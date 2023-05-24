Абаскаль спорит со спортивным директором «Спартака» о трансферах. В списке появились новые кандидаты

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вчера, 15:54

Не могут договориться о приоритетной позиции на усиление.

Насущная проблема «Спартака» последних лет – как выстроить трансферную политику, чтобы приблизиться к «Зениту» и чемпионскому титулу. Промахов на рынке было достаточно – и вот-вот снова надо будет совершать сделки. Рассказываем, как смотрят на необходимость усиления в клубе и кого нашел спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт в Латинской Америке.

Командировка спортивного директора

В конце апреля пролетел инсайд, что Эшуорт лично отправится в Южную Америку на поиски усиления. К этому моменту москвичи успели обозначить интерес к полузащитнику «Расинга» Матиасу Рохасу. Хавбек также играет за сборную Парагвая, на клубном уровне успел забить 5 мячей и отдать 4 ассиста в 17 матчах предыдущего чемпионата, а в 11 играх нынешнего наколотил 6 голов.

Во время командировки функционер нашел еще нескольких легионеров, которые бы могли усилить центр поля. Помимо Матиаса, на радарах появился атакующий полузащитник Родриго Гарро. 25-летний плеймейкер с прошлого года играет за «Тальерес Кордоба» (чемпионат Аргентины), причем весьма успешно – 3 гола и 7 ассистов в 22 играх предыдущего сезона и 4 мяча с 4 голевыми в 17 встречах нынешнего. Также есть третий вариант – Хоакин Перейра из аргентинского «Атлетико Тукуман».

Из всех наиболее предметные слухи появлялись только о переговорах с Рохасом – и завершились они неудачно. Парагваец запросил зарплату в размере 2,2 миллионов евро за сезон без учета бонусов и агентской комиссии. В клубе эти требования посчитали завышенными.

Желание найти игрока, который бы отвечал за креатив и продвижение мяча в центре поля, абсолютно понятно – Михаил Игнатов крайне нестабилен и чередует провальные матчи с топовыми. Виктор Мозес ленится и чаще находится в лазарете – пусть и дает результат даже так (в дерби в ЦСКА , например), но на длинной перспективе КПД нигерийца крайне низкий.

Абаскаль и Эшуорт расходятся во мнениях

При этом между главным тренером «красно-белых» и спортивным директором успели назреть разногласия – еще зимой мы помним, что Пол хотел подписать Неманью Максимовича из «Хетафе», а Гильермо наотрез отказался от такого трансфера. При этом привез своего игрока – Томаша Тавареша, с которым в прошлом году работал в «Базеле». Поэтому, возможно, история тянется с минувшего трансферного окна.

На этот раз специалисты не сходятся во взглядах по приоритетной позиции для усиления. Испанскому менеджеру нужны центральный атакующий полузащитник и быстрый левоногий форвард. Спортивный директор больше ориентируется на поиск опорника, так как сроки восстановления Наиля Умярова до сих пор неясны, а Кристофер Мартинс может уйти из «Спартака» летом. По последним данным, Абаскаль даже успел выразить в беседе с руководством недовольство тем, что Эшуорт настаивает на своих кандидатурах.

При этом ранее появилась информация, что бюджет москвичей на новый сезон составит 12 миллиардов рублей, а сумма примерных затрат на трансферную кампанию не обозначена. Иначе говоря, логичнее было бы вести игроков на обе позиции. Хотя есть еще одна проблемная линия.

Забыли про фланги обороны

Можно было бы назвать и центр, но зимой туда приобрели Алексиса Дуарте. В распоряжении Абаскаля, помимо парагвайца, есть Георгий Джикия и Никита Чернов, сюда же можно отнести Руслана Литвинова – хотя молодой центрбек может закрыть позицию опорника. Плюс там он нужнее – найти качественного опорного полузащитника «Спартак» не может уже много лет, а Руслан проблему способен решить

Поэтому в списке проблемных позиций центр обороны – не на первом месте. Куда важнее усилиться крайним защитником – желательно на левый фланг. Профильных левых защитников в команде двое: Мацей Рыбус и Леон Классен. Оба уровень совсем не тянут, из-за чего приходится перемещать в эту зону игроков с правого фланга: Хлусевича и Тавареша (хотя португалец имеет больший функционал на правой бровке). Еще одно следствие такой проблемы – Даниил Денисов в старте.

Футболист часто ошибается в передачах и отвечает требованиям Абаскаля разве что в плане физики. Приобрести качественного левого защитника – значит, вернуть Томаша на родную позицию и избежать сценария, в котором Денисов будет выходить в старте.

Не стоит забывать о трансферах на выход

К концу марта список игроков, с которыми готов расстаться «Спартак», выглядел следующим образом: Виктор Мозес, Кейта Бальде, Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Мацей Рыбус.

В случае с первыми тремя еще большой вопрос, стоит ли соглашаться на продажу. Виктор хочет отправиться в другой чемпионат, а насильно удерживать игрока нет никакого смысла – к тому же если он все чаще находится в лазарете. Кейта скомкано начал этап карьеры в «Спартаке», но к апрелю наконец нашел свою игру и успел забить 4 мяча в 13 матчах в 2023 году. По уровню он точно не уступает Николсону, да и с реализацией нет таких проблем. Мартинс дает большой объем работы без мяча в качестве «восьмерки» — такой и самим нужен.

С остальными все проще. Шамар ужасен в завершении – раньше постоянно терял линию офсайда и оказывался в положении «вне игры», сейчас и из убойных позиций бьет мимо. За его трансфер «красно-белые» хотят выручить 5-6 миллионов евро. Рыбус давно не выходил на поле – и в клубе готовы пойти на расторжение контракта.

Еще одним кандидатом на выход является Классен – на немецкого латераля есть спрос в России, москвичи согласны как на полноценный трансфер, так и на аренду.