Малком улетел в Бразилию по согласованию с «Зенитом»

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сегодня, 16:59

Нападающий «Зенита» покинул Россию за три тура до окончания сезона.

Агент форварда Луис Фернандо Гарсия сообщил, что отъезд игрока был согласован с руководством клуба и тренерским штабом команды. 13 мая у бразильца родился сын.

Всё было скоординировано.

Вернётся ли футболист в Санкт-Петербург до конца сезона, не уточняется.