Малком улетел в Бразилию по согласованию с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Малком покинул Россию за три тура до окончания сезона.
Агент форварда Луис Фернандо Гарсия сообщил, что отъезд игрока был согласован с руководством клуба и тренерским штабом команды. 13 мая у бразильца родился сын.
Всё было скоординировано.
Вернётся ли футболист в Санкт-Петербург до конца сезона, не уточняется.
Ты думаешь что если бы Зенит сейчас боролся с условным ЦСКА или Спартаком за чемпионство, его бы отпустили , при том что у него ребёнок родился ??!)
Ты думаешь что если бы Зенит сейчас боролся с условным ЦСКА или Спартаком за чемпионство, его бы отпустили , при том что у него ребёнок родился ??!)
Тут очень весомая причина, чем возможность побить рекорд Веретенникова))
Тут очень весомая причина, чем возможность побить рекорд Веретенникова))