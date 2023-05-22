«Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги

«Химки» досрочно вылетели из Российской Премьер-Лиги за два тура до окончания сезона.
После победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) подмосковный клуб потерял шансы, чтобы остаться в высшей лиге.
Ранее из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».
«Химки» досрочно вылетели из Российской Премьер-Лиги за два тура до окончания сезона.
После победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) подмосковный клуб потерял шансы, чтобы остаться в высшей лиге.
Ранее из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».
Его несолидность, неумение вести себя и неподготовленность к тренерской деятельности- сыграли большую роль в развале команды.
Талалаев пришел фактически на руины и естественно, ничего уже сделать не мог. Сможет ли он вернуть команду обратно в ПЛ- посмотрим...
Его несолидность, неумение вести себя и неподготовленность к тренерской деятельности- сыграли большую роль в развале команды.
Талалаев пришел фактически на руины и естественно, ничего уже сделать не мог. Сможет ли он вернуть команду обратно в ПЛ- посмотрим...