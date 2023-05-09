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Личка назвал причину, по которой отказался зимой возглавить «Краснодар»

вчера, 09:26

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему отказался зимой стать тренером «Краснодара».

У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере. Так получилось зимой, когда была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, что хотел бы доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений.

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Все комментарии
g43khj6a9wtp
g43khj6a9wtp
вчера в 11:02
В плане перспективы Краснодар выглядит предпочтительнее, это и стадион и болельщики и база и игроки выше классом, ну и зарплата наверное по приличнее.
Вроде любой тренер должен был не сомневаться, а сразу переходить, но Личка выбрал время обсмотреться, он не стал сразу скакать.
Краснодар специфический клуб, чем то схожий со Спартаком, правда это сравнение не очень хорошее в плане, того, что игры поставленной нет.
Помните как тренеры переходят в Спартак и с них сразу требуют результат, первое место, причём играть должны только в атаке, так и Краснодар все с шашками наголо, а тылы горят.
Как можно выигрывать 2:0 и сломя голову всей командой бежать в атаку? Отсюда и обидные поражения.
А потом во всём виноват тренер, а не руководство, не фанаты, которые оказывали давление.
В Оренбурге Личка работает с тем материалом, что у него есть и он выстроил именно командную игру. И если его позовут в Краснодар, то ему надо ставить свои условия, а не соглашаться на авантюру.
Gahi
Gahi
вчера в 10:30
Чувствуется что у главного тренер "Оренбурга" Марцела Личка большие амбиции в плане профессиональной работы с командой. Именно результат стоит во главу угла от которого можно отталкиваться в своей профессиональной деятельности. На данный момент его команда "Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от шестого и седьмого места на три очка которые занимают соответственно "Краснодар" и "Динамо", то есть в шаге одной победы. За четыре тура все может кардинально измениться и команда Личка может оказаться выше команды "Краснодара" после чего им придётся писать Личка ему в личку чтобы увидеть предложение в комментариях от которых он не сможет уже оказаться в следующий раз. Тем более у него сейчас нет других приложений по поводу новой команды. Но всё таки хотелось бы чтобы Личка поработал ещё один год с командой которая достойно смотрится в РПЛ. Удачи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:54
Что в Оренбурге, что в Краснодаре, тактика и стратегия одинакова...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:33
Это хорошо когда есть амбиции и то , что планирует доводят до конца.
n6txkkyzan7n
n6txkkyzan7n
вчера в 09:31
Молодец что не бросил Оренбург на пол пути
Гость
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