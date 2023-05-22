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«Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги

вчера, 21:03

«Химки» досрочно вылетели из Российской Премьер-Лиги за два тура до окончания сезона.

После победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) подмосковный клуб потерял шансы, чтобы остаться в высшей лиге.

Ранее из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:54
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...
h4uu63ch8sjc
h4uu63ch8sjc
сегодня в 05:51
Так и будут кататься в лифте..
valt134
valt134
сегодня в 03:21
Недолго музыка играла. Но, что посеяли то и пожали. Падает каждый, поднимаются не все. Удачи!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Просто пенсионер (раскрыть)
сегодня в 00:21
В АПЛ 7 из Лондона. К примеру). И ничего, играют. Но Химки и Торпедо получили то, что заслужили.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 23:06
В самой большой по площади стране в элитном футбольном дивизионе играли 6 (ШЕСТЬ) из 16 (ШЕСТНАДЦАТИ) команд из 1 (ОДНОГО) города. Две ушли .Жители Казани и Калининграда примите мои поздравления.
minai
minai ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 22:28
Никого не жалко, никого
Не тебя, не меня, не его ..
112910415
112910415
вчера в 22:24
Иначе никак не могло случиться
Capral
Capral
вчера в 22:23
Решающим периодом для Химок была работа Гогниева. Именно в это время команда терпела одну неудачу за другой, деградировала, теряла уверенность и именно от Гогниева сбежала большая часть основы. Не скажу, что только Гогниев главный виновник вылета команды, конечно нет, но то, что и он, в определенной степени, и немалой приложил руку- это факт, неопровержимый.
Его несолидность, неумение вести себя и неподготовленность к тренерской деятельности- сыграли большую роль в развале команды.
Талалаев пришел фактически на руины и естественно, ничего уже сделать не мог. Сможет ли он вернуть команду обратно в ПЛ- посмотрим...
протон
протон ответ a-league (раскрыть)
вчера в 22:22
Друг мой из солнечной Армении я знаю что вы тот игрок. из моей дружеской страны СНГ да возможен такой исход.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 22:17
Юран отправил Химки? Не думаю.Это руководство Химки отправило клуб туда.Талалаеву удачи!
собакин6762
собакин6762
вчера в 22:04
Странно , а где сын инвестора
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:03
Бюджету Московской области будет легче. Кормить такую ораву недееспособных футболистов...
NYJ
NYJ
вчера в 21:50
У меня сложилось впечатление, что руководство клуба этого и ждало
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 21:47
Скучать никто не будет
Gorkiy
Gorkiy
вчера в 21:39
Зачем Химки вообще заходили в РПЛ?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:36
С Юраном поступили некрасиво.Сегодня,Юран отправил их в пердив.Жалко футболистов,которыми руководят далёкие от футбола люди!
Futurista
Futurista ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:36
makkie
makkie
вчера в 21:30
Ну и отлично!
С такими руководителями и бездарной политикой сегодняшним Химкам самое место в ФНЛ.
я из Химок
я из Химок
вчера в 21:25
Интрига и надежда умирла! Печально! С другой стороны в пердиве тоже есть жизнь! Химки-хлопните погромче дверью!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:24
Жапь конечно... но здесь всё решают деньги
sova147
sova147
вчера в 21:22
Жаль что Химки вынуждены покинуть Лигу, будем верить на примере Рубина они смогут вновь возвратиться..
a-league
a-league ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:20
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:16
По сути Химки прекрасно понимали где окажутся.Клуб нужно строить по новому,Талалаев раскроет новых игроков,а кто то на них наварится и так по кругу.Тоже самое часто происходит и с Крыльями Советов.
Futurista
Futurista
вчера в 21:12
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
Теперь осталось только узнать участников переходных игр.
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