«Фейеноорд» намерен сохранить Шиманьского

«Фейеноорд» хочет сохранить в команде полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского.
В сезоне 2022/23 поляк выступал за коллектив из Роттердама на правах аренды. «Фейеноорд» постарается выкупить права на игрока, в противном случае команды будут обсуждать продление аренды.
Цена контракта Шимы по рынку- порядка пятнашки, голландцы таких денег обычно не платят.
Тем более, что право приостановки контракта продлено евровластями на следующий сезон. Если и будут пытаться купить, то- пользуясь ситуацией-
лямов за 7-8, на что Динамо вряд ли согласится.
Сам Шима прошлым летом уехал не просто так и потратил немало времени
на ожидание подходящего клуба. Он карьерный игрок и пока в силе евро-бан РПЛ, в Динамо он возвращаться не будет.
Но до точки в этой истории пока довольно далеко- контракт с Динамо у него
до лета 2026, а сколько и какой воды утечёт к этому времени- даже чёрт,
наверное, не в курсе..)
Цена контракта Шимы по рынку- порядка пятнашки, голландцы таких денег обычно не платят.
Тем более, что право приостановки контракта продлено евровластями на следующий сезон. Если и будут пытаться купить, то- пользуясь ситуацией-
лямов за 7-8, на что Динамо вряд ли согласится.
Сам Шима прошлым летом уехал не просто так и потратил немало времени
на ожидание подходящего клуба. Он карьерный игрок и пока в силе евро-бан РПЛ, в Динамо он возвращаться не будет.
Но до точки в этой истории пока довольно далеко- контракт с Динамо у него
до лета 2026, а сколько и какой воды утечёт к этому времени- даже чёрт,
наверное, не в курсе..)