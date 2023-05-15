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Малком улетел в Бразилию по согласованию с «Зенитом»

сегодня, 16:59

Нападающий «Зенита» Малком покинул Россию за три тура до окончания сезона.

Агент форварда Луис Фернандо Гарсия сообщил, что отъезд игрока был согласован с руководством клуба и тренерским штабом команды. 13 мая у бразильца родился сын.

Всё было скоординировано.

Вернётся ли футболист в Санкт-Петербург до конца сезона, не уточняется.

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Зенит  Малком
Источник: tass.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:03
Сын это святое,обязаны были отпустить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:57
Зачем? Пусть с семьёй побудет!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:56
Это святое! Сын родился, надо рядом быть!
353643a8pwxf
353643a8pwxf
сегодня в 18:47
Лучший игрок может себе позволить.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:22
Он улетел...но не обещал вернуться...
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:55
А я что против что-то сказал. Дай бог здоровья малышу !
Ты думаешь что если бы Зенит сейчас боролся с условным ЦСКА или Спартаком за чемпионство, его бы отпустили , при том что у него ребёнок родился ??!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:39
Вчера видел его фотки на аэровокзале...))
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:26
У него родился СЫН! Неужели это не понятно?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:23
Резонно, что отправился к семье и новорожденному сыну.
Тут очень весомая причина, чем возможность побить рекорд Веретенникова))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:23
Если только захочет побить рекорд результативности-тогда вернётся...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:01
А что его ещё держит в России. Чемпионство завоевали бабло загребли , теперь свободен как ветер в поле .
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