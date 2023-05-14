Йоканович покинет пост главного тренера «Динамо»

Славиша Йоканович уйдет с поста главного тренера «Динамо».
После поражения команды в матче с «Ахматом» (0:3) наставник отстранен от работы с коллективом. Член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин сообщил:
К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер, новый главный тренер.
«Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.
При всех недостатках Йокановича, как тренера, клоуном его никак не назовёшь. Главный недостаток в его работе это прежде всего неспособность как следует взбодрить игроков, уж больно он интеллигентный, ему бы следовало взять пару уроков у Карполя для работы с российскими футболистами или хотя бы нашего помощника, отлично знающего местную ментальность, как Воронин у Шварца, тогда проку было бы гораздо больше. А он, как человек высокой культуры и воспитания во всём полагался на профессиональные качества своих подопечных и в этом была его главная ошибка, половина состава от которых в большей мере зависел результат, глядя на его мягкотелость просто на просто стала валять дурака на поле, потом и остальные последовали их примеру. В результате имеем то, что имеем.
Ну и не могу не согласиться, а какие санкции последуют в отношении Гафина и Бувача, или эти два персонажа всю ответственность за очередной невзрачный сезон свалят на Главного тренера?
И ещё вопрос, кто придёт вместо Йокановича и на какой срок, на оставшиеся три игры, или с прицелом на следующий сезон? Если до конца чемпионата, то не вижу особого смысла, в пердив не вылетим, а призы и трофеи уже все слили. А если приходит новый Главный тренер, то ничего кроме негатива у меня к нашему руководству нет, снова всё втихоря за спиной действующего тренерского штаба решали. Но всё равно остаюсь преданным болельщиком Динамо, одна жизнь-одна команда! Болейте за своих, а не против чужих!
При всех недостатках Йокановича, как тренера, клоуном его никак не назовёшь. Главный недостаток в его работе это прежде всего неспособность как следует взбодрить игроков, уж больно он интеллигентный, ему бы следовало взять пару уроков у Карполя для работы с российскими футболистами или хотя бы нашего помощника, отлично знающего местную ментальность, как Воронин у Шварца, тогда проку было бы гораздо больше. А он, как человек высокой культуры и воспитания во всём полагался на профессиональные качества своих подопечных и в этом была его главная ошибка, половина состава от которых в большей мере зависел результат, глядя на его мягкотелость просто на просто стала валять дурака на поле, потом и остальные последовали их примеру. В результате имеем то, что имеем.
Ну и не могу не согласиться, а какие санкции последуют в отношении Гафина и Бувача, или эти два персонажа всю ответственность за очередной невзрачный сезон свалят на Главного тренера?
И ещё вопрос, кто придёт вместо Йокановича и на какой срок, на оставшиеся три игры, или с прицелом на следующий сезон? Если до конца чемпионата, то не вижу особого смысла, в пердив не вылетим, а призы и трофеи уже все слили. А если приходит новый Главный тренер, то ничего кроме негатива у меня к нашему руководству нет, снова всё втихоря за спиной действующего тренерского штаба решали. Но всё равно остаюсь преданным болельщиком Динамо, одна жизнь-одна команда! Болейте за своих, а не против чужих!