«Арсенал», «Манчестер Сити» и ПСЖ претендуют на Малкома

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вчера, 16:18

Нападающий «Зенита» заинтересовал топ-клубы Европы.

Агент футболиста уже общался с руководством «сине-бело-голубых» на тему возможного ухода бразильца ближайшим летом. Представитель игрока ведет диалог со многими клубами из Европы. По слухам, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и ПСЖ претендуют на Малкома.