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«Арсенал», «Манчестер Сити» и ПСЖ претендуют на Малкома

вчера, 16:18

Нападающий «Зенита» Малком заинтересовал топ-клубы Европы.

Агент футболиста уже общался с руководством «сине-бело-голубых» на тему возможного ухода бразильца ближайшим летом. Представитель игрока ведет диалог со многими клубами из Европы. По слухам, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и ПСЖ претендуют на Малкома.

В 27 матчах текущего сезона РПЛ нападающий забил 23 гола и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:31
Может молодежные команды этих клубов))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:19
Надеюсь что это сказки старого Римуса....
В Лиге и так хороших игроков на пальцах одной ноги пересчитать можно....если и они отчалят...совсем скучно будет....
Elliada
Elliada
вчера в 17:47
Брехня. Он не уровень Сити. Даже на лавке он будет дном
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:47
Хахахах куда его в Сити? В дубль если только
sova147
sova147
вчера в 17:40
Список большой но Зенит пожалуй предпочтительно...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:06
Ну так, разве что на подмену вместо кого-то.
SHEARER
SHEARER
вчера в 16:43
Да ну вас, не верится!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:43
Не заигравший в Барселоне заиграет в топ клубах?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:35
Ничего себе сколько претендентов.
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