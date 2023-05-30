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«Фейеноорд» намерен сохранить Шиманьского

вчера, 12:56

«Фейеноорд» хочет сохранить в команде полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского.

В сезоне 2022/23 поляк выступал за коллектив из Роттердама на правах аренды. «Фейеноорд» постарается выкупить права на игрока, в противном случае команды будут обсуждать продление аренды.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 17:53
До возобновления прошлогоднего чемпионата ничего не предвещало об уходе Шимананьски из московского Динамо, отличная зарплата, всеобщая любовь и признание динамовских болельщиков, постоянное место в составе все это говорило о том, что он в Москве надолго. Он даже быстро и качественно выучил русский язык и мог свободно на нем разговаривать на различные темы почти без грамматических ошибок, но так называемое СВО и политика нарушили планы футбольного клуба и игрока. Являясь игроком своей национильной сборной ему было поставленно условие или РФС или ЧМ-2022 куда отобрались поляки, а наших и клубы и сборную, как извесно, отлучили от всех международных соревнований. И под давлением Себастьян был вынужден покинуть команду, доиграв до конца чемпионат в РПЛ. Только вот игрок недолго был без клуба, как утверждают некоторые знатоки. Во время отпуска с ним связывались скауты немецких, итальянских клубов, но он предпочел голландцев потому, как выбрал поэтапное повышение и, как показало время правильно поступил, чем оседать в командах-середняках вышеуказанных лиг, Себастьян сразу же закрепился в основе будущего чемпиона Голландии, и теперь его рейтинг стал еще выше и следовательно возрос еще больший интерес к нему. Вопрос лишь в том будет ли какая-то выгода от этого Динамо. Понтно, пока на Укроине будут продолжаться происходящие события о возврате игрока в Москву не может быть и речи, но зато может теперь хоть кто-то пожелает купить польского футболиста, а может голландцы сами предложат москвичам ткюуемую сумму для дальнейшей ререпродажи? Но об этом можно будет судить только после открытия летоего трансферного окна.
Храневец
Храневец
вчера в 16:21
А Промесом Фейеноорд не интересуется ??????? Его небось в Голландии уже заждались ??????????
Храневец
Храневец
вчера в 16:08
Стоящий игрок ,как нам его не хватает !!!! Но возвращаться в наш чемпионат он точно не будет да и незачем !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:50
Динамо можно вообще не платить, сославшись на какие-нибудь санкции.
баск
баск
вчера в 14:43
Наиболее вероятно- продлят аренду.

Цена контракта Шимы по рынку- порядка пятнашки, голландцы таких денег обычно не платят.
Тем более, что право приостановки контракта продлено евровластями на следующий сезон. Если и будут пытаться купить, то- пользуясь ситуацией-
лямов за 7-8, на что Динамо вряд ли согласится.

Сам Шима прошлым летом уехал не просто так и потратил немало времени
на ожидание подходящего клуба. Он карьерный игрок и пока в силе евро-бан РПЛ, в Динамо он возвращаться не будет.

Но до точки в этой истории пока довольно далеко- контракт с Динамо у него
до лета 2026, а сколько и какой воды утечёт к этому времени- даже чёрт,
наверное, не в курсе..)
sova147
sova147 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:28
Это хорошее решение надо его удержать обязательно
Capral
Capral
вчера в 13:45
Я думаю, у самого поляка нет большого желания возвращаться.
kr244pvqx82x
kr244pvqx82x
вчера в 13:24
Значит в ЛЧ по осени Себа попылит
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:23
Думаю, что сумеет его заинтересовать и оставить (если есть большое желание)...
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