Личка назвал причину, по которой отказался зимой возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему отказался зимой стать тренером «Краснодара».
У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере. Так получилось зимой, когда была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, что хотел бы доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений.
Вроде любой тренер должен был не сомневаться, а сразу переходить, но Личка выбрал время обсмотреться, он не стал сразу скакать.
Краснодар специфический клуб, чем то схожий со Спартаком, правда это сравнение не очень хорошее в плане, того, что игры поставленной нет.
Помните как тренеры переходят в Спартак и с них сразу требуют результат, первое место, причём играть должны только в атаке, так и Краснодар все с шашками наголо, а тылы горят.
Как можно выигрывать 2:0 и сломя голову всей командой бежать в атаку? Отсюда и обидные поражения.
А потом во всём виноват тренер, а не руководство, не фанаты, которые оказывали давление.
В Оренбурге Личка работает с тем материалом, что у него есть и он выстроил именно командную игру. И если его позовут в Краснодар, то ему надо ставить свои условия, а не соглашаться на авантюру.
Вроде любой тренер должен был не сомневаться, а сразу переходить, но Личка выбрал время обсмотреться, он не стал сразу скакать.
Краснодар специфический клуб, чем то схожий со Спартаком, правда это сравнение не очень хорошее в плане, того, что игры поставленной нет.
Помните как тренеры переходят в Спартак и с них сразу требуют результат, первое место, причём играть должны только в атаке, так и Краснодар все с шашками наголо, а тылы горят.
Как можно выигрывать 2:0 и сломя голову всей командой бежать в атаку? Отсюда и обидные поражения.
А потом во всём виноват тренер, а не руководство, не фанаты, которые оказывали давление.
В Оренбурге Личка работает с тем материалом, что у него есть и он выстроил именно командную игру. И если его позовут в Краснодар, то ему надо ставить свои условия, а не соглашаться на авантюру.