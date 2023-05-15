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«Боруссия» Дортмунд хочет продлить контракт с чемпионом мира 2014 года

сегодня, 18:33

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель рассказал о желании клуба продлить соглашение с защитником Матсом Хуммельсом.

Мы хотим продлить договор с Хуммельсом. Он знает об этом, и ему известно, что нам нужен его ответ в ближайшее время — желательно до конца сезона.

Могу сказать, что он по-прежнему хочет побеждать. Сейчас он пытается принять решение, и мы это понимаем. Однако все в клубе хотят, чтобы он остался с нами.

Ранее сообщалось, что Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:20
"Сейчас он пытается принять решение,...."

Кто мешает ему принять правильное решение?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:51
Зарплату поднимите и он останется !
Гость
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