Йоканович покинет пост главного тренера «Динамо»

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вчера, 19:41

уйдет с поста главного тренера «Динамо».

После поражения команды в матче с «Ахматом» (0:3) наставник отстранен от работы с коллективом. Член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин сообщил:

К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер, новый главный тренер.