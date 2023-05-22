«Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги

1684778583

вчера, 21:03

«Химки» досрочно вылетели из Российской Премьер-Лиги за два тура до окончания сезона.

После победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) подмосковный клуб потерял шансы, чтобы остаться в высшей лиге.