Месси отстранён руководством ПСЖ на две недели

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вчера, 21:55

ПСЖ отстранил нападающего от работы с командой. Ранее аргентинец пропустил тренировку коллектива и посетил Саудовскую Аравию. Возможно, он продолжит карьеру в этой стране.

Футболист улетел из Франции после поражения парижан в матче с «Лорьяном» (1:3). Лишь в случае победы или ничьей он мог бы себе это позволить, об этом игрока предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш.