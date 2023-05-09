Личка назвал причину, по которой отказался зимой возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» рассказал, почему отказался зимой стать тренером «Краснодара».

У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере. Так получилось зимой, когда была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, что хотел бы доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений.