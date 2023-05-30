«Фейеноорд» намерен сохранить Шиманьского

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вчера, 12:56

«Фейеноорд» хочет сохранить в команде полузащитника «Динамо» .

В сезоне 2022/23 поляк выступал за коллектив из Роттердама на правах аренды. «Фейеноорд» постарается выкупить права на игрока, в противном случае команды будут обсуждать продление аренды.