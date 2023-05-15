Президент «Барселоны»: «Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Месси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после победы команды в чемпионате Испании высказался на тему возможного возвращения в клуб нападающего Лионеля Месси, выступающего в данный момент за ПСЖ.
Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть Месси в «Барселону».
Каталонцы досрочно выиграли титул, обыграв в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура Ла Лиги (4:2).
«Сине-гранатовые» впервые за 24 года стали чемпионами страны без аргентинского форварда, который был в системе «Барсы» с 2000 по 2021 год. В сезоне 1998/99 клуб выиграл трофей под руководством Луи ван Гала.
Вот и Лапорта, чтобы держать на крючке сторонников возвращения Месси на предстоящих выборах, время от времени вбрасывает им свежатинку.
Вот и Лапорта, чтобы держать на крючке сторонников возвращения Месси на предстоящих выборах, время от времени вбрасывает им свежатинку.