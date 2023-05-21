Аршавин, Быстров, Малафеев и Павлюченко решили получить тренерскую лицензию

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вчера, 12:31

Академия РФС завершила приём заявок на обучение на специальную программу «А- УЕФА + B- УЕФА для профессиональных футболистов».

Для поступления экс-игрок должен иметь за плечами 300 проведённых матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, также на момент поступления кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру.

Эта программа позволяет бывшим футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С- УЕФА », а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO- УЕФА ».

По информации источника, в числе студентов оказались , , , , . По неподтверждённым официально данным, в списке есть и . Как известно, тренерскую лицензию решил получить ещё и .