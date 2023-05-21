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Аршавин, Быстров, Малафеев и Павлюченко решили получить тренерскую лицензию

вчера, 12:31

Академия РФС завершила приём заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов».

Для поступления экс-игрок должен иметь за плечами 300 проведённых матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, также на момент поступления кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру.

Эта программа позволяет бывшим футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».

По информации источника, в числе студентов оказались Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко. По неподтверждённым официально данным, в списке есть Игорь Денисов и Александр Самедов. Как известно, тренерскую лицензию решил получить ещё и Александр Мостовой.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:52
Поддерживаю. Взамен этой вражеской лицензии надо разработать и учредить свою.
pomor45
pomor45
вчера в 21:49
Быстров и Павлюченко к тренерской работе в принципе непригодные - баламуты.
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 17:38
Помню на П.Ф.Садырина многие нынешние тренеришки коллективные письма писали.До Паши им далеко.Эти вроде в таком г... не замечены.Удачи!Дерзайте!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 16:40
Будут чередоваться с
Юраном на посту Химок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:54
Ну всё...
Пора Лигу до 26-ти команд расширять....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:50
УЕФА уже у нас не котируется, можно сразу лицензию выдавать.
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:31
Из всех хотел бы посмотреть на царя с его "умными" высказываниями и на Аршавина. Думаю из Аршавина может получится тренер , вроде из всех псевдо экспертов говорит по делу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:21
Мост решил оторвать ...опу от дивана? Не верю! А из Аршавина может получиться замечательный тренер, как мне кажется.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 13:53
Хороший футболист не всегда хороши тренер. Очень хочу посмотреть на Быстрова как тренера. А как критик он в форме, вот как потом он будет очень жду.
альсато
альсато ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 13:37
то,что вы видите (каждую ночь) Луну, а Владивосток нет-это не означает, что "Владика" не существует))))
альсато
альсато
вчера в 13:33
ни к чему хорошему не приводит пропуск обучения на базовую категорию -С!)))))
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:25
Володьку совсем тренером не вижу.
sova147
sova147
вчера в 13:22
Особо жду работу Аршавина в роли тренера!!!!
drug01
drug01
вчера в 13:20
Это очень хорошо, пора менять тренерский состав... Новыми идеями!
Vadik
Vadik
вчера в 13:10
Надоело быть экспертами на "Матч-ТВ". Решили поработать))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:34
"Полку" тренеров прибудет - вот и результат не заставят себя ждать...)
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