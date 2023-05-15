«Боруссия» Дортмунд хочет продлить контракт с чемпионом мира 2014 года

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд рассказал о желании клуба продлить соглашение с защитником .

Мы хотим продлить договор с Хуммельсом. Он знает об этом, и ему известно, что нам нужен его ответ в ближайшее время — желательно до конца сезона.

Могу сказать, что он по-прежнему хочет побеждать. Сейчас он пытается принять решение, и мы это понимаем. Однако все в клубе хотят, чтобы он остался с нами.