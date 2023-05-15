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Президент «Барселоны»: «Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Месси»

сегодня, 08:19

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после победы команды в чемпионате Испании высказался на тему возможного возвращения в клуб нападающего Лионеля Месси, выступающего в данный момент за ПСЖ.

Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть Месси в «Барселону».

Каталонцы досрочно выиграли титул, обыграв в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура Ла Лиги (4:2).

«Сине-гранатовые» впервые за 24 года стали чемпионами страны без аргентинского форварда, который был в системе «Барсы» с 2000 по 2021 год. В сезоне 1998/99 клуб выиграл трофей под руководством Луи ван Гала.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:54
Найдётся ли у них денег? Месси просит пол мира
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:42
Абсолютли, это как пиар Макрона на Мбаппе, этот деятель нетрадиционной ориентации тоже носился с Мбаппе полгода, отстаивая то, что он - национальное достояние и не должен ни в коем случае уехать из Франции, но разве кто-то сомневается, что политиков-популистов в своих предвыборных обещаниях интересуют только висты?

Вот и Лапорта, чтобы держать на крючке сторонников возвращения Месси на предстоящих выборах, время от времени вбрасывает им свежатинку.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Не всё упирается в деньги. Лапорта не делает ничего, чтобы приблизить переход Месси. Всё, что он делает, с момента ухода Месси, это болтает о его возвращении. Реальных шагов не делает. Месси не может вернуться, если ему не предлагают контракт. Насчет перехода в СА. Только хейтеры и фанаты Роналду думают, что он перейдет. Месси останется в Европе
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:02
а для чего его брать, как старенький бренд разве что, для очередной коммерции
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:24
Хорошего дня и тебе Владимир!
Яблоко от яблони...
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
сегодня в 11:22
Верить публичным заявлениям политиков, бизнесменов и футбольных функционеров это себя не уважать
adekvat
adekvat
сегодня в 10:40
А где деньги возьмете, что бы Саудитов переплюнуть?
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Олег, день добрый!
Нам внушить, это не проблема. Пусть это попробуют внушить отцу Месси.
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 10:31
Чтобы понять, где будет играть Месси вспомните, как его папаша боролся за каждый цент при подписании нового контракта с той же Барсой. И тогда поймёте, что кроме СА у Месси вариантов нет, от слова совсем.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:28
Нам пытаются внушить, что для месси деньги не главное?
Посмотрим.
амурец
амурец ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 10:19
С Месси? ПСЖ тоже пытается
Vladimir808
Vladimir808 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 10:08
Хотят выиграть ЛЧ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:04
Дежурные обещания Президента клуба, а что он еще должен сказать болельщикам?
Только Месси знает, где он будет в следующем сезоне. Недолго ждать осталось официальной информации, не нужно кормиться слухами и обещаниями.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 09:56
А вы у папы спросили разрешения ?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:55
Только избранные знают точные подробности по поводу Месси, нам кто-то бы сказал куда он пойдёт в итоге, а то одни пишут, что в Аравию, другие в Барселону, а кто-то хочет его видеть в МЛС. Даже сам Месси не знает, где он будет играть, всю информацию по трансферам держит его батя у себя в голове.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:21
Удовлетворите запросы Месси и он ваш.
амурец
амурец
сегодня в 08:55
Барселона выиграла ЛЛ, теперь хотят вернуть Месси, хотят остаться без титулов?
drug01
drug01
сегодня в 08:55
Это будет сделать очень сложно!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:54
а ничего и делать не надо просто найдите пару мешков бабла и отдайте их папику Месси
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:53
И правильно, что не верите. Ведь Барса не сможет предложить Месси больше чем саудовцы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:53
Мало сделать всё возможное, нужно сделать всё невозможное, что бы заполучить Месси.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:34
Всё возможное по сообщением прессы, что бы подписать Месси делается ещё по крайней мере в двух местах.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:27
А как же семейные ценности, которые ждут в Саудовской Аравии !??)
Elliada
Elliada
сегодня в 08:25
Не верю. Слова Лапорты не соответствуют его поступкам.
a7b2bbf3ztbc
a7b2bbf3ztbc
сегодня в 08:20
Не вернётся гном в Барсу
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