Месси отстранён руководством ПСЖ на две недели

ПСЖ отстранил нападающего Лионеля Месси от работы с командой. Ранее аргентинец пропустил тренировку коллектива и посетил Саудовскую Аравию. Возможно, он продолжит карьеру в этой стране.
Футболист улетел из Франции после поражения парижан в матче с «Лорьяном» (1:3). Лишь в случае победы или ничьей он мог бы себе это позволить, об этом игрока предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш.
Месси отстранен от работы с ПСЖ на две недели. Нападающий пропустит игры с «Труа» и «Аяччо».
Если Месси и вправду уехал без разрешения, то всего-навсего его накажут штрафом. Яркий пример - Мане. Садио ударил партнера по команде, но его не отстраняли, а просто оштрафовали.
Если Месси и вправду уехал без разрешения, то всего-навсего его накажут штрафом. Яркий пример - Мане. Садио ударил партнера по команде, но его не отстраняли, а просто оштрафовали.