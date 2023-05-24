«Арсенал», «Манчестер Сити» и ПСЖ претендуют на Малкома

Нападающий «Зенита» Малком заинтересовал топ-клубы Европы.
Агент футболиста уже общался с руководством «сине-бело-голубых» на тему возможного ухода бразильца ближайшим летом. Представитель игрока ведет диалог со многими клубами из Европы. По слухам, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и ПСЖ претендуют на Малкома.
В 27 матчах текущего сезона РПЛ нападающий забил 23 гола и отдал 7 голевых передач.
В Лиге и так хороших игроков на пальцах одной ноги пересчитать можно....если и они отчалят...совсем скучно будет....
В Лиге и так хороших игроков на пальцах одной ноги пересчитать можно....если и они отчалят...совсем скучно будет....