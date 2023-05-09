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«Пари НН» намерен выкупить полузащитника у «Зенита»

вчера, 14:41

Агент полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова Василий Голяна высказался о будущем игрока.

Футболист выступает за команду на правах аренды из «Зенита». У нижегородского клуба есть право выкупа.

Опция выкупа действует до июня. Насколько я знаю, со стороны «Пари НН» вопрос решён, они уже обратились в «Зенит».

Считаю, не в интересах Ярослава сейчас что-то менять. Он является основным игроком в «Пари НН». У него хорошая динамика, он прогрессирует. Думаю, что на данном этапе ему правильнее остаться в «Пари НН».

Останется ли Ярослав в команде, если она вылетит? Надеюсь, что такого не произойдёт. Судя по последним двум матчам, у «Пари НН» всё не так плохо. Мне кажется, что они всё-таки останутся в Премьер-Лиге. У них хорошая команда, стабильное финансирование, хороший регион, отличный стадион. Скорее всего, Юран уже нашёл подход к игрокам и добьётся результата — команда останется в РПЛ.

Мы хотим выкупа контракта или новую аренду в нижегородский клуб? Зачем новая аренда? Она никому не интересна. «Пари НН» уже для себя принял решение. Они увидели игру Ярослава в течение сезона. Понимают, что этот игрок им нужен. Ни о какой дальнейшей аренде речи не может идти. Сейчас активируется опция по выкупу.

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Сп62
Сп62
вчера в 21:46
Зенит может заломить цену, что Пари сам откажется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:42
Деньги на бочку-и забирайте...
Гость
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