подарки, от французов он получил по максимуму, теперь на очереди арабы. Футбол превращается в цирк 🤡…
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:32
    Не будет никакого отстранения. ПСЖ не обеспечил себе чемпионство. Отрыв всего 5 очков. Отстранять одного из лидеров команды, когда на кону чемпионство, никто не станет. Месси некем заменить.

    Если Месси и вправду уехал без разрешения, то всего-навсего его накажут штрафом. Яркий пример - Мане. Садио ударил партнера по команде, но его не отстраняли, а просто оштрафовали.
    eenezeuc9766
    eenezeuc9766
    вчера в 22:31
    Он считает себя не заменимым. Уверен в себе!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 22:28
    Чем ответит наш дорогой Криштиану Роналду??? Ведь известно,что всё паблисити,даже некролог.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:27
    Кажется неординарный сюжет намечается.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:23
    Самоволка боком выходит для Месси
    Гость
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