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Йоканович покинет пост главного тренера «Динамо»

вчера, 19:41

Славиша Йоканович уйдет с поста главного тренера «Динамо».

После поражения команды в матче с «Ахматом» (0:3) наставник отстранен от работы с коллективом. Член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин сообщил:

К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер, новый главный тренер.

«Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
аркадий ермаков
аркадий ермаков
вчера в 23:32
там полкоманды вообще не соответствует никакому уровню , а смолова можно уже за футболиста не считать , этот гламурный сибарит не хочет играть , лентяй любящий получать большие деньги , на кой черт он вообще там нужен , да в россии почти везде так...
Tex
Tex
вчера в 22:17
Быстро
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:20
Приветствую! Самое смешное, что руководство ещё и неустойку заплатят. Нужно было тянуть до конца чемпионата. Это просто феерический эпик. Поразительная некомпетентность каждого, кто к этому причастен.

Меня вообще в целом в нашей стране удручает, что люди на высоких должностях занимают абсолютно не свои места, находятся там без малейшей капли энтузиазма к работе, только ради наживы. Везде, в каждом госоргане, на каждом предприятии, в каждой организации есть управляющие люди, которым я бы метлу не доверил. По долгу "службы" приходится довольно много общаться с "высшим начальством" и, поверьте, часто находишься просто в шоке от тех болванов, которые "управляют" другими людьми и процессами. Подозреваю, что посетив что-то вроде "совещания" руководства Динамо, мы бы видели ту же картину...
Сп62
Сп62 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 21:12
Ого! Это впечатляет!
8rd4qyhm2v87
8rd4qyhm2v87
вчера в 21:07
Вообще жаль что у Йокановича не получилось с Динамо. В год столетия была надежда на бронзу. Но ничего мы привыкли уже) Продолжаем болеть дальше.
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:59
Мне сейчас Динамо напоминает Спартак когда бедного Эмери не за что и не просто заклеймили всякими словами. Желаю Йокановичу больших побед, может не получилось , не срослось. Но игры у его клубов были всегда атакующими и интересными.
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Доброго Здоровья Кевин.
При всех недостатках Йокановича, как тренера, клоуном его никак не назовёшь. Главный недостаток в его работе это прежде всего неспособность как следует взбодрить игроков, уж больно он интеллигентный, ему бы следовало взять пару уроков у Карполя для работы с российскими футболистами или хотя бы нашего помощника, отлично знающего местную ментальность, как Воронин у Шварца, тогда проку было бы гораздо больше. А он, как человек высокой культуры и воспитания во всём полагался на профессиональные качества своих подопечных и в этом была его главная ошибка, половина состава от которых в большей мере зависел результат, глядя на его мягкотелость просто на просто стала валять дурака на поле, потом и остальные последовали их примеру. В результате имеем то, что имеем.
Ну и не могу не согласиться, а какие санкции последуют в отношении Гафина и Бувача, или эти два персонажа всю ответственность за очередной невзрачный сезон свалят на Главного тренера?
И ещё вопрос, кто придёт вместо Йокановича и на какой срок, на оставшиеся три игры, или с прицелом на следующий сезон? Если до конца чемпионата, то не вижу особого смысла, в пердив не вылетим, а призы и трофеи уже все слили. А если приходит новый Главный тренер, то ничего кроме негатива у меня к нашему руководству нет, снова всё втихоря за спиной действующего тренерского штаба решали. Но всё равно остаюсь преданным болельщиком Динамо, одна жизнь-одна команда! Болейте за своих, а не против чужих!
Gahi
Gahi ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:46
Всё верно, но это будет зависеть от тренера с какой философией он будет решать задачи которые будут стоять перед ним и каких футболистов он хочет видеть в своей команде. Чтобы уже с ними добиться намеченых целей, а цель у Динамо должна быть только одна, выиграть трофей в самом ближайшем времени. Удачи
drug01
drug01
вчера в 20:43
Долго ждали этого момента, всё терпели....
Capral
Capral
вчера в 20:27
Все те, кто ненавидят Йокановича- это именно те, кто п......л всё в прошлом сезоне и жаждал реванша в этом. А их футбольные познания- также далеки от истины, как небо от земли...
Храневец
Храневец
вчера в 20:25
Была без радости любовь ,разлука будет без печали !!!!!!!!
Capral
Capral ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:24
Главный вопрос- усилят ли состав? Если Николич- то наверняка потребует усиления...
баск
баск
вчера в 20:18
Динамо близко к контракту с Николичем..

Это, кмк, был бы неплохой вариант, уж точно лучше Йокановича
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:11
Без хороших трансферов тут и Гвардиола с Моуриньо не справятся с работой в Динамо
Gahi
Gahi
вчера в 20:07
Закономерный исход данного решения. Но главный вопрос кто станет тренером команды "Динамо". Удачи
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:03
Спасибо. Жаль, что назначения проводятся не по деловым качествам, а по меркантильным причинам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:59
Кто...????
ABir
ABir
вчера в 19:58
А с новым главным игра сразу наладится
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:57
Как говориться в одном уважаемом издании.....
20 июня 2022, 22:40
"Очевидно, что финальным аргументом за нового тренера стало заключение контракта с новым спонсором и, как следствие, смена названия. Не секрет, что часть доходов в клуб пришла вместе с Кержаковым. Теперь их замещают. И уже работают независимо."
Dinamo
Dinamo ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:57
У него контракт закончился. Но вообще Кержаков говорил, что не хочет жить в стране, породившей у себя то, что когда-то победила почти 80 лет назад. Что-то типа этого.
zooveterinar
zooveterinar ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:54
Его,кто ушли,тапочки?!!😊
Dinamo
Dinamo
вчера в 19:53
А те, кто назначал этого клоуна на пост ГТ, отвечать не будут?
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:52
Кстати, кто-нибудь знает, почему его ушли из НН.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:51
Тут,и до фнл недалеко,с такими темпами,и да,здравствует легион чайка!!! Ахматовцы молодцы!! Лидер ихний,как их взбодрил,так,гляди и ,на втором месте окажутся!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:50
Надо было сразу после Шварца Сашу Кержакова назначать....
Сп62
Сп62
вчера в 19:49
Можно согласиться с администрацией. Тренерский штаб не смог ни настроить игру в начале матча, ни перестроить её в течении всего матча. Выход Тюкавина мог изменить счёт, но не результат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:47
5 весенних поражений с общим счётом 13:2 показали что команда совсем не готова....
Правильное решение...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:47
Всё это уже читалось.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:43
Кто бы сомневался после такого финиша сезона.
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